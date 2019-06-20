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В Москву идет Grand Italia Fest

Фото: пресс-служба
Жители и гости столицы на два дня окунутся в атмосферу солнечной Италии

В саду "Эрмитаж" 13 и 14 июля уже в третий раз пройдет Большой фестиваль Италии – Grand Italia Fest, организованный по инициативе Национального агентства Италии по туризму ENIT под патронажем посольства Италии в Москве и при поддержке правительства Москвы. 

В 2018 г. фестиваль стал финалистом престижной премии "Событие года" в номинации "Лучший городской фестиваль".

В этом году у москвичей и гостей столицы вновь появится шанс окунуться в атмосферу страны оливковых рощ и античных руин. Они прикоснутся к богатейшему культурному наследию, на мгновение очутятся в городах, подаривших миру гениальных творцов и изобретателей, проникнутся страстью и эмоциями, которые значат больше, чем слова, и, конечно, попробуют кухню, ставшую самой популярной в мире.

Официальное открытие Большого фестиваля Италии состоится 13 июля в 14:00 на Главной сцене сада "Эрмитаж".

Там же посетителей ждут выступления популярных артистов из Италии и России самых разных жанров – от популярной современной эстрады до классической музыки, оперы и традиционной итальянской тарантеллы. Все выходные на фестивале будут звучать знаменитые итальянские хиты и современные композиции в исполнении лучших итальянских голосов: рок-певца Давиде де Григорио, певца и композитора Алекса Гаспа, певца и пианиста Робертоне, и многих других. Хедлайнер концерта будет объявлен в июле.

Фото: пресс-служба

Гостей фестиваля ждут костюмированные и театрализованные уличные представления. Второй год подряд из Италии специально на фестиваль приедет Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano – яркое уличное шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения на стыке музыки, акробатики и хореографии, без которых не обходится ни один народный праздник в Италии.

Как всегда, "изюминкой" фестиваля станет Давильня винограда. Под зажигательные итальянские ритмы взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном процессе изготовления вина и выжать сок из 500 кг винограда.

Mercato Italiano предложит посетителям традиционные итальянские продукты на любой вкус: оливковое масло, маслины и оливки, домашнюю пасту, нежнейшие десерты и другие национальные деликатесы из регионов Тоскана, Калабрия, Сицилия, Апулия и других.

Фото: пресс-служба

Самой посещаемой площадкой фестиваля традиционно является Piazza del Gusto – зона гастрономии на стилизованной улочке с итальянскими ресторанами и кафе. Здесь гостей фестиваля ждут пицца из дровяной печи, настоящая итальянская паста, горячая лазанья, ароматное ризотто, знаменитое джелато и кофе самого лучшего качества.

А на кулинарных мастер-классах от итальянских и московских шеф-поваров можно будет узнать рецепты оригинальных авторских блюд. Хрустящий осьминог, пенне с зеленым горошком, ризотто со страчателлой и сладкие равиоли под сливочно-смородиновым соусом никого не оставят равнодушными.

Новинкой фестиваля станет зона Hello! Italy. Public Talks в формате публичных встреч со звездными спикерами, которые поделятся впечатлениями "о своей Италии" и ответят на вопросы зрителей.

В зоне Music&StandUp настроение будут создавать итальянские музыканты, стендаперы и диджеи Федерико Арнальди, Кристиано Риги и другие.

Для любителей творчества в зоне Italia Dell’Arte пройдут художественные мастер-классы. Здесь же гостей будет ждать гигантская раскраска c итальянскими символами и пейзажами.

Фото: пресс-служба

Освоить азы итальянского языка и узнать истинное значение итальянских жестов и популярных фраз посетителям помогут преподаватели от Centro Italiano di Cultura. Они же представят в зоне Кино и лекторий увлекательные лекции об итальянской культуре и искусстве. А еще тут можно будет посмотреть итальянские короткометражные и документальные фильмы от студии "ПилотКино".

Веселые аниматоры площадки Ciao, bambini познакомят маленьких гостей с Италией и ее традициями, разучат вместе с детьми итальянские песенки и проведут увлекательные конкурсы и мастер-классы.

В дни фестиваля гости смогут спланировать свое путешествие в Италию и воспользоваться специальными предложениями от ведущих туристических компаний на Travel Маркете.

Также гостей фестиваля ждут яркие фотозоны на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда, фотовыставки "Малые города Италии" и ретроплакатов и многое-многое другое.

Фото: пресс-служба

Мероприятия будут проводиться с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Категория 0+.

Адрес сада Эрмитаж: Москва, Каретный ряд, д. 3

Benvenuti in Italia ("Добро пожаловать в Италию")! Следите за новостями на сайте фестиваля: http://italy-fest.ru/

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