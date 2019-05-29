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В Ботаническом саду МГУ пройдут Дни Италии

Фото: пресс-служба
Мероприятие организовано посольством и генеральным консульством этой страны в Москве

Во второй день первого летнего месяца в Италии традиционно отмечается одна из важнейших дат в стране – День Республики. В этом году у жителей и гостей столицы впервые появится возможность присоединиться к гражданам страны в Южной Европе и с 1 по 2 июня принять участие в праздновании в одном из самых уютных уголков Москвы – Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Гости праздника увидят выступления звезд итальянской эстрады, научатся танцевать таранту, попробуют самые знаменитые блюда итальянской кухни. Также их ожидает и многое другое.

Фото: пресс-служба

В субботу, 1 июня, праздник начнется со вступительного слова генерального консула Италии в Москве Франческо Форте. За музыкальную программу в этот день будут отвечать харизматичный итальянский рок-певец Давид Де Григорио (DDG), феноменальный исполнитель и композитор Мэтью Ли, известный своей неординарной манерой исполнения музыки в жанре рок-н-ролл, а также знаменитая Матия Базар, хиты которой горячо любимы слушателями по всему миру.

В воскресенье, 2 июня, День Итальянской республики торжественно откроет посол этой страны в Москве ПаскуалеТерраччано. Далее гостей ждет насыщенная музыкальная и танцевальная программа. С 14:00 до 15:00 – на сцене Летисия Онорати и Паоло Ди Сабатино. С 15:00 до 16:00 зрители увидят исполнение итальянской таранты, а в 16:30 выступит "золотой голос" Италии 1980-х Аль Бано.

Ценители искусства смогут посетить сразу две увлекательных выставки – старинных велосипедов и ретро-фотографий. Экспонаты выставки "Вся жизнь в одном велосипеде" собирались коллекционером 40 лет: среди них есть очень редкие образцы.

Фото: пресс-служба

На маркете Made in Italy можно будет приобрести настоящие итальянские продукты, сувениры, ювелирные изделия и косметику.

Запланировать путешествие по солнечной Италии помогут представители туроператоров, отелей и авиакомпаний на стенде Национального агентства Италии по туризму ENIT.

И какой же праздник без всеми любимой итальянской еды? На большом фуд-корте гостям предложат домашнею пасту, ароматную пиццу, хрустящие классические и вегетарианские панини, вкуснейшее итальянское мороженое и многое другое. 

Фото: пресс-служба

На праздник обязательно стоит идти всей семьей. Для самых юных гостей подготовят специальную детскую зону, где их будет ждать анимация, уроки рисования и занятия традиционными итальянскими ремеслами.

Вход на Дни Италии будет осуществляться по входным билетам в "Аптекарский огород". Стоимость взрослого билета – 300 рублей. Для граждан Италии и их семей при предъявлении паспорта вход свободный.

Билеты на вечерние концерты, которые пройдут 1 и 2 июня в "Аптекарском огороде", также дают право посещения Дней Италии. При покупке билетов на вечерние концерты в кассах "Аптекарского огорода" или на сайте www.hortus.ru можно получить скидку 10% по промокоду ДНИИТАЛИИ.

Фото: пресс-служба

Официальная страница Дней Италии в Москве – www.hortus.ru/italy

Место проведения: проспект Мира, 26/1 (ст.м. "Проспект мира" (Кольцевая линия), Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород".

В дни фестиваля будут открыты три входа в "Аптекарский огород":

Главный – со стороны проспекта Мира;

Оранжерейный – с Горохольского переулка, между ресторанами Lambic и Food Embassy;

Восточный – с Ботанического переулка (рядом с д. 5).

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