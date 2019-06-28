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Участники автопробега ДОСААФ побывали в Бобруйске и Могилеве

Фото: пресс-служба
Активисты приняли участие в нескольких мероприятиях

В Бобруйске, участники международного автопробега приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии, поучаствовали в торжественном митинге, затем посетили  партизанское кладбище мемориального комплекса "Усакино", а в Могилеве – отдали дань памяти жертвам Луполовского лагеря смерти и увидели генеральную репетицию большого исторического представления-реконструкции.

Торжественный митинг в Бобруйске прошёл на площади Победы возле легендарного танка "Т-34". В нём приняли участие свыше 500 человек – военнослужащие, ветераны, члены трудовых коллективов, представители общественных организаций, школьники и студенты. На гостеприимной бобруйской земле участников автопробега приветствовала заместитель председателя горисполкома Виктория Омелюсик. Она выразила благодарность россиянам за то, что они разделяют с белорусами радость этой светлой даты. Виктория Омелюсик подчеркнула, что нашим братским народам небезразлична память о подвиге советского народа, подарившего всему миру жизнь и свободу.

Фото: пресс-служба

Председатель Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур пояснил, что весь маршрут автопробега насчитывает 2300 километров. Со стороны Республики Беларусь в нём принимают участие экипаж Бобруйской автомобильной школы ДОСААФ во главе с руководителем Геннадием Греком, а также экипажи Гомельской и Витебской областей. 

На мероприятии выступили творческие коллективы, которые исполнили песни военных лет. Самолёт "Вильга", принадлежащий Бобруйскому аэроклубу ДОСААФ, продемонстрировал в небе мастерство высшего пилотажа.

Следующей остановкой автопробега стал мемориальный комплекс "Усакино" в Кличевском районе, где находится партизанское кладбище. В годы войны здесь на 3000 кв. километрах развернулась одна из самых масштабных партизанских зон Белоруссии. Леса и болота стали ратным полем для 18 тысяч партизан: здесь работала местная типография, и даже функционировал аэродром, который принимал самолёты с большой земли. В марте 1942 года партизанам удалось освободить от фашистов всю близлежащую территорию. Кладбище появилось здесь в 1985 году в результате перезахоронения. Сейчас на этом месте находятся 18 братских могил, в которых покоятся останки 400 бойцов. 

Фото: пресс-служба

Участники автопробега возложили венки и цветы к могилам партизан, а затем посетили лесной партизанский лагерь, где местные реконструкторы воссоздали "Прорыв блокады "Адлер" 1942 года.

В Могилеве члены автоэкспедиции ДОСААФ отдали дань памяти многочисленным жертвам  Луполовского лагеря смерти. Это был лагерь для военнопленных, обнесенный по периметру колючей проволокой с электрическим током. Узников содержали в антисанитарных условиях, жестоко избивали, зверски пытали, морили голодом и расстреливали. Здесь было уничтожено более 80 тысяч человек. Как символ памяти о замученных в застенках, на этом месте горит Вечный огонь.

В этот день участники автопробега ДОСААФ посетили еще одно мероприятие – генеральную репетицию большого исторического представления-реконструкции в Могилёве. Здесь были представлены сразу несколько исторических блоков: современный мир, жизнь в довоенном Могилёве, захват города немцами, оккупация, освобождение Могилёва и, наконец, победа советских войск в Великой Отечественной войне. Это историческая реконструкция, которая доработана художественно.

Всего в реконструкции занято около 4 000 человек. И все они – непрофессиональные актёры. Здесь задействовано огромное количество самой разной техники: телеги, танки, самолёты, советские машины довоенных времён, советская и немецкая военная техника. В рамках реконструкции самолёты "Як-52", принадлежащие Могилевскому аэроклубу ДОСААФ имени А.М. Кулагина, провели демонстрацию воздушного боя с элементами высшего пилотажа.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, страхует от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont. 

Специалисты Uremont участвуют в автопробеге наравне с другими в колонне и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств через свою онлайн-платформу оперативно запрашивают помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО). Uremont представляет автомобиль Bentley Continental GT. 

Информационные партнеры: телеканалы "Звезда", РЕН ТВ и "Авто Плюс", федеральное информационное агентство ТАСС, информационное агентство "Ветеранские вести", газеты "Московский комсомолец", "Военно-промышленный курьер", "Московская правда", "Вестник Героев", "Вести ДОСААФ", интернет-порталы "Утро.ру" и "Русская весна", радиостанция "Авторадио", журнал "Военные знания".

ДОСААФ России – одна из старейших  общественно-государственных организаций, ведущая свою историю с 1927 года, года образования Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР. В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, прославленные авиаконструкторы, известные летчики-испытатели, парашютисты и космонавты.  

Организация выполняет  важнейшие государственные задачи, такие как военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка их по военно-учетным специальностям, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,  развитие технического творчества и овладение навыками работы с транспортной техникой, подготовка специалистов массовых технических профессий.

Отдел информации
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