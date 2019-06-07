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IL VOLO отметит юбилей в России

Фото: пресс-служба
Итальянское оперное поп-трио выступит в двух столицах

Концерты в нашей стране станут частью мирового тура бронзовых призеров "Евровидения-2015", который посвящен выходу нового альбома Musica, а также десятилетию  IL VOLO. В начале осени, 11 сентября, музыкальный коллектив выйдет на сцену в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, а 12 сентября – в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Стремительная и невероятная история успеха оперного поп-трио началась с исполнения кавер-версии знаменитой неаполитанской песни O Sole Mio, после чего итальянцы стали настоящими любимцами публики: многочисленные концерты по всему миру, сотрудничество с Барбарой Стрейзанд, Эросом Рамазотти, Тото Кутуньо и другими артистами международного уровня, победа на престижном фестивале в Сан-Ремо, релиз трижды платинового альбома, миллионы проданных пластинок, третье место на конкурсе "Евровидение-2015", номинации в латинской премии "Грэмми", контракт с американским лейблом (впервые в истории музыкантов из Италии).

Мощные голоса, классическая чувствительность, заложенная в основе звучания группы, юношеская харизма – вот что выделяет трио, в состав которого входят теноры Пьеро Бароне и Иньяцио Боскетто, а также баритон Джанлуки Джинобле, среди остальных коллективов. На своих концертах коллектив выступает под аккомпанемент симфонического оркестра, поэтому репертуар IL VOLO приходится по душе представителям как старшего поколения, так и молодежи.

Самое известное итальянское трио решило с размахом отпраздновать десятилетие дружбы и совместной карьеры: 22 февраля музыканты выпустили долгожданный альбом Musica, а также заявили о мировом туре, который продлится вплоть до 2020 г., но, по словам артистов, на этом сюрпризы не заканчиваются.

Коллектив не раз признавался в любви к России, поэтому российские концерты станут частью мирового тура IL VOLO. "Москва, спасибо за теплый прием! Это невероятно, что музыка, которая пропитана духом Италии, на которой мы выросли, вызывает у российской публики такой отклик!" – говорили музыканты. 

Билеты уже в продаже: ilvolo2019.ru

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