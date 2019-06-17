Заработал новый сервис "Роснефти" и "Московского кредитного банка" по оплате топлива

Физические лица смогут заправляться через мобильное предложение

Сервис доступен клиентам 96 МАЗК под брендом BP* не только в Москве, но и в области. При этом самим приложением "Мир Привилегий", которое работает на двух платформах iOS и Android, могут воспользоваться как пользователи "Московского кредитного банка", так и других отечественных финансовых организаций.

Инновационное приложение, использующее новые цифровые технологии, позволит платить за топливо прямо в машине за считанные секунды. Возможность накапливаться баллы – станет приятным бонусом для участников программы лояльности "BP Club".

Процесс заправки через мобильное приложение достаточно прост: на МАЗК под брендом "BP" клиенту нужно сообщить заправщику вид топлива, а также его объем или сумму заправки. Необходимо также уточнить, что оплата за топливо пройдет через приложение.

Чтобы оно заработало, достаточно ввести реквизиты банковской карты, с которой будут списываться деньги за оплату. Затем следует отсканировать QR-код с информацией о номерах МАЗК и ТРК, сделать это можно даже через стекло машины как во время заправки, так и после. Код находится на топливно-раздаточной колонке.

Когда заправка завершится, в приложении появится транзакция. Клиенту останется лишь нажать кнопку "оплатить", закончив процесс подтверждением с помощью банковской карты. После оплаты на мобильный телефон придет ссылка на фискальный чек через сообщение SMS или Viber.

Приложение подтвердит, что все прошло успешно, а людям, которые участвуют в программе лояльности, оно покажет, сколько баллов начислено. Останется только показать заправщику фискальный чек, открыв ссылку.

На территории России у "Роснефти" есть около 3000 АЗС/АЗК, входящих в крупнейшую сеть розничных продаж. Бизнес компании распространяется на 66 регионов страны во всех федеральных округах. В Санкт-Петербурге, Москве, Смоленске, Твери, Пскове и Великом Новгороде находятся 123 МАЗК розничной сети BP, которой владеет и управляет "Роснефть", используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.

Компания в рамках реализации стратегии "Роснефть-2022" проводит цифровизацию и ускоренное развитие. Так, в марте 2019-го заработал первый в РФ сервис виртуальной оплаты топлива на АЗС для корпоративных клиентов организации. Приложение под названием "РН-Карт", которое разрабатывали на основе данных "Роснефти" и с учетом безопасности и удобства, доступно по всей территории государства. Им можно воспользоваться на большинстве АЗС под брендом "Роснефть", "ТНК", "BP" и "Башнефть".