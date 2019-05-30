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Звезды отметили День лепестковой вьюги

Фото: пресс-служба японского супермаркета "НИППОН"
Бледанс, Андреев, Лель и другие побывали на "Ханами по-русски"

Уникальная японская вечеринка состоялась 28 мая. На ней отметить День лепестковой вьюги собрались звездные гости, чтобы остановить привычную столичную спешку и научиться у японцев любоваться… цветами, а главное – мгновениями своей жизни.

Фото: пресс-служба японского супермаркета

Праздник прошел в рамках официального открытия японского супермаркета "НИППОН", на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса "Атриум", где в этот день и сконцентрировалась Страна восходящего солнца или, как называют е– сами японцы – Ниппон.

Фото: пресс-служба японского супермаркета

На мероприятии присутствовали Эвелина Бледанс с сыном Семеном, Митя Фомин, Катя Лель, Роман Черницын и Максим Постельный (группа "Plazma"), Светлана Назаренко (Ая), Мария Ивлеева и Дим (группа "Город 312") с дочерью Оливией, Кирилл Андреев (группа "Иванушки International"), Надя Ручка (группа "Блестящие") с сыном Львом, ведущие Ирина Пудова ("Первый канал") и Павел Мавриди (телеканал "Пятница"), фигуристка Анастасия Гребенкина, представители японского посольства в Москве Сато Хироаки и Сато Юсукэ, а также японской бизнес-элиты – Кадзуси Мацуура, Гото Эйсуке, Окухара Тору и певица, сонграйтер София Маэда.

Кирилл Андреев (

Удивительная энергетика праздничного события создали незабываемую атмосферу весеннего обновления и перехода в долгожданный летний сезон с возможностью остановиться и созерцать окружающий мир здесь и сейчас.

Фото: пресс-служба японского супермаркета

Гости погрузились в настоящие японские традиции. Было все – и инсталляции цветущего японского сада прямо посреди торговых рядов, и арт-перфоманс японской живописи суми-э, и даже fashion-показ японских пижам кигуруми – на протяжении нескольких часов среди гостей прогуливались Пикачу, Тоторо, Стичи, панды, единороги и другие герои японских мультфильмов, чем умиляли не только участников мероприятия, но и случайных зрителей.

Эвелина Бледанс с ыном Семеном. Фото: пресс-служба японского супермаркета

Угощали дорогих друзей суши, традиционным японским десертом-мороженым мочи, чаем матча, японским пивом и знаменитым сливовым вином умешу. А еще вручали подарки.

Фото: пресс-служба японского супермаркета

Завершилось мероприятие традиционным праздничный тортом – в виде цветущей сакуры. Это вызвало эмоциональный и гастрономический восторг всех присутствующих. 

Фото: пресс-служба японского супермаркета

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