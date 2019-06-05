Музыкальная революция произойдет в ММДМ

В столице прозвучат хиты шведских групп

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 27 июня состоится грандиозный концерт. Самые знаменитые композиции ABBA, Secret Service, Yaki-Da, Army of Lovers, Europe, Ace of Base, Roxette и E-Type прозвучат в исполнении солистов из Швеции Дженни Тарнеберг, Миа Стегмар и Себастиана Руса в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением шведского дирижера Ульфа Ваденбрандта.

Легендарные шведские группы взорвали мировые хит-парады и вошли в авангард мировой поп-культуры. Им принадлежит огромный список незабываемых песен 20 века и сотни миллионов проданных альбомов.

Симфонический оркестр "Русская филармония" придаст хитам этих музыкальных коллективов новое роскошное звучание. Специально для этого проекта оркестр подготовил аранжировки и пригласил звездных солистов из Швеции - Дженни Тарнеберг, Мию Стегмар, Себастиана Руса, а также шведского дирижера - Ульфа Ваденбрандта.

Знаменитый дирижер уже покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой и неотразимой харизмой. Поклонники пристально следят за его выступлениями.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" известен своими экспериментами и всегда предлагает зрителям самые красивые и популярные мелодии. Среди его "золотой" коллекции – проекты с мировыми хитами рока, групп Queen, ABBA, фестиваля Сан-Ремо, фильмов Голливуда и других. Зрители всегда отмечают его качественное исполнение, идущую со сцены энергию и особую атмосферу на концертах.

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.

Адрес ММДМ: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8.

Заказ билетов в кассах оркестра: +7 (495) 151-99-99.

На сайте оркестра "Русская филармония" действует акция "Раннее бронирование", скидка – 20%. Подробности тут.