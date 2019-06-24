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Участники автопробега ДОСААФ поддержали акцию "Свеча памяти"

Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба +3
Члены автоэкспедиции зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

Участники международного автопробега ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, проехали Бородино, Калугу и прибыли в Брянск. В Бородино они приняли участие в акции "Свеча памяти" и военно-исторической реконструкции, а в Калуге – в торжественном митинге и приеме в ряды движения "Юнармия".

В День памяти и скорби участники автоэкспедиции ДОСААФ поддержали акцию "Свеча памяти". "Ровно в 4 утра 22 июня свыше 1200 ребят и девушек из бородинского лагеря "Ратники Отечества", а также участники нашего автопробега зажги свыше тысячи свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских военнослужащих и тружеников тыла", – сказал руководитель колонны автопробега Владимир Рыжов после акции.

Фото: Пресс-служба

В свою очередь директор музея-заповедника "Бородинское поле" Игорь Корнеев сообщил, что в этом году к акции впервые присоединись жители Можайского района Московской области.

В этот же день участники автопробега совместно с юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ провели торжественно-траурный митинг, возложили венки и цветы к памятнику-танку воинам 5-й армии. Окончилось мероприятие выступлением спортсменов-парашютистов, которые в небе развернули два больших флага – РФ и ДОСААФ России. Также гости Бородино могли увидеть массовое десантирование парашютистов оборонного общества.

Фото: Пресс-служба

Завершился День памяти и скорби в Бородино военно-исторической реконструкцией событий 22 июня 1941 года – вторжения немецко-фашистских захватчиков на территорию СССР.

"В реконструкции участвовало более 70 человек, были задействованы три немецких БТРа, советский танк "Т-70", пушка, немецкий мотоцикл", – рассказал директор музея-заповедника "Бородинское поле" Игорь Корнеев. – В год мы проводим свыше 200 массовых мероприятий. Реконструкции мотивируют ребят к изучению истории".

Фото: Пресс-служба

По его словам, организация масштабных событий стала возможной благодаря, в том числе, стратегическим партнерам: фонду "Ратники Отечества" и ДОСААФ России.

На следующий день колонна автомобилей оборонного общества направилась в Калужскую область. Здесь основными пунктами остановок стали населенные пункты, связанные с жизнью четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Жукова. Экипажи оборонных обществ России и Беларуси проехали через деревню Стрелковка, города Малоярославец и Жуков. В Стрелковке досаафовцы посетили дом, где провел детство легендарный полководец, а в Жукове сходили на экскурсию в государственный музей Георгия Константиновича. В этих населенных пунктах участники автопробега почтили память Маршала Победы, приняв участие в торжественных митингах и возложив цветы и венки к его монументам.

Фото: Пресс-служба

Основное мероприятие в этот день прошло в областной столице. На площади Победы встречать колонну пробега собрали несколько сотен людей: сотрудники и активисты калужского регионального отделения ДОСААФ, военнослужащие, ветераны, члены общественных организаций "Офицеры России", "Боевое братство", казаки, юнармейцы и молодежь. Приветствовал многочисленных жителей и гостей Калуги заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, городской голова города Дмитрий Разумовский, первый заместитель председателя

ДОСААФ России Леонид Малев и председатель калужского регионального отделения оборонного общества Андрей Иванов.

Фото: Пресс-служба

"Автопробег ДОСААФ делает большое дело по сплочению двух братских славянских народов России и Беларуси. Брестская крепость и белорусская земля приняли на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков. Защитники крепости-героя ошеломили фашистов своей стойкостью и дали понять, что их блицкриг не будет выполнен. Этот автопробег посвящен тому, чтобы войны на нашей земле не было", – сказал на торжественном митинге заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров.

Участники мероприятия почтили память погибших советских воинов, возложив венки и гвоздики к Вечному огню.

Фото: Пресс-служба

В рамках митинга, приуроченного к встрече колонны машин ДОСААФ, состоялось торжественное вступление 24 учащихся средних общеобразовательных школ № 16 и № 44 города Калуги в движение "Юнармия". Ребята с гордостью произнесли перед лицом своих товарищей слова клятвы.

"В настоящее время в Калужской области насчитывается 2170 юнармейцев, с которыми мы ведет серьезную воспитательную работу. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывает региональный ДОСААФ", – рассказал начальник калужского регионального штаба движения "Юнармия" Александр Погудин.

Фото: Пресс-служба

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, страхует от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.

Специалисты Uremont участвуют в автопробеге наравне с другими в колонне и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств через свою онлайн-платформу оперативно запрашивают помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО). Uremont представляет автомобиль Bentley Continental GT.

Фото: Пресс-служба

Информационные партнеры: телеканалы "Звезда", РЕН ТВ и "Авто Плюс", федеральное информационное агентство ТАСС, информационное агентство "Ветеранские вести", газеты "Московский комсомолец", "Военно-промышленный курьер", "Московская правда", "Вестник Героев", "Вести ДОСААФ", интернет-порталы "Утро.ру" и "Русская весна", радиостанция "Авторадио", журнал "Военные знания".

Отдел информации
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