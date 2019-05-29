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Александр Васильев: "Я люблю каждый экспонат"

Фото: пресс-служба
В Москве открылась выставка знаменитого историка моды "ВДНХ в моде. 1939-2019"

Ее открытие состоялось во вторник, 28 мая и было посвящено 80-летию ВДНХ. Кроме ретроспективы моделей мужской и женской одежды, аксессуаров за последние 80 лет, на выставке представлены фотографии, иллюстрирующие моду и стиль тех периодов, которые охватывает экспозиция.

Александр Васильев поприветствовал гостей и провел небольшую экскурсию, по ходу которой рассказал о самых значимых периодах и экспонатах.

Фото: пресс-служба

"Эта выставка была воплощена благодаря работникам моего фонда, среди них 29 человек. Но особенно я хочу отметить роль куратора – Кирилла Гасилина, который смог не только все это составить, но и собрать по цвету. В экспозиции мы сделали упор только на летнюю одежду, и идея была в том, чтобы рассказать, как формировалась мода в 30-е годы.  Данная выставка будет работать до осени и для нас это большой праздник, так как ВДНХ дает нам возможность делать большие экспозиции, не повторяясь" – отметил историк моды.

Фото: пресс-служба

Николас Коро, член-корреспондент Академии имиджелогии вручил Александру Васильеву орден за безупречность и выдающийся вклад в развитие культуры в России. Он также отметил концептуальный подход к истории моды и ее популяризацию: "Я очень рад быть сегодня здесь с особой миссией от Академии имиджелогии. У меня в руках орден, который традиционно раз в два года вручается выдающимся деятелям науки и культуры. Тем, чье имя, чье действие, чья работа возведены в абсолюте". 

Множество друзей, коллег, деятели модной индустрии и представители шоу-бизнеса пришли поздравить мэтра с открытием очередной потрясающей экспозиции.

Фото: пресс-служба

На открытии выставки присутствовали Оксана Федорова, Ирина Безрукова, Алиса Толкачева, Ирина Ортман, Дмитрий Миллер, Мария Третьякова, Ольга Михайловская, Алена Гусева, Тим Ильясов и многие другие.

Оксана Федорова впервые посетила выставку: "Я давно наслышана о его громких проектах. Очень здорово организовано пространство, мы действительно погружаемся в эту эпоху и это прекрасно, что Александр привлекает молодых дизайнеров для кураторства. Буйство красок, формы, очень много книг, посвященных моде – я была приятно удивлена", – поделилась она впечатлениями.

Фото: пресс-служба 

Ирина Безрукова поблагодарила: "Я счастлива нашему с вами знакомству, и спасибо, что делаете для нас, для женщин, всю эту красоту. Я являюсь вашей поклонницей и благодарна за то, что вы комментируете мои наряды".  

Фото: пресс-служба

"Я под впечатлением, очень понравилось. Мне хотелось еще и еще. Порадовала фактура, которая присутствовала в разных годах и выставленные модели, которые я бы с радостью примерила", – рассказала Ирина Ортман.

Выставка открыта с 29 мая по 29 сентября, ВДНХ павильон №16 "Гидрометеорология".

Отдел информации
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