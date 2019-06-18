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"Летние балетные сезоны" скоро начнутся в Москве

Театр балета "Арт-Да". Фото: пресс-служба
Первым спектаклем станет "Лебединое озеро"

Первого июля, когда в афише репертуарных театров наступает летнее межсезонье, в РАМТе стартует уникальный балетный марафон. "Летние балетные сезоны" – это классика нон-стоп в самом центре столицы. Ежедневно в течение двух месяцев на сцену будут выходить жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.

Первым спектаклем по традиции станет главный русский балет "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта – Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ). Один из крупнейших российских музыкальных театров привозит в Москву четыре спектакля и танцует на "Сезонах" с 1 по 7 июля. Художественный руководитель коллектива – Юрий Бурлака.

У зрителей есть уникальная возможность 1 и 2 июля увидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901 – 1922 гг. (продолжительность – 3 часа 15 минут). Редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака.

А 4 и 5 июля самарская балетная труппа представит "Спящую красавицу" в постановке лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" Габриэлы Комлевой.

Театр балета

Позже, 6 и 7 июля, Самарский академический театр оперы и балета покажет балет "Эсмеральда", в 2019 г. номинированный на Национальную театральную премию "Золотая маска" за "лучшую работу балетмейстера". В основе сюжета – знаменитый роман В. Гюго "Собор Парижской Богоматери". Музыка итальянского композитора Цезаря Пуни, либретто Жюля Перро.

В этом году в репертуаре "Сезонов" десять известных классических балетов: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.

Редкое для столичной сцены зрелище – балет "Белоснежка и семь гномов" на музыку Богдана Павловского – представит Театр балета "Арт-Да", перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлых сезонах. Труппа, имеющая высокий творческий потенциал как в классическом, так и в современном направлениях, работает под девизом "Талант и преданность классическим традициям русского балета".

Снова в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится балет Мариуса Петипа "Баядерка" в исполнении Национального классического балета. Молодая труппа,  основанная в 2010 г., много гастролирующая по России и миру, бережно сохраняет традиции русского балета и уже зарекомендовала себя как ревностный хранитель классического балетного искусства.

САТОБ.

В этом году в спектаклях проекта вновь участвуют солисты француской Grand Opéra. Молодые, талантливые танцовщики Парижской оперы Элоиз Бурдон и Жереми Лу Кер исполнят главные партии в балетах "Жизель" 21 июля и "Лебединое озеро" 23 июля.

Организатор "Летних балетных сезонов" – агентство "КОНСАРТА" (художественный руководитель Алла Немодрук), которое много лет занимается организацией гастролей театров, оркестров, хоровых и фольклорных коллективов, а также выставок в России и за рубежом.

Спектакли "Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Моск, на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами.

За 18 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 800 тысяч человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.

Театр балета

Миссией проекта является сохранение богатых традиций русского балета – одной из важнейших и ярчайших частей культурного наследия России. Не менее важная задача состоит в приобщении к искусству классического балета самой широкой  зрительской аудитории.

Организаторы "Летних балетных сезонов" находятся в постоянном поиске новых профессиональных коллективов и ярких постановок, сохраняющих преемственность поколений в искусстве балетного танца.

Начало спектаклей в 19:00. Рекомендуемый возраст 6+. 

Все постановки идут в сопровождении оркестра. Цена билетов от 700 до 3 тыс. рублей

Отдел информации
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