Мартасы TEMPUR - новая коллекция Micro-Tech

Рынок матрасов представлен сегодня в нескольких ценовых сегментах, в том числе и в премиальном

Последний демонстрирует активное развитие как в целом, так и в рамках отдельно взятых брендов. Одним из производителей, регулярно обновляющих свой каталог элитных предложений, является Tempur.

Самой новой линейкой этой торговой марки стала Micro-Tech, более доступная по стоимости, чем предыдущие коллекции, но при этом имеющая в своей основе ту же знаменитую пену с эффектом памяти TEMPUR, что присутствует и в более дорогих предложениях. Реализацию этой продукции начал магазин элитных матрасов PREMIUM-MATRAS.RU.

На его страницах представлено шесть моделей с некоторым разбросом цен и технических характеристик. Изделия здесь жесткие, средней жесткости и умеренно-мягкие, идут с самыми разнообразными комбинациями наполнителей, среди которых неизменно присутствует пена TEMPUR.

История производителя Tempur берет свое начало в прошлом веке, когда в рамках NASA проходила разработка материалов для полетов астронавтов, снижения перегрузок при взлетах космических аппаратов.

Тогда взятая за основу Memory Foam начала усовершенствоваться учеными из Швеции и Дании, которые за десять лет сумели довести простую базу до совершенства. Уже в 1991 г. в свет вышли первые матрасы под брендом, который и по сей день имеет отличную репутацию среди самых привередливых потребителей. Продукция с пеной TEMPUR начала пользоваться серьезным спросом среди населения, что стало причиной необходимости расширения производственных мощностей.

В результате в США в 2001 г. были открыты научно-исследовательский центр и новая фабрика.

По сей день материал TEMPUR считается одним из лучших в деле обеспечения идеального сна. Это подкреплено его способностью плавно подстраиваться под особенности тела конкретного человека под воздействием тепла и давления. Изначально достаточно жесткая основа становится податливой, но лишь настолько, насколько это необходимо в данной ситуации.

После того как пользователь покидает спальное ложе, матрас принимает свою первоначальную форму. Именно такая пена позволяет принимать во сне физиологически правильное положение, полноценно расслабляться.

Сегодня основа TEMPUR представлена в пяти коллекциях, для каждой из которых существуют свои оптимальные температурные режимы эксплуатации. Присутствуют как моноверсии, так и комбинации пены с различными материалами, пружинными блоками.