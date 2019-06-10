"Практика торгового сотрудничества" состоится в Москве

В ЦВК "Экспоцентр" с18 по 20 июня пройдет Международный форум

В нем примут участие представители федеральных министерств, региональной власти, представители правительственных организаций, оптово-розничных сетей, импортно-экспортных, логистических, консультационных и производственных компаний, агрохолдингов, профильных ассоциаций и администраций регионов стран СНГ и Китая. Помимо этого, в рамках Клуба деловых контактов участники и посетители площадки обсудят возможные пути будущего сотрудничества и заключат контракты.



На форуме будут обсуждаться темы "Не сырьевой экспорт из России: точки роста и особенности ВЭД", "Специальные государственные программы и механизмы поддержки экспорта", "Продвижение российских брендов на зарубежных рынках", "Импорт из Китая: Точки роста", "Электронная коммерция" и другие.

Форум пройдет в рамках крупнейшей выставки International Commodity Fair 2019.

550 производителей из Китая и других стран Азии, Европы и СНГ представят свою продукцию в следующих продуктовых категориях: предметы домашнего интерьера, бытовая техника и электроника, товары для кухни, товары для сада и активного отдыха, продукты питания и сельхозпродукция, товары для детей, товары для красоты и здоровья, сувениры, подарки, изделия народного промысла. 12 тысяч посетителей из 30 стран и 77 регионов России приедут на выставку, чтобы найти надежных поставщиков.

Расписание мероприятий International Commodity Fair 2019

18 – 20 июня 2019

ЦВК "Экспоцентр", Москва Краснопресненская наб., 14, павильон 2

18 июня 2019

10:00 – 18:00

19 июня 2019

10:00 – 18:00

В завершение программы форума на площадке экспоцентра 20 июня пройдет Фестиваль китайской культуры.

Организаторы – Министерство коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM), Мессе Франкфурт РУС

Расписание мероприятий может измениться. Актуальную версию можно найти на сайте https://icf-expo.ru/timetable

Расписание форума и спикеры:

Импортная сессия – https://icf-expo.ru/import_forum_2019

Экспортная сессия – https://icf-expo.ru/export_forum_2019

