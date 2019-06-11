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ДОСААФ проведет автопробег из Москвы в Брест

Фото: пресс-служба
Мероприятие посвятят 75-летию освобождения Белоруссии от фашизма

20 июня в 10:00 на Поклонной горе состоится торжественный старт  международного автопробега. Его организаторами выступают ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь, а поддержку оказывают органы государственной власти обоих государств, многочисленные общественные ветеранские и молодежные организации.

Почетными гостями церемонии открытия мероприятия, посвященного 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, станут представители правительства РФ, Минобороны России, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, известные военачальники, члены Ассоциации Героев России, "Офицеров России", Союза десантников России, "Боевого братства", Национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР) и многие другие. Откроет мероприятие председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

На Поклонной горе все присутствующие смогут ознакомиться с ретротехникой времен Великой Отечественной войны, пообщаться с участниками "многодневки", встретиться с ветеранами и тружениками тыла и узнать о деятельности представленных организаций.

Маршрут автопробега по территории России будет пролегать через Москву, Падиково, Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бородино, Жуков, Малоярославец, Калугу и Брянск, а по Беларуси – через Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и Брест. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости-героя.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, будет страховать от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont. Его специалисты будут участвовать в автопробеге наравне с другими и через свою онлайн-платформу оперативно запрашивать помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16 тыс. СТО) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в колонне. Uremont будет представлять автомобиль Bentley Continental GT.

"Мы рады сопровождать участников автопробега вплоть до Бреста и быть частью этого мероприятия. В любой момент экипаж Uremont готов помочь в решении возможных проблем, но, надеемся, что этого не случится, и автопробег пройдет без внештатных ситуаций", – отметил основатель компании Uremont Артур Терисаян.

В ходе многодневного мероприятия планируется ряд торжественных, культурно-массовых и мемориальных мероприятий с возложением венком и цветов к могилам Неизвестного солдата и памятникам воинам-освободителям. Немаловажной частью программы станут встречи участников "многодневки" с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, школьниками, студентами, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в городах по маршруту автопробега. Через весь маршрут автомобилисты оборонного общества провезут гильзы с землёй из городов-героев и городов воинской славы. 

Цели автопробега – укрепление дружбы между братскими народами России и Белоруссии, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспитание молодежи на ратных традициях Отечества, противодействие фальсификации истории.

Информационные партнеры – телеканалы "Звезда", РЕН и "Авто Плюс", федеральное информационное агентство ТАСС, информационное агентство "Ветеранские вести", газеты "Московский комсомолец", "Военно-промышленный курьер", "Московская правда", "Вестник Героев", "Вести ДОСААФ", интернет-порталы "Yтро.ру" и "Русская весна", радиостанция "Авторадио".

ДОСААФ России – одна из старейших  общественно-государственных организаций, ведущая свою историю с 1927 года, года образования Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР. В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, прославленные авиаконструкторы, известные летчики-испытатели, парашютисты и космонавты.  

Справка:

ДОСААФ России выполняет важнейшие государственные задачи, такие как военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка их по военно-учетным специальностям, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, развитие технического творчества и овладение навыками работы с транспортной техникой, подготовка специалистов массовых технических профессий. Председатель – генерал-полковник Александр Петрович Колмаков.

Uremont.com – это крупнейший в России онлайн-автосервис (к платформе подключено более 16 тыс. станций технического обслуживания, ей воспользовалось более миллиона россиян). Ежедневно компания получает около 1,5 тыс. заявок на ремонт, техническое обслуживание и тюнинг автомобилей. Основная цель онлайн-автосервиса – сделать быстрыми, комфортными и безопасными услуги по обслуживанию личного транспорта. При этом в ближайшее время у клиентов Uremont.com появится возможность покупать с помощью платформы полис ОСАГО и автозапчасти. 

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