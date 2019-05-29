Сразу три модели KIA взяли награды "Автомобиль года 2019" в России

В Москве наградили лучшие марки машин в каждой из 27 категорий

В рамках 19-й ежегодной премии "Автомобиль года" в России 16 мая в Москве прошла церемония награждения победителей. Сразу три модели южнокорейского бренда KIA смогли занять лидирующие места в своих классах. По данным KIA Motors Russia CIS HQ, наибольшее количество голосов в этом году набрали Optima, Ceed и Picanto.

Седану бизнес-класса Optima удалось вырвать победу в номинации "Средний класс". Почетное звание "Автомобиль года" южнокорейский автомобиль смог получить благодаря хорошим ходовым качествам, комфортабельности салона и привлекательной ценовой политике официальных дилеров на эту модель.

Представители производителя обратили внимание на то, что в позапрошлом году Optima также удалось взять аналогичную награду в своем сегменте. С тех пор внимание клиентов к автомобилю неизменно росло, и сегодня продажи седана составляют более 2 тыс. авто каждый месяц.

Picanto, компактная модель для городского трафика, стала своеобразным рекордсменом премии. "Автомобилем года" в категории "Городские автомобили" любимая отечественными автомобилистами модель становится уже четвертый раз.

Как заметили официальные дилеры KIA, Picanto выбирают из-за стильного дизайна, хорошего оснащения, просторного салона. Согласно статистическим данным, за первый квартал 2019 г. Picanto в России приобрели более двух тысяч человек.

Не остался без наград и новый Ceed. Инновационная система автопилотирования второго уровня, передовое оснащение, система безопасности DriveWise – все это позволило корейскому концерну продать более 11 тыс. автомобилей Ceed на территории страны (по состоянию на май 2019 года). Не удивительно, что именно Ceed взял "Автомобиль года" в категории "Новинка".

Представители KIA Motors Russia CIS HQ поблагодарили организаторов премии, а также российских водителей, которые через голосование отдали предпочтение автомобилям именно этого бренда сразу в трех категориях. С учетом наград текущего года, лучшими в своих классах за все время становились уже восемь моделей KIA.

"Автомобиль года" считается независимым индикатором потребительского выбора, так как победители в 27 разных категориях и 9 специальных номинациях определяются исключительно голосованием автомобилистов. В 2019 г. в конкурсе участвовало около 300 моделей, а свои голоса за любимые авто отдали более миллиона человек.