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Московский кредитный банк поддержит технологические стартапы

Фото: instagram.com/bankmkb
Участников программы ждут также образовательные мастер-классы

Стартовавший в Москве третий межбанковский коллаборативный акселератор для стартапов – Banktech 3.0 – начал партнерское сотрудничество с МКБ, главным бенефициаром которого является известный бизнесмен Роман Авдеев. Программа будет длиться 12 недель. За это время запустятся пилотные проекты между стартапами и ведущими банками-партнерами.

Последние из 90 команд, которые заявили о желании участвовать, отобрали 23 стартапа. Они предлагают перспективные продукты и сервисы, призванные улучшить результативность работы банковского сектора. Теперь участникам акселератора предстоит усердно потрудиться, чтобы пилотные проекты стартовали. В этом им помогут профессиональные трекеры акселератора и менторы из банков-партнеров.

Представители стартапов и партнеров программы смогут посетить интерактивные лекции, различные воркшопы и мастер-классы – акселератор подготовил насыщенную образовательную программу.

Помимо Московского кредитного банка, партнерами акселератора, который организует компания "Финтех Лаб", стали "Абсолют Банк" и "Газпромбанк", а технологическим партнером – Группа компаний ЦФТ.

МКБ, являясь частным коммерческим универсальным банком, предоставляет полный спектр услуг как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов и финансово-кредитных организаций. Центральный Банк РФ включает МКБ в список системно значимых кредитных организаций. Многие российские и международные агентства подтверждают надежность и устойчивость МКБ своими рейтингами, например, "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P. А "Интерфакс-100" включил МКБ – крупнейший торгуемый банк в России – в топ-3 частных банков по объему активов за первый квартал 2019 года. 

Отдел информации
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