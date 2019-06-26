В Москве выберут Miss Melon Rich XXL

Впервые в столице пройдет невероятный конкурс международного уровня

Каноны красоты – вещь очень растяжимая. Кто решил, что красивое – это 90-60-90? Журнал Melon Rich вновь развенчивает стандарты и стереотипы и объявляет новый проект – конкурс plus size красоты – "Miss Melon Rich XXL – 2019!"

Мы считаем, что красота не имеет стандартов! Красивое – это то, что заряжает энергией, харизмой, интересным взглядом на жизнь и расцветом молодости!

Цель конкурса – совершить масштабный сдвиг в истории моды и навсегда стереть границу между "стандартами красоты" и размерами plus-size. Представить мировой fashion– индустрии русских красавиц и развенчать миф о привлекательности худощавых девушек.

Требования к участницам – соответствовать параметрам plus size, обладать женственными формами, артистичной натурой и чувством юмора. В конкурсе имеют право принять участие девушки, имеющие отношение к сфере модельного бизнеса, а также участницы, никогда прежде не выходившие на подиум.

Возрастные категории: "Прекрасная Юность" (до 33 лет), "Элегантный возраст" (от 30 до 50).

Все конкурсантки получат возможность стать участницами международного женского клуба Smooth Lifestyle. Финалисткам гарантировано путешествие за рубеж с проектом Smooth Lifestyle на съемки для международного глянцевого каталога Smooth.

ЖЮРИ КОНКУРСА: Андрей Гвалевич, продюсер, лауреат международных и российских музыкальных конкурсов и фестивалей, журналист телекомпании НТВ.

Андрей Пономарев, звездный дизайнер, участник Недель мод в Москве Moscow Fashion Week и Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Катя Новикова, блогер, ведущая, комик, участница социального проекта Cosmopolitan Russia #ЗряСтеснялась, ведущая в шоу "Мальцева" на канале НТВ, а также развлекательного кулинарного шоу "Мужчина моей еды".

Александр Носик, российский актёр театра и кино, телеведущий. Широкому кругу зрителей стал известен после триумфального появления в любимых сериалах "Спецназ" и "Возвращение Мухтара".

Ксения Новикова, российская эстрадная певица, экс-солистка группы "Блестящие" (сотрудничала с коллективом на протяжении 12 лет), автор текста хита "А я все летала". Организатор благотворительного фонда "Наш смысл жизни".

Александр Песков, российский актер и певец, известный любителям кино по съемкам в боевике "Америкэн бой" и криминальном детективе "Бандитский Петербург".

Анна Мелешко, руководитель проекта SmoothLifeStyle, директор Smooth Radio.

Алекс Войс, топовый европейский стилист. Владелец агентства Alex Voice Fashion Agency, которое одевает звезд для красных дорожек, занимается организацией и сопровождением Fashion фото– и видео съемок, клипов, персональным шопинг сопровождением и т.д. ТВ ведущий шоу "Красота по-русски" (НТВ), телеведущий Shop24.

Ксения Василевская, исполнительный директор модельного агентства и школы "Другая модель" (Санкт-Петербург). Блогер и модель плюс сайз. Снималась в фильмах "Свой чужой" и "Сонька золотая ручка". "Мисс Грация " и "Мисс Муза художника" в конкурсе пышной красоты "Северная Аврора 2018", финалистка конкурса красоты "Топ модель 2018". Организатор показов в Санкт-Петербурге и в г. Хельсинки, Финляндия. Языковой коуч (английский и немецкий языки).

Наталья Бахурина, Miss Melon Rich 2019, мастер спорта по футболу. Руководитель агентства недвижимости Good Deal.

Светлана Шершнева, Вице-miss Melon Rich 2019. Бизнес-леди, владелица магазинов брендовой одежды: Black Star, Defend, Puma.

Лилия Насакина, Общественно-политический деятель, социолог, политолог, доктор философии, руководитель рабочей группы по противодействию коррупции при МГРО ВПП "Единая Россия". Сопредседатель стратегического совета "Союза Женских сил", куратор форума "Безопасность".

Подробности можно узнать на сайте организатора проекта - журнала Melon Rich.