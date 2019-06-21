День памяти и скорби пройдет в Бородино

После траурного мероприятия состоятся автопробег, реконструкция и выступления парашютистов

В День памяти и скорби – 22 июня – участники международного автопробега ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии от фашизма, посетят музей-заповедник "Бородинское поле", где их встретят масштабной военно-исторической реконструкцией и показательной программой спортсменов-парашютистов. А начнется день с торжественно-траурного мероприятия, сообщил статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов во время пресс-конференции, которая прошла в ТАСС.

"Ровно в 04:00 участники автопробега совместно с воспитанниками военно-патриотического лагеря "Ратники Отечества" возложат цветы и венки к памятнику воинам 5-й армии, сражавшимся на Бородинском поле в октябре 1941 г. и январе 1942 г., зажгут свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны", – отметил он.

Программа в Бородино, по его словам, продолжится в 11:00 торжественным митингом. По его окончании состоится выступление спортсменов-парашютистов ДОСААФ, которые в небе развернут два больших флага России и оборонного общества по 600 кв. м каждый.

"Затем члены автоэкспедиции будут приглашены на военно-историческую реконструкцию события 22 июня 1941 года – вторжения немецко-фашистских захватчиков на территорию СССР. В реконструкции будет задействована бронетехника и артиллерия времен Великой Отечественной войны, а в воздухе "атаку" по наземным целям и высший пилотаж продемонстрирует авиация ДОСААФ", – пояснил генерал-лейтенант.

Стаськов также рассказал журналистам о том, что на логотипе автопробега изображен именно тот танк "Т-34", который первым ворвался на территорию оккупированного Минска в 1944 году. И сообщил, что через весь маршрут автомобилисты ДОСААФ провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи – казачий генерал Виктор Водолацкий – заявил, что казаки России и Белоруссии будут встречать колонну автопробега на границах регионов, а также принимать участие во всех торжественных мероприятиях: митингах, возложениях цветов и венков к могилам и монументам Великой Отечественной войны, встречах участников автоэкспедиции с ветеранами и молодежью. "На протяжении всего маршрута автопробега казаки будут его встречать и сопровождать, обеспечивать безопасность его участников", - уточнил он.

Виктор Водолацкий отметил, что казачество ведет активную работу с ДОСААФ России в вопросах военно-патриотического воспитания граждан, подготовки допризывной молодежи к военной службе, развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. В качестве примера он привел международный комбинированный автопробег, посвященный 90-летию ДОСААФ, из Владивостока в Севастополь и Минск, который по всей России пришли поддержать почти четыре тысячи казаков.

Еще один участник пресс-конференции в ТАСС, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой рассказал, что в мае текущего года "Офицеры России" провели автопробег в честь 74-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "В нашем автопробеге в честь Великой Победы участвовало более 150 машин, нас активно поддержало ДОСААФ России. В этот раз члены организации "Офицеры России" окажут содействие автопробегу оборонных обществ России и Беларуси", – пообещал он.

На вопрос о том, что будут делать участники автопробега в случае поломки одного из автомобилей, ответил генеральный директор онлайн-автосервиса Uremont Александр Коротков. "Проект Uremont.com – это онлайн-платформа для подбора автосервисов. К системе подключено более 16 тысяч СТО. Когда автомобилю потребуется любой вид технического обслуживания, владельцу надо только оформить простую заявку на нашем сайте или через приложение. 16 тысяч партнерских автосервисов видят эту заявку и те, кто готов выполнить работы, указанные в заявке, отправляет свой ответ с указанием стоимости ремонта", – заявил он.

Торжественный старт международного автопробега состоялся 20 июня в Москве на Поклонной горе. Его организаторами выступают ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь, а поддержку оказывают органы государственной власти обоих государств, многочисленные общественные ветеранские и молодежные организации.

Здесь все присутствующие смогут ознакомиться с ретротехникой времен Великой Отечественной войны, пообщаться с участниками "многодневки", встретиться с ветеранами и тружениками тыла и узнать о деятельности представленных организаций.

Маршрут автопробега по территории России будет пролегать через Москву, Падиково, Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бородино, Жуков, Малоярославец, Калугу и Брянск, а по Беларуси – через Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и Брест. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости-героя.

Цели автопробега – укрепление дружбы между братскими народами России и Республики Беларусь, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспитание молодежи на ратных традициях Отечества, противодействие фальсификации истории.

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