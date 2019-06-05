Выбрано место проведения Urban Awards

Победителей Федеральной премии поздравят в Санкт-Петербурге

Церемония вручения наград Urban Awards состоится в Северной столице 27 июня. Она пройдет в здании с двухвековой историей под названием "Дом Беггровых".

За время существования оно сменило множество владельцев. В нем были и доходные дома, и помещения коммерческих банков. Теперь на этой площадке проходят самые яркие, крупные и знаковые мероприятия.

На сегодняшний день сохранен исторический облик особняка с оригинальной фасадной отделкой в классическом стиле и внутренние убранства. Площадь главного зала достигает 680 кв. м, а высота потолков более 9 метров.

Богатая историческая составляющая "Дома Беггровых" непременно создаст особую атмосферу и произведет впечатление на гостей.

Желающие могут забронировать столик в роскошном "Доме Беггровых" на церемонии награждения Urban Awards. Там соберутся более 300 гостей – главных представителей строительной отрасли России.

Среди участников церемонии награждения будут "Группа ЛСР", Glorax Development, "Атлас Девелопмент", Группа "Эталон", RBI, "ЛенСтройТрест", "Строительный трест", "Пионер", "РосСтройИнвест", "Полис Групп", "Красная стрела", "Мавис", "Аквилон Инвест", "Энко", Bonava, EKE, "Первый трест" и многие другие.

Для участников и гостей церемонии готовится яркая и оригинальная развлекательная программа, которая пока останется в секрете. Нужно поторопиться, чтобы успеть принять участие в главном мероприятии лета. Количество мест ограничено.

Адрес "Дома Беггровых": Невский проспект, 62.

Купить билет можно тут.