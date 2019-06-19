Фестиваль Турции в Москве прошел с размахом

Российской столице подарили незабываемый праздник

Организованное в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции мероприятие проходило в парке "Красная Пресня" с 14 по 16 июня. Более 150 участников, свыше 160 тысяч гостей, 25 тонн декораций – с таким грандиозным размахом прошел в Москве Фестиваль Турции и стал незабываемым праздником, окрашенным в яркие цвета.

За три дня фестиваль познакомил гостей с богатейшими культурными традициями страны, ее историей, древними ремеслами, кухней и возможностями, которые Турция радушно предлагает туристам.

В числе почетных гостей фестиваль посетили чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсар, а также губернаторы и главы регионов-участников, представители правительства Москвы и другие официальные лица.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Турции в России, ежегодно в его стране отдыхает более шести миллионов российских граждан, и задача фестиваля – сделать Турцию еще более привлекательной для россиян. Самсар подчеркнул, что гуманитарные связи являются основой наших отношений, способом развития культурных и экономических связей.

"Наши культуры действительно очень близки. Российская культура оказала колоссальное влияние на развитие турецкого общества. Россияне охотно выбирают Турцию для отдыха, а мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы как можно больше людей посетили самые разные уголки нашей страны и познакомились с ее многочисленными достопримечательностями", – отметил дипломат.

Чтобы рассказать гостям о новых маршрутах, в сердце Москвы на три дня появилась Турция в миниатюре. В этом году на площадке фестиваля можно было увидеть наиболее интересные достопримечательности страны: античный Акведук в Аспендосе, расположенный в окрестностях Анталии, резиденцию турецких султанов – дворец Топкапы и легендарную Девичью башню в Стамбуле, одно из архитектурных чудес Турции – первый подвесной мост через пролив Босфор, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула и знаменитые воздушные шары Каппадокии.

Основные события фестиваля развернулись на главной сцене, где выступили лучшие артисты из Турции, ставшие воплощением духа и национальной культуры страны, а также российские исполнители. В течение трех дней в режиме нон-стоп на сцене проходили концерты и шоу-программы. Хедлайнером и главным музыкальным участником фестиваля стал военный оркестр янычар "Мехтер", который придал празднику яркий национальный колорит.

Гости фестиваля посетили мастер-классы по искусству рисования на воде – эбру – и ювелирному искусству, познакомились с ремеслом стеклодувов, а также поучаствовали в различных спортивных состязаниях и квестах.

Одним из самых захватывающих зрелищ стали поединки профессиональных борцов по масляной борьбе. Посмотреть на состязания, которые до сих пор проводятся по правилам, установленным во времена Османской империи, пришли тысячи зрителей.

Те, кто соревнованиям по борьбе предпочли иные впечатления, отправились на Гранд-базар, где был представлен роскошный выбор турецких сладостей, сувениров, парфюмерии, тканей и других товаров, привезенных из Турции. Здесь же можно было насладиться только что сваренным на песке ароматным турецким кофе или свежезаваренным чаем. Везде можно было попробовать настоящие турецкие блюда.

За три дня было разыграно 100 ваучеров на проживание в курортных отелях на побережье Турции, куда можно улететь самолетом авиакомпании Turkish Airlines.

На предваряющей фестиваль пресс-конференции генеральный менеджер авиакомпании Turkish Airlines в Москве Йардымджы напомнил, что их авиакомпания наиболее широко представлена на российском рынке среди зарубежных авиаперевозчиков. Сегодня посетить Турцию могут жители многих регионов России, включая жителей десяти городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Уфы, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Воронежа. Благодаря удобному географическому положению Стамбула россияне могут совершать полеты в 124 страны мира.

В фестивале приняли участие ведущие туроператоры TUI и Coral Travel. Компания ENKA TC традиционно поддержала событие.

Фестиваль Турции в Москве прошел в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции, открытие которого состоялось в апреле на исторической сцене Большого театра России. В течение всего года запланированы десятки мероприятий: концерты, спектакли, выставки, цирковые представления, конференции по всей России. Третий Фестиваль Турции в Москве стал частью большой культурной программы, направленной на развитие дружественных связей между двумя странами, прежде всего, в области культуры и туризма.