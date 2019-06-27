"Черный тигр" Расул Мирзаев проведет бой в Москве

Известный боец российской организации ACA Расул Мирзаев возвращается в "клетку" на турнире ACA 99 27 сентября в российской столице

В апреле спортсмен должен был провести бой против бразильца Филипе Фроеса на ACA 95, но был вынужден сняться из-за травмы пальцев руки.

Новым соперником Мирзаева станет соотечественник Шамиль Шахбулатов из Грозного, в активе которого 10 побед при двух поражениях. В своем последнем бою Шахбулатов отправил в нокаут бразильца Делено Лопеза, оформив тем самым заявку на "нокаут года".

33-летний чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзоев выступает в ММА с 2009 года. В активе спортсмена 18 побед и одно поражение. В декабре 2018 он успешно вернулся после вынужденного двухлетнего простоя, нокаутировав на ACB 90 бразильца Глеристоне Сантоса. До этого Расул долгое время не мог принимать участие в боях из-за нападения на него в собственной квартире в Москве в 2016 году.

