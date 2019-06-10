Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Практика торгового сотрудничества" состоится в Москве

Фото: пресс-служба
В ЦВК "Экспоцентр" с18 по 20 июня пройдет Международный форум

В нем примут участие представители федеральных министерств, региональной власти, представители правительственных организаций, оптово-розничных сетей, импортно-экспортных, логистических, консультационных и производственных компаний, агрохолдингов, профильных ассоциаций и администраций регионов стран СНГ и Китая. Помимо этого, в рамках Клуба деловых контактов участники и посетители площадки обсудят возможные пути будущего сотрудничества и заключат контракты.

На форуме будут обсуждаться темы "Не сырьевой экспорт из России: точки роста и особенности ВЭД", "Специальные государственные программы и механизмы поддержки экспорта", "Продвижение российских брендов на зарубежных рынках", "Импорт из Китая: Точки роста", "Электронная коммерция" и другие.

Форум пройдет в рамках крупнейшей выставки International Commodity Fair 2019.

550 производителей из Китая и других стран Азии, Европы и СНГ представят свою продукцию в следующих продуктовых категориях: предметы домашнего интерьера, бытовая техника и электроника, товары для кухни, товары для сада и активного отдыха, продукты питания и сельхозпродукция, товары для детей, товары для красоты и здоровья, сувениры, подарки, изделия народного промысла. 12 тысяч посетителей из 30 стран и 77 регионов России приедут на выставку, чтобы найти надежных поставщиков.

Расписание мероприятий International Commodity Fair 2019

18 – 20 июня 2019

ЦВК "Экспоцентр", Москва Краснопресненская наб., 14, павильон 2

18 июня 2019

10:00 – 18:00

19 июня 2019

10:00 – 18:00

В завершение программы форума на площадке экспоцентра 20 июня пройдет Фестиваль китайской культуры.

Организаторы – Министерство коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM), Мессе Франкфурт РУС

Расписание мероприятий может измениться. Актуальную версию можно найти на сайте https://icf-expo.ru/timetable

Расписание форума и спикеры:

Импортная сессия – https://icf-expo.ru/import_forum_2019

Экспортная сессия – https://icf-expo.ru/export_forum_2019 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Берега попутали: Москву возмутили заявления Киева о "суверенитете Крыма"

"Покойников уже не воскресить": Россия докопается до правды в деле Скрипаля

В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей