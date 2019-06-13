Десять лет побед премии "Рекорды рынка недвижимости"

В Москве состоялась юбилейная церемония награждения ежегодной международной премии

Мероприятие проходило 6 июня в Triumph Event Hall. В этом году премии исполнилось 10 лет. Первый конкурс прошел в 2009 г. и сегодня в индустрии девелопмента он является единственной российской премией с международным статусом. В финал конкурса вышли международные компании, среди которых Colliers International. Направление жилой недвижимости компании возглавляет Региональный директор департамента жилой недвижимости Екатерина Фонарева. Организатор премии – Московский бизнес-клуб.

Грандиозное празднование юбилейной премии прошло в стиле "Оскар" и сопровождалось всеми легендарными атрибутами: красной ковровой дорожкой, восхитительными нарядами и блеском бриллиантов, вспышками фотокамер и участием настоящих звезд российского рынка недвижимости.

В гала-ужине 10-й церемонии награждения приняли участие более 500 топ-менеджеров российских девелоперских, консалтинговых и риелторских компаний, а также представители крупнейших банков, отраслевых и федеральных СМИ. Юбилейная церемония награждения началась с выступления сольной певицы, которая исполнила песню Адель "Rolling in the Deep".





В продолжение вечера организаторы подготовили гостям сюрприз – видеоролик с историей премии "Рекорды рынка недвижимости" за десять лет, где были собраны отрывки из видеосюжетов всех премий, в которых гости даже смогли увидеть себя. Церемония награждения сопровождалась яркими выступлениями артистов зрелищного шоу, не имеющего аналогов и финалистов телевизионного шоу "Минута славы" . Хедлайнером вечера стала известная группа Hi-Fi. Завершилась развлекательная программа зажигательным интерактивным диджей-сетом.

Победители юбилейной премии "Рекорды рынка недвижимости" были определены в 33 номинациях по итогам трех этапов голосования: народного отбора, голосования жюри и выбора профессионального сообщества.

Победителем в номинации Grand Prix стал ЖК Wellton Towers, набравший 11 тыс. 455 голосов по итогам народного голосования. ЖК Wellton Towers, возводимый Концерном "КРОСТ" в районе Хорошево-Мневники, представляет собой три высотных жилых башни, объединенных общей стилобатной частью.

Уже сегодня комплекс называют архитектурной доминантой всего района – башни отлично просматриваются практически из любой точки округа. Проект спроектирован по принципу "вертикального города" – вся инфраструктура размещена внутри стилобата, общего для всех трех башен, а на его крыше будет располагаться приватный парк для жителей. То есть жильцам не придется выходить на улицу, чтобы купить продукты, воспользоваться услугами ателье или мастерских, отдохнуть в собственном парке.

"Башня Федерация" – флагманский проект ММДЦ "Москва-Сити" и "Небоскреб №1" по итогам премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2019". В нем воплощены самые передовые инженерно-строительные технологии силами масштабной международной команды проектировщиков и архитекторов во главе с Сергеем Чобаном.

Именно здесь на уровне 374 м расположены самые высокие апартаменты Европы – абсолютные рекордсмены столичного рынка недвижимости. "Башня Федерация" введена в эксплуатацию, идет выдача ключей от жилых апартаментов с безграничным видом на Москву и высочайшим уровнем жизни.

ЖК "Рихард" бизнес-класса от ГК ФСК (ранее ФСК "Лидер") стал победителем в номинации "Инвестиционный объект №1". Проект реализуется в Хорошевском районе Москвы, в пешей доступности от станций метро и МЦК.

На площади 1,8 га будут построены два корпуса на 802 квартиры. За счет уникального фасада в "Рихарде" представлено более 50 вариантов планировочных решений. В их числе есть квартиры с наклонной стеной, которые идеально подойдут для любителей выращивать цветы. В настоящий момент ведется строительство первого корпуса. Полностью ЖК будет построен в 2022 году.

ДОМ Chkalov – комплекс премиум-апартаментов от застройщика IKON Development – получил награду "Апартаменты №1". Проект достигает в высоту почти 100 метров и включает 2 башни, объединенные торговой галереей. Всего комплекс предусматривает почти 400 апартаментов с продуманными планировками и дизайнерской отделкой от именитого английского дизайнера.

В комплексе воплощена концепция residential + retail: жители будут иметь отдельный вход в четырехэтажную торговую галерею с бутиками ведущих мировых брэндов, кафе и ресторанами. Будет развита собственная инфраструктура премиального уровня: круглосуточный сервис, зона коворкинга, wellness-студия и party-room для проведения мероприятий. В десяти минутах ходьбы находятся "Винзавод", бизнес-квартал "Арма", Artplay, "Гоголь-центр". Проектом предусмотрен подземный паркинг на 270 машиномест. Комплекс будет иметь выезд в обе стороны Садового кольца.

ЖК "Летний сад" от Группы "Эталон" стал победителем в номинации "Хит продаж №1 (объект-лидер продаж)". ЖК "Летний сад" находится в 15 минутах ходьбы от м. "Селигерская" и в непосредственной близости от строящейся станции метро "Улица 800-летия Москвы". Жилой комплекс – пример комплексной квартальной застройки с богатой инфраструктурой.

Яркие фасады комплекса выполнены с использованием технологии навесных вентилируемых фасадов со стеламитовыми вставками. Внутридворовая территория свободна от машин: для парковки автомобилей предусмотрен подземный паркинг. Благоустройство предполагает организацию яблоневого сада и зон отдыха.

RiverSky ГК "Инград" – победитель номинации "Премьера года". Это жилой квартал бизнес-класса с авторской архитектурой и с собственной прогулочной набережной вблизи Симонова монастыря. Максимально комфортная среда для жизни людей всех возрастов: детский сад на 80 мест и подземный паркинг, детские площадки и воркаут-зоны, японский сад, бассейн и фитнес, а на первых этажах домов – супермаркет, небольшие магазины и предприятия бытовых услуг. Рядом будет возведен уникальный спортивный кластер с обновленным футбольным стадионом им. Э.А. Стрельцова, тренировочными полями и ФОК.

Клубный дом Долгоруковская 25 от компании "БЭЛ Девелопмент" стал победителем премии "Рекорды рынка недвижимости 2019" в номинации "Объект 5 звезд". "Долгоруковская 25" – апарт-комплекс премиум-класса клубного формата в Тверском районе г. Москвы. Органичное сочетание прошлого и современности превратило это место в один из самых респектабельных районов Москвы. Клубный дом состоит из двух корпусов – "Музыкального" и "Художественного". Проектом предусмотрено 46 апартаментов, 57 просторных машино-мест, уникальные двухуровневые пентхаусы с террасами и дровяными каминами, а также панорамные энергоэффективные окна с французскими балконами.

Жилой квартал "Октябрьское поле" от компании "РГ – Девелопмент" одержал победу в номинации "Выбор покупателя". ЖК "Октябрьское поле" – это восемь корпусов переменной этажности на улице Берзарина, 28А-30. Объект реализуется в две очереди: первые четыре корпуса были введены в эксплуатацию в 2017 году. Они выполнены в неоклассическом стиле, и благодаря цветовой палитре фасадов удачно вписались в сложившийся образ района.

Вторая очередь выполнена в более динамичном современном стиле. "Это одна из самых престижных наград, которую может получить жилой комплекс. Достойное окружение, выгодное расположение рядом с Серебряным Бором, авторская архитектура, эксклюзивная отделка входных групп, продуманные планировки – это причины, по которым покупатели выбирают для жизни ЖК "Октябрьское поле", – прокомментировала генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Кроме того, застройщик проекта – Инвестиционно-девелоперская компания "РГ – Девелопмент" – победил в еще одной номинации. Стать "Девелопером №1" компания смогла благодаря профессиональной команде, многолетнему опыту в строительстве, внимательному отношению к деталям и применению инновационных технологий.

ЖК "Фестиваль Парк", девелопером которого выступает компания "Центр-Инвест", признан победителем премии "Рекорды Рынка Недвижимости" в номинации "Новостройка Москвы №1". Несомненным преимуществом жилого комплекса является выгодная прибрежная локация в престижном Левобережном районе Москвы. Эксклюзивные видовые квартиры, расположенные на верхних этажах небоскреба, открывают панорамный вид на Москву-реку и центр Москвы. Новостройка сочетает в себе стильную архитектуру, современные строительные технологии, экологичные материалы и эргономичные планировочные решения.

ЖК "Крылья" от Группы "Эталон" стал победителем в номинации "Жилой квартал Москвы №1". Это многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 200 тыс. кв. м, состоящий из трех корпусов переменной этажности (21-39 этажей) в форме трилистников. На территории комплекса, занимающей около 8 га, разместятся детский сад, школа, спортивный комплекс, собственный парк с прудом, детскими площадками, местами для отдыха. В жилом комплексе 1756 квартир, площадь которых варьируются от 32,5 до 146 кв. метров. Проектом предусмотрен подземный паркинг. Рядом с жилым комплексом строится станция метро "Аминьевское шоссе".

ЖК "Малаховский квартал" от компании "СтройПромСервис" признан "Жилым кварталом Подмосковья №1". Комплекс строится в Люберецком районе, в 10 км от МКАД. Проект состоит из 19 монолитных малоэтажных корпусов, оборудованных лифтами. Квартиры с большим выбором планировочных решений будут сдаваться с предчистовой отделкой. В комплексе запланировано масштабное благоустройство и озеленение территории. Для детей предусмотрены детские площадки. Паркинг будет расположен на отдельном участке.

Клубный дом Grand House от застройщика Glorax Development стал победителем в номинации "Жилой комплекс премиум-класса №1". Жилой комплекс располагается в 400-х метрах от Невского проспекта, на Тележной улице. Клубный дом отличает выразительная архитектура, качество и стиль проектных и дизайнерских решений. Наличие эркеров, балконов и террас на верхних этажах дома, высокие потолки, изысканная отделка холлов, подземный паркинг, собственная коммерческая инфраструктура и богатая инфраструктура района в сочетании с идеальной локацией в исторической части города сделала Grand House одним из самых инвестиционно привлекательных проектов в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Городской коттеджный поселок "Примавера" стал победителем в номинации "Коттеджный поселок №1". Расположенный в 10 км от центра Казани поселок исполнен в единой архитектурной стилистике. На территории в 24 га разместились готовые дома – 50 таунхаусов и 101 коттедж, в каждом из которых есть гараж с автоматическими воротами. В эксплуатацию введены все инженерные системы: водопровод, электричество, канализация, газ в каждом доме. Поселок находится под круглосуточной охраной, оборудован универсальной спортивной и детской игровой площадками, а в ближайшем будущем планируется открытие клубного дома с частным детским садом, библиотекой, салоном красоты и другими услугами.



ЖК TWIN HOUSE застройщика ИСК "Ареал" стал победителем в номинации "Семейный объект №1". Проект бизнес-класса расположен в Люберецком районе между двумя лесопарками, Жулебинским и Кузьминским. Это архитектурный ансамбль из двух башен высотой 22 этажа, соединенных между собой галереей, внутри которой разместятся фитнес-клуб и центр детского развития, на крыше запланирована lounge-зона. На первом этаже расположится ресторан, в котором ежедневно по утрам для жильцов будет предлагаться завтрак в формате шведского стола.

ЖК "Серебряный фонтан" от Группы "Эталон" стал лауреатом Премии в номинации "Инфраструктура объекта №1". Жилой комплекс бизнес-класса располагается в Алексеевском районе столицы на территории бывшей водоподъемной станции. Проект представляет собой пример масштабного редевелопмента промышленной территории XIX века. В составе ЖК – четыре жилых корпуса, в том числе, корпус апартаментов, бизнес-центр, детский сад на 150 мест, отапливаемый паркинг на 2100 машиномест с тепловой завесой и пунктами моек. Архитектура ЖК разработана бюро SPEECH Сергея Чобана. Объект имеет платиновый сертификат энергоэффективности, водоэффективности и экологичности GREEN ZOOM.

"Театральный Дом" девелоперской компании "Галс-Девелопмент" стал победителем в номинации "Архитектурное решение №1". Жилой ансамбль "Театральный Дом" на Поварской – гармоничное единство классики и модерна, воплощенное в бережной реставрации главного фасада XIX в. и декоративных цветочных панно на внутреннем фасаде в стиле XX века, созданных архитектором Павлом Андреевым. В проекте представлено 129 жилых резиденций с дровяными каминами, террасами на крыше и видом на историческую Москву. Входные группы дома, украшенные репродукциями картин ярких представителей изобразительного искусства рубежа столетий А. Мухи и Э. Дега, оснащены бесшумными лифтами с дизайнерской отделкой кабин.

LOFT FM от компании "Колди" был признан победителем в номинации "Loft №1". Первый музыкальный лофт-проект в России – комплекс апартаментов бизнес-класса LOFT FM в Таганском районе Москвы. Проект капитального ремонта здания Московского института радиосвязи сочетает все качества лучшего лофта столицы. LOFT FM отличает исключительная концепция, индустриальная архитектура, яркая "музыкально-радийная" архитектура с тематическими музейными экспонатами в местах общего пользования и великолепная транспортная доступность. После реновации в 2020 году в семиэтажном здании будет действовать собственная радиостанция. Радио станет единым каналом связи между покупателями и историей проекта.

"Бизнес-центром №1" по версии премии "Рекорды Рынка Недвижимости" стал бизнес-центр "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте. Его отличают яркие футуристические фасады с панорамным остеклением и эффектом "бриллиантовой огранки". Офисное здание класса "А" состоит из четырех секций переменной этажности 8 – 17 этажей и оснащено высококачественным лифтовым оборудованием Schindler. На первом этаже разместятся объекты инфраструктуры – кофейни, магазины непродовольственных товаров, столовая корпоративного питания. В подземном паркинге установлены зарядки для электрического транспорта.

ЖК "Мой Ритм" был признан победителем премии в номинации "Город в городе". ЖК "Мой Ритм" – флагманский проект "АК БАРС Девелопмент", который строится в одном из лучших районов Казани, в самом центре динамичной жизни города. Это современный город в городе для активных и целеустремленных, которые ценят свое время, комфорт и продуманную среду.

Голубицкий Вениамин Максович – президент ГК "КОРТРОС" с 2005 г. – стал победителем в номинации "Персона №1". ГК "КОРТРОС" занимается строительством недвижимости с уникальной архитектурой для отечественного потребителя различных сегментов. В своей деятельности "КОРТРОС" ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Более того, ГК "КОРТРОС" уже зарекомендовала себя как новатор в сфере комплексного освоения территорий, а также первопроходец в сфере внедрения "умных технологий" в строительной отрасли. Проектные офисы холдинга расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми.

Компания "БЕСТ-Новострой", которой в этом году также исполняется десять лет, одержала победу в номинации "Риелтор №1". Портфель проектов компании включает порядка 5 млн кв. метров в новостройках Москвы, Новой Москвы и Подмосковья. Ежегодно обладателями квартир становится порядка 8900 клиентов "БЕСТ-Новострой". В компании большое значение уделяется развитию профессиональных навыков сотрудников и укреплению командного духа, позволяя нам обеспечивать высокое качество брокерских услуг и значительные объемы продаж на рынке новостроек. Профессиональное жюри премии по достоинству оценило не только эти достижения команды "БЕСТ-Новострой", но и ее весомый вклад в развитие рынка недвижимости.

В номинации "Ипотечная программа №1" победил "Абсолют Банк", который первым среди российских банков запустил уникальное предложение – снизил за счет собственных средств ставку с 6% до 5,75% по государственной программе для семей с детьми

"Аналитической системой №1" по версии премии "Рекорды рынка Нндвижимости 2019" признана система анализа и мониторинга новостроек bnMAP.pro, которая функционирует в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В базе представлены данные по 3 000 корпусов новостроек, которые ежемесячно обновляются. Пользователю также доступна история сделок по каждому лоту, начиная с 2016 года, и ретроспективный анализ по каждому корпусу.

В завершение церемонии награду "Золотое бревно" получил ЖК "Лесная спираль" (нем. Waldspirale) – жилой комплекс в Дармштадте, который набрал больше всего голосов среди профессионального жри.

Московский бизне-клуб выражает благодарность партнерам премии "Рекорды рынка недвижимости 2019": ведущему производителю систем кондиционирования и вентиляции в мире – компании "Мицубиси Электрик", "Мицубиси Электрик" – совершенство как точка опоры. Бюро элитной недвижимости Must Have, отелю ForteVillage Sardinia, признанному лучшим курортом в мире; офису по туризму Канн и его лучшим премиальным пятизвездочным отелям – Martinez (Мартинез) и Majestic Barrierе (Мажестик Барьер), туристической компании Royal Travel, Bespoke ателье и его владелице Натали Катвал, салону мужской одежды Sartorial; шампанскому дому "Золотая балка", алкогольному партнеру –водке "Organika", партнеру по вип-сувенирам "Podarok MSK", дизайн-партнеру "Frisk Fisk" и генеральному информационному партнеру премии – Издательскому дому "Коммерсантъ".

