Роман Авдеев вложил в образовательный проект миллионы рублей

Основной акционер "Московского кредитного банка" даст толчок к развитию проекта

Известный своей благотворительной деятельностью Роман Авдеев обратил внимание на проект "ПостНаука" и инвестировал в него 100 млн рублей. Банкир теперь является равноправным партнером основателя ИД "ПостНаука" Ивара Максутова.

В конце мая 2019-го проекту исполнилось 7 лет, за которые его аудитория ознакомилась с более, чем 3000 материалами, в том числе с 1500 видеолекциями, в которых приняли участие известные ученые, социологи, деятели культуры и политологи. Просветительский сайт в 2012-м стал полноценным издательским домом, который развивают больше ста экспертов из разных сфер. Например, в его работе участвуют социологи Александра Филиппова и Кирилл Титаев, физик Валерий Рубаков, востоковед Владимир Емельянов, а также биологи Станислав Дробышевский, Михаил Гельфант и Константин Северинов.

По словам Ивара Максутова, человек получает знания не только в школе и университете, после окончания этих учебных заведений он все еще развивается и пополняет свое видение об окружающей среде. Ведь, как говорит основатель ИД, со временем картина мира меняется, поэтому людям важно рассказывать, что происходит.

"Наш проект именно об этом. Чтобы думать как ученый, не обязательно быть ученым. И наша задача дать человеку оптику: критическое мышление, рациональный взгляд на мир, способность изучать и задавать вопросы",

– признается Максутов.

Как отмечает Роман Авдеев, школьная система времен Советского Союза подходила индустриальному обществу. Сейчас же, по словам основного акционера МКБ, студенты получают в университетах те навыки, которые им не пригодятся, а многие профессии вообще больше не существуют.

"Что было успешно для индустриального общества, сегодня уже не востребовано. И мы видим у людей запрос на более сложные знания. Наука в тем и хороша, что никакой окончательной точки, полной истины достичь нельзя",

– подчеркнул Авдеев.

С приходом в проект бизнесмена структура управления ИД останется прежней. Однако появится Наблюдательный совет, в который войдет не только сам Авдеев, но и Максутов, а также представители бизнеса, медиаиндустрии и отечественные ученые.

Появление влиятельного предпринимателя позволит проекту вернуться к тем идеям, на которые раньше не было ресурсов. "ПостНаука" планирует в ближайшее время сформировать активное сообщество из подписчиков, а также создать образовательный сервис в логике непрерывного образования. Более того, совсем скоро аудитории представят обновленный сайт и мобильное приложение.

Роман Авдеев, являясь председателем совета директоров "Концерна Россиум", занимает 61-ю строчку рейтинга Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2019". Его состояние оценивается в 1,5 млрд долларов. Помимо "Московского кредитного банка", в основные активы предпринимателя входит и девелоперская компания "Инград". Он также владеет футбольным клубом "Торпедо Москва". Авдеев, в семье которого 23 ребенка, учредил фонд "Арифметика добра", занимающийся вопросами социального сиротства в стране. В 2018-м предприниматель создал "Лабораторию просветительских проектов", проводящую каждый год научно-просветительскую акцию "Открытая лабораторная".