Anews назвал людей года

В Москве наградили "Лучших в России"

В Доме Союзов состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной бизнес-премии "Лучшие в России: Компания года и Персона года". Премия отметила успехи компаний и отдельных персон за прошедший год.



Как отбираются лучшие из лучших

Лауреатов премии путем заочного голосования выбирают члены экспертного совета. В него входят представители делового сообщества, бизнес-среды, а также политические и общественные деятели.

Итоги выносятся на основании ранжированных списков, предоставляемых РА "Эксперт" и аналитической системой "Медиалогия", а также на основании поданных заявок. В этом году оргкомитет премии принял 60 заявок.

Выбор Anews

Редакция Anews сделала собственный выбор в номинации "Персона года". Она рассматривалась по трем направлениям: "Спорт", "Бизнес" и "Культура".

По версии редакции Anews, в номинации "Бизнес", лауреатом названа основательница и генеральный директор онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, ставшая второй женщиной-миллиардером в истории России.

В номинации "Спорт" награда ушла Сергею Семаку – в прошлом одному из лучших футболистов России. В текущем сезоне он стал тренером "Зенита" и сразу выиграл чемпионат России. Спортсмен пять раз становился чемпионом России как игрок и один раз – как тренер.

В номинации "Культура" лауреатом стал режиссер театра и кино, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Это не первая награда режиссера в 2019 году. Еще в этом году он получил две "Золотые маски" за постановки "Нуреев" и "Маленькие трагедии", а также премию "Ника" за фильм "Лето".

Дипломы лауреатов в номинации "Персона года" по версии редакции Anews вручал победителям генеральный директор новостного портала Вячеслав Масенков.

Праздник в старинном особняке

Вручение премии состоялось на атмосферной площадке в центре Москвы, в Октябрьском зале московского Дома Союзов – бывшей усадьбе князя Василия Долгорукова-Крымского. Перед началом церемонии награждения гости собрались в приветственной зоне – общались с коллегами, обменивались контактами, фотографировались.

Открытие церемонии под зажигательных Vasiliev Groove

Сама церемония стартовала не с приветственной речи, как это часто бывает на мероприятиях подобного рода, а с громкого сюрприза. Когда гости заняли места за столиками в ожидании начала, а официанты приготовились разносить напитки, в зал ворвались они – группа Vasiliev Groove, лучшее шоу барабанщиков в России. Музыканты пронеслись сквозь зал, расположились на сцене и "отстучали" приветствие под восторженные аплодисменты зала.

Открывали церемонию вручения премии российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и генеральный директор ММБА Александр Борисов.

Лауреатов по каждой из категорий выходили на сцену после короткого представления под овации зала. Приглашенные звезды вместе с ведущим церемонии вручали победителям диплом лауреата, цветы и памятные подарки.

После поздравления и вручения премии лауреатов перемещались к пресс-воллу, где победители или их представители охотно делились впечатлениями и планами на будущее.

"В 2019 году компания продолжит свое развитие: наша основная цель – создание удобной торговой платформы для наших покупателей и поставщиков. В этом году мы планируем удвоить число пунктов выдачи заказов до 6 тыс. точек, расширить ассортимент товаров за счет новых категорий и привлечь еще больше партнеров, благодаря двукратному снижению своей комиссии до 19%. Неизменным конкурентным преимуществом останется поддержание высокого уровня сервиса: свыше 80% заказов мы доставляем покупателям на следующий день и 99% – бесплатно", – сообщил руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев.

"В 2018 году мы выпустили мобильное приложение "ВСК страхование", с помощью которого сегодня можно не только купить полис онлайн, но и получить сервисное обслуживание, например, записаться в клинику, проконсультироваться с врачом или получить медицинскую помощь за рубежом. Кроме того, мы реализовали сервис по дистанционному урегулированию страховых событий. Теперь нашим клиентам не нужно приезжать/звонить в офис страховой компании, или ждать приезда эксперта, достаточно отправить фото и заполнить форму", – рассказал Олег Овсяницкий, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Самая главная цель для нас – воплощать самые смелые мечты самых требовательных клиентов!" – объявила заместитель руководителя отдела маркетинга АМФ-Международная система доставки цветов Юлия Шумилина. – Мы постоянно работаем над развитием новых направлений, над сервисом и качеством предоставляемых услуг. Планируем разнообразить ассортимент, в том числе креативными предложениями, увеличить число предлагаемых дополнительных услуг. Летом мы запускаем новую программу лояльности, в которой будет много интересных привилегий для наших клиентов".

"Главная цель 2019 года в нашей компании – развитие продукта. В частности, разработка электронного обучения, которое позволяет обучать по единым программам сотни и тысячи управленцев заказчика по всей стране одновременно", – поделился планами Иван Самолов, управляющий партнер компании Samolov Group .

"В 2018 году компания Legrand отметила 25летие своей деятельности в России. Из ключевых продуктовых запусков года можно отметить новую структурированную кабельную систему LCS3, которая широко применима как для локальных сетей (LAN), так и для многофункциональных центров обработки данных (ЦОД), а также при строительстве коммерческих объектов. Группа Legrand планирует оптимизировать свою деятельность путем постепенного внедрения программ аналитической обработки данных, а также перехода на цифровые технологии в работе с клиентами, коммерческой информацией, в коммуникациях, научно-исследовательской деятельности и системе снабжения. В частности, в рамках плана по усовершенствованию технологических процессов Группа Legrand намерена со временем выделить до 10% своих инвестиций на развитие программы "Промышленная индустрия 4.0", – рассказала Светлана Хрущева, специалист по коммуникациям и общественным связям Legrand Россия и СНГ.

"Наша основная задача – помогать клиентам накапливать средства и защищать их в трудных жизненных обстоятельствах. Мы гордимся тем, что можем ежегодно помогать все большему количеству россиян. Уже более пяти миллионов граждан доверили свое финансовое благополучие нашей компании. В планах на 2019 год – удержание лидерства по количеству клиентов с долгосрочными договорами страхования жизни, разработка новых инвестиционных и накопительных продуктов, предложение новых сервисов, в том числе онлайн, развитие всех видов медицинского страхования, дальнейшее увеличение агентской сети во всех регионах страны, активное развитие партнерских программ", - отметил Дмитрий Боткин, руководитель департамента страхования "Капитал Лайф Страхование Жизни".

"В первоочередные цели компании входит организация направления онлайн обучения по направлениям недвижимость, стартапы и инновации, а также юридическая поддержка и аспекты регулирования инвестиционной деятельности, что позволит увеличить охват и присутствие компании в отрасли, плюс – развитие партнёрских отношений с краудфандинговыми площадками и представителями рынка недвижимости по обмену опытом и информацией", – уточнил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Звездная поддержка премии

В этом году в церемонии вручения премии приняли участие знаковые российские селебрити. Поддержать и поздравить лауреатов пришли основатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, заслуженный художник России Никас Сафронов, телеведущий Владимир Березин, певец, финалист проекта "Фабрика звезд-6" Прохор Шаляпин, заслуженная артистка России Жанна Эппле и другие.

Приглашенные знаменитости активно участвовали в проведении церемонии – поздравляли лауреатов и вручали награды. Поддерживать праздничную атмосферу во время вручения премий помогала и живая музыка – пианист на сцене виртуозно подбирал тематические мелодии для каждого лауреата.



А что в зале?

Организаторы премии ответственно подошли к созданию действительно праздничной атмосферы. Помимо приятного музыкального сопровождения и четкой организации вечера, гостей порадовал изысканный ужин. Продуманное до мелочей меню с богатой вариацией блюд, алкогольных и безалкогольных напитков пришлось по вкусу даже самым искушенным гурманам.

Лауреаты премии "Лучшие в России: Компани года и Персона года 2018"

Компания года-2018

Банк – АО "Альфа-Банк"

Страховая компания – Страховой дом ВСК (САО "ВСК")

Инвестиционная компания – ООО компания "БКС"

ТЭК – "Лукойл"

Электроэнергетика – "Россети"

Энергосбытовая деятельность – ГК "ТНС Энерго"

Машиностроение – "Ростех"

Черная металлургия – "ММК"

Цветная металлургия – "ГМК “Норильский никель”"

Химическая и нефтехимическая промышленность – "СИБУР Холдинг" "ФосАгро"

Агропромышленный комплекс – ГК "Содружество"

Пищевая промышленность – "Группа Черкизово", "ПепсиКо Холдингс"

Оптовая торговля – "Центр внедрения “ПРОТЕК”"

Розничная торговля – X5 Retail Group

Транспорт и логистика – "РЖД"

Лизинговая компания –АО "ЛК "Европлан"

Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство – "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

Строительство – "ГК "Эталон"

Информационные технологии – "Национальная компьютерная корпорация"

Проект года – 2018

Ледовые шоу – Продюсерская компания "Илья Авербух"

Семейный отдых в Подмосковье – M'Istra'l Hotel & SPA

Поддержка малого бизнеса. Банк Бизнес-Партнеров – ПАО Сбербанк

Многофункциональные комплексные решения для спортивных объектов – Компания Legrand

Онлайн-сервис в страховании жизни – ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни"

Образовательная программа в сфере финансов – Академия управления финансами и инвестициями

Программы по управленческому и стратегическому консалтингу – Samolov Group

Приложение ВкусВилл – ВкусВилл

Многофункциональный туристический комплекс – Отель Yalta Intourist

Чартерные перевозки – AZUR air

Качество и Сервис. Проект "Мобильный сервис доставки цветов" – AMF международная сеть доставки цветов

Единая национальная система цифровой маркировки – Центр развития перспективных технологий

Акселератор для малого бизнеса – ПАО КБ "Центр-инвест"

Персона года 2018 Пищевая промышленность - Дымов Вадим, основатель, председатель совета директоров компании "Дымов" Машиностроение– Когогин Сергей, генеральный директор "КАМАЗ" Информационные технологии– Волож Аркадий, генеральный директор "ГК "Яндекса"

Персона года-2018 по версии редакции Anews

Бизнес – Бакальчук Татьяна, основатель, генеральный директор интернет-магазина "Wildberries"

Спорт – Семак Сергей, главный тренер ФК "Зенит"

Культура – Серебренников Кирилл, режиссер театра и кино, художественный руководитель "Гоголь-центра"

Чем известна премия "Лучшие в России"

Ежегодные бизнес-премии "Компания года" и "Персона года" вручаются с 1998 года. В 2014 году формат мероприятий был обновлен, объединенная премия получила название "Лучшие в России: Компания года и Персона года", а права на проведение и вручение премии были переданы группой компаний РБК новостному порталу Anews.com

Своей основной целью организаторы премии называют привлечение внимания общественности к наиболее активным и продуктивным в профессиональном смысле компаниям, и персонам, занимающим лидирующие позиции на российском рынке