МАКС-2019 выходит на футбольное поле

31 августа на историческом стадионе "Метеор" в подмосковном Жуковском состоится футбольный турнир "Кубок МАКС-2019", в котором примут участие предприятия аэрокосмической промышленности и смежных отраслей

Мероприятие, нацеленное на укрепление коммуникаций, сплочение коллективов и развитие корпоративного спорта, пройдёт под знаком главного события в отрасли – XIV Международного авиационно-космического салона. Подготовку к проведению соревнований "Кубок МАКС-2019" осуществляет компания "Бизнес Спорт".

64 корпоративные команды, 128 матчей, 762 участника, тысячи болельщиков, звёзды профессионального спорта и руководители компаний впервые встретятся на футбольном поле, чтобы под гул самолётных двигателей насладиться зрелищной игрой, пообщаться в неформальной обстановке и выявить победителя.

В этот же день на площадках спортивного комплекса будут разыграны многочисленные призы от партнёров турнира. Соревнования пройдут по таким видам спорта как большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-гольф и лёгкая атлетика. Участие в стартах смогут принять все желающие.

"МАКС уже давно стал более масштабным событием, чем просто выставка продукции авиационно-космической индустрии. Это одновременно и коммуникационная площадка, и профориентационное мероприятие, и важная составляющая военно-патриотического воспитания молодёжи. Теперь же салон становится ареной для спортивных соревнований, возлагая на себя новую миссию – пропаганды здорового образа жизни и массового спорта", – отметил заместитель генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин.

"В аэрокосмической отрасли руководители всегда поддерживали инициативы, связанные с развитием корпоративного спорта. Уверена, что и в этот раз компании с радостью направят свои дружные коллективы в Жуковский, чтобы стать частью самого масштабного спортивного праздника отрасли, о котором узнает весь мир", – отметила генеральный директор компании "Бизнес Спорт" Юлия Верина.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведён в период с 27 августа по 1 сентября в г. Жуковский Московской области согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".