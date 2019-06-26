Участники автопробега ДОСААФ прибыли в Белоруссию

Участники международного автопробега, приуроченного к 75-летию освобождения Республики от немецко-фашистских захватчиков, прибыли в Республику Беларусь. Последним регионом РФ по пути следования колонны стала Брянская область

На подъезде к Брянщине колонна машин российского и белорусского оборонных обществ попала под сильный ливень. "Дождь в дорогу – хорошая примета", – сказал кто-то из участников экспедиции. На границе Калужской и Брянской областей делегацию из Москвы встретили с хлебом и солью представители брянского ДОСААФ во главе с председателем, полковником Геннадием Багровым, а также русский фольклорный ансамбль. В момент встречи дождь как раз прекратился.



Переночевали члены автоэкспедиции в Брянске, а уже рано утром направились в сторону мемориального комплекса "Партизанская поляна". Это знаковое место, где накануне немецко-фашистской оккупации в сентябре 1941 года был проведён общий сбор всех брянских партизанских отрядов, начавших отсюда свой ратный путь.

На территории мемориального комплекса прошёл торжественно-траурный митинг. В нём приняли участие директор департамент внутренней политики Брянской области Игорь Кириченко, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов, начальник брянского штаба "Юнармии", Герой России Александр Постоялко, председатель брянского ДОСААФ Геннадий Багров и другие почётные гости. Поддержать мероприятие пришли свыше трехсот человек – военнослужащие, ветераны, юнармейцы, казаки, школьники и студенты.

"Мы находимся на святой партизанской земле. Здесь местное население, а особенно молодые люди, на деле доказали, что не сдадутся фашистам. В партизанских отрядах и соединениях молодёжь составляла 80 и более процентов. Мы посвящаем наш автопробег самому священному событию в жизни нашей страны – Великой Победе и бессмертному подвигу советского народа, остановившего немецко-фашистских захватчиков", – сказал во время митинга Николай Стаськов.

В рамках мероприятия состоялся торжественный приём 13 брянских школьников в движение "Юнармия", которые поклялись в верности своим товарищам и получили красные береты и значки из рук Николая Стаськова и Александра Постоялко. Украшением события стал высший пилотаж на самолётах "Як-52" и Sport Cruiser Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ имени П.М. Камозина.

Ночь участники автопробега оборонных обществ РФ и Беларуси провели в Клинцах Брянской области, а ни свет ни заря поехали в сторону Беларуси и 09.30 утра пересекли границу. Далее колонну экспедиции возглавил белорусский экипаж под руководством председателя Могилевской областной структуры ДОСААФ Александра Мазура.

За день досаафовцы посетили три белорусских города – Гомель, Рогачев и Жлобин, где провели торжественные митинги и возложили венки и цветы к Вечному огню и мемориалам славы. Во время митинга над стелой "Журавли", созданной в честь дивизий, воинских частей и подразделений, которым присвоено наименование"Рогачёвских" за освобождение города и района от фашистов, пролетел досаафовский самолет "Ан-2" и рассеял над присутствующими агитлистовки с информацией об автопробеге.

В завершение дня члены экспедиции из Москвы в Брест посетили мемориал в Красном Береге Жлобинского района, построенный в память обо всех детях, погибших и пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Близ этого места находился сборный пункт, куда в июне 1944 года в течение нескольких недель немцы свозили детей со всей округи. Мыли, осматривали, брали кровь на анализ, чтобы определить группу. А потом отправляли дальше. Часть везли как доноров в госпитали, а часть – на работы в Германию. Всего немцы увезли отсюда 1990 детей. Дальнейшая судьба многих из них неизвестна до сих пор.

Этот мемориал сделан в форме солнца, у которого восемь лучей. Семь, как и положено, ярких и светлых. А один серый. Это луч памяти, который ведет мимо истощенной от голода девочки, закрывающейся от всего этого ужаса руками; мимо пустого класса, в который не вернулись школьники и через который красным мрамором выложен ручей детской крови; мимо доски, на которой застыло письмо Кати Сусаниной, писавшей папе на фронт о том, как издевается над ней "немецкий барон".

"Здесь действительно эмоционально тяжело находиться и понимать, что этот мемориал построен в память о миллионах невинных детей, не переживших войну и концлагеря. Задача нашей автопробега – рассказать современной молодежи о том, что война – это ужасное явление, которое никогда не должно повториться", – сказал участник автопробега Владимир Рыжов.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, страхует от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.

Специалисты Uremont участвуют в автопробеге наравне с другими в колонне и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств через свою онлайн-платформу оперативно запрашивают помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО). Uremont представляет автомобиль Bentley Continental GT.

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