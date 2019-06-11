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Шварценеггер приедет в Россию на Synergy Global Forum

Арнольд Шварценеггер. Фото: www.globallookpress.com
Образовательный форум впервые соберет такое число участников

Арнольд Шварценеггер побывает в нашей стране осенью. Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии приедет в Санкт-Петербург, чтобы выступить на крупнейшем в мире образовательном мероприятии.

Ожидается, что в ежегодном Synergy Global Forum, который пройдет 4 октября на "Газпром Арене", примут участие более 50 тысяч человек со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы события планируют пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировой рекорд: впервые в мире образовательный форум соберет такое большое количество участников.

На форуме одновременно будет работать пять сцен – основная и четыре параллельных, – на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. "Большая цель достижима" – такой слоган организаторы выбрали для события в этом году.

Арнольд Шварценеггер – обладатель ряда премий по бодибилдингу, культовый голливудский актер, исполнитель главных ролей в фильмах "Терминатор", "Хищник", "Бегущий человек", "Вспомнить все" и многих других. Помимо кинокарьеры, Шварценеггер зарекомендовал себя как предприниматель и политик.

Голливудская звезда впервые в России выступит на форуме: в свой приезд в Санкт-Петербург Арнольд Шварценеггер расскажет со сцены Synergy Global Forum о своем жизненном пути и поделится с участниками собственными секретами достижения больших целей.

"Арнольд Шварценеггер – не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ. Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее – это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения", – рассказал Вадим Лобов, президент корпорации "Синергия".

Кроме Арнольда Шварценеггера, на сценах форума выступит много других именитых спикеров России и мира – первые лица компаний, яркие лидеры и бизнесмены, в числе которых миллиардер и совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков, строительный магнат Грант Кардон, российские предприниматели Оскар Хартман, Давид Ян, Александр Кравцов, Артем Агабеков.

Synergy Global Forum будет проводиться уже 5-ый раз. Предыдущие разы форум собирал участников в Москве, в СК "Олимпийский": послушать звездных спикеров приходили более 25 тысяч зрителей. В 2019 году организатор форума Школа Бизнеса "Синергия" принял решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в связи с тем, что "Олимпийский" закрылся на реконструкцию. Synergy Global Forum станет первым образовательным форумом, который соберет своих участников под крышей "Газпром Арены".

Программа мероприятия и билеты на сайте: synergyglobal.ru

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