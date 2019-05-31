"Звезды МАКС в парке "Зарядье" блеснут в начале лета

В Москве откроется грандиозная фотовыставка

Экспозиция "Звезды МАКС в парке "Зарядье", посвященная проводимым в подмосковном городе Жуковский Международным авиационно-космическим салонам, начнет свою работу 4 июня. В церемонии открытия примут участие представители Минпромторга России, предприятий авиационной и космической промышленности, знаменитые летчики-испытатели, чемпионы авиационных видов спорта и ведущие авиационные фотографы.

Посетители выставки смогут ознакомиться с великолепными работами авиационных фотографов международного уровня, сотрудничающих с агентствами Reuters, РИА "Новости", ТАСС, Transport-Photo Images, Aviation Images и другими. Уникальные снимки, сделанные ими на земле и в небе, публикуются в СМИ по всему миру, приобретаются галереями и частными коллекционерами в Японии, США и Европе.

Кроме снимков, сделанных признанными профессионалами, будут выставлены работы любителей. Особое место в экспозиции займут фотографии победителей конкурса, отобранные профессиональным жюри.

Площадка МАКСа в парке "Зарядье" будет работать до 23 июня. Здесь пройдут мастер-классы фотографов и видеооператоров, встречи со знаменитыми лётчиками-испытателями и спортсменами, летчиками пилотажных групп, выступления ведущих специалистов и экспертов отрасли, мастер-классы по авиамоделированию. На медиаэкранах парка будет демонстрироваться видеофильм с лучшими выступлениями российских и зарубежных пилотажных групп, участниками летных программ салонов МАКС минувших лет.

Начало торжественной церемонии в выставочном зале парка "Зарядье – 18:00. ОАО "Авиасалон", официальный устроитель МАКС-2019, приглашает представителей СМИ на открытие фотовыставки.

Справка

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проводиться с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области, согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".