Фестиваль Sun Spirit в Крыму собрал более пяти тысяч зрителей со всего мира

На сцене выступили 120 музыкантов

В Крыму, в живописном горном ущелье, завершился третий музыкальный фестиваль Sun Spirit. Среди древних пещер, под усыпанным звездами небом, собрались более пяти тысяч человек, объединенных духом свободы и любовью к музыке.

Главной особенностью мероприятия является его мультиформатность: на четырёх сценах фестиваля выступили более 120 музыкантов, представляющих различные страны и города – от Македонии до Гватемалы.

"За три года проведения фестиваль стал узнаваемым и ожидаемым событием, объединяющим тысячи участников идеологией творчества, саморазвития и здорового образа жизни", – рассказал один из идеологов проекта Евгений Сотников.

Хэдлайнер "Живой сцены" Коля Маню раскачал долину зажигательным регги. Артисты радовали гостей трип-хопом и этнической музыкой. Можно было услышать звучание инструментов со всего земного шара: от ситар и барабанов до варганов, арфы и флейт. Электронная и альтернативная сцены были наполнены звуками downtempo, IDM, chill out, techno, drum'n'bass, broken beats, тропической электроникой и экспериментальной музыкой. Выступления артистов сопровождались тесла шоу, а хэдлайнером перформансов стал гуру поинга и огня, австралиец Timmehtek. Коллаборации команд Dreamlaser и NeuroSyndicate превратили скальные породы в уникальную мапинг-поверхность, площадью более 100м².

Для любителей спокойного отдыха у костра, были построены маленькие вигвамы, в которых гости могли отдохнуть под звуки эмбиентальной музыки. Для любителей активного отдыха был организован скалодром, гости могли полетать на паралете, прокатиться по зип-лайн между двумя горами, насладившись невероятным видом ущелья или прокатиться на горном велосипеде по красивейшим местам полуострова.

В дневное время на площадках "Знания", "Здоровье", "Звуковая" и "Город мастеров" гости лепили из глины, рисовали, учились петь, играть на музыкальных инструментах, слушали лекции по физике, астрономии и точным наукам, посещали танцевальные классы, практиковали цигун и йогу.

По пути к бесшумному кинотеатру, где команда фестиваля "Insomnia" показывала мультфильмы, расположился уютный маркет с дизайнерской одеждой и оригинальными аксессуарами.

Фудкорт предлагал гостям Фестиваля чиа-пудинги, смузи, свежие фрукты и овощи, молочные продукты, пиццу, фалафель, свежевыжатые соки, мороженное, сладости, горячий чай и крепкий кофе. А у самых маленьких гостей, была отдельная программа с аниматорами, прогулками в пещеры, йогой, кукольным театром и мастер-классами.

Мультиформатный фестиваль Sun Spirit впервые состоялся в 2017 году. Традиционно событие проходит в начале лета в горном ущелье полуострова Крым. Участниками фестиваля год от года становятся артисты, перформеры, лекторы, мастера ремесленного дела со всего мира. В 2019 году число гостей фестиваля стало рекордным – свыше 5000 человек. Впервые в Европе была показана световая инсталляция на горный массив, которая достигла 300 метров в длину.