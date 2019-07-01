Победители премии "Рекорды рынка недвижимости 2019" раскрыли секреты успеха

Лучшие предприниматели рассказали, как создать объекты с высоким спросом

В пресс-центре МИА "Россия Сегодня" 18 июня прошла пресс-конференция с победителями по итогам 10-й юбилейной международной премии "Рекорды рынка недвижимости". Одной из главных номинаций премии является "Персона №1". В этом году лидером в данной номинации стал Голубицкий Вениамин Максович, президент ГК "КОРТРОС".

"ГК "КОРТРОС" сегодня – это сильный бренд, его авторитет растет с каждым проектом, успех которых мы связываем с глубокой проработкой продукта, акцентом на качестве строительства и с высокими темпами строительства. Сейчас для успешной реализации проектов слишком мало быстро и хорошо строить. Искушенный покупатель ищет больше, чем стандартную бетонную коробку", – рассказал победитель.

Коммерческий директор Московского территориального управления Группы "Эталон" Василий Фетисов сообщил, что в феврале этого года начался процесс интеграции Группы "Эталон" и компании "Лидер-Инвест", в результате которого создана объединенная девелоперская структура с лидирующими позициями на рынке. И добавил: "Победа Группы "Эталон" сразу в трех номинациях премии является свидетельством того, что Компания развивается в верном направлении".

"Согласно данным управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, продажи в ЖК "Октябрятское поле" в два раза превышают продажи конкурентов в ближайшем окружении", – прокомментировала победу в номинации "Выбор покупателя" премии "Рекорды рынка недвижимости" генеральный директор компании "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Павел Посёленов, президент ГК "Инград", признался: "Приятно и почетно, что проекты INGRAD в который раз становятся победителями премии. Наш RiverSky, и правда, стал заметной премьерой на рынке столичной недвижимости. Его ждали, и мы уже видим большую заинтересованность людей в покупке, хотя продажи только что начались".

"К небоскребу Wellton Towers мы шли не один год. Еще в 2008 году мы начали проектировать и строить жилые дома с отметкой высоты более 100 метров. Успешный опыт доказывают такие реализованные проекты как жилой комплекс "Вилланж" высотой более 120 метров в составе жилого квартала Wellton Park, а также жилые комплексы ART в Красногорске и Union Park на бульваре Генерала Карбышева", - отметила в ходе своего выступления первый заместитель генерального директора концерна "КРОСТ" Марина Любельская.

Дмитрий Коновалов, управляющий партнер компании Glorax Development, назвал то, что позволило проекту Grand House стать одним из лучших предложений в сегменте премиум-класса в Санкт-Петербурге: "Клубный дом Grand House – это воплощение идеального респектабельного дома в самом сердце города. По своим характеристикам он сейчас является одним из лучших предложений сегмента в Центральном районе".

"В нашем пуле элитных проектов представлены не просто кварталы с авторской архитектурой, атмосферным окружением и современным оснащением. Среди них – жилой ансамбль "Театральный дом" на Поварской с восстановленной лепниной и нежной цветочной мозаикой на фасаде. Другой пример – элитный квартал "Сады Пекина" с открытой эксплуатируемой крышей и романтическим видом на город", – заявила директор департамента продаж "Галс-Девелопмент" Екатерина Батынкова.

По словам гендиректора компании "Центр-Инвест" Бориса Чистякова, одним из самых интересных предложений на рынке новостроек, сочетающим в себе престижную локацию в сложившемся районе "старой" Москвы, высокое качество монолитного домостроения, стильную архитектуру, эргономичные планировки и эксклюзивные видовые характеристики квартир является флагманский проект компании – жилой комплекс "Фестиваль Парк".

ГК "БЭЛ Девелопмент" – один из немногих отечественных застройщиков, успешно реализующих сейчас крупные и амбициозные проекты во всех сегментах коммерческой и жилой недвижимости. "Мы рады представить Вам наш новый проект – клубный дом "Долгоруковская 25", который станет достойнейшим объектом премиум-класса вблизи исторического центра города, в Тверском районе столицы", – подчеркнула Елена Комиссарова, генеральный̆ директор компании "БЭЛ Девелопмент".

Генеральный директор компании-застройщика казанского городского коттеджного поселка "Примавера" Павел Кострикин сказал, что поселок находится в черте города и при этом окружен лесом, домовладения обеспечены всеми коммуникациями, территория находится под круглосуточной охраной, а управляющая компания поддерживает чистоту и порядок.

"На фоне других небоскребов его выделяют не только высотные характеристики – рекордные 374 м, благодаря чему здесь находятся самые высокие апартаменты Европы. Сейчас в "Башне Федерация" имеются уникальные студии площадью от 48 кв. м за 25 млн рублей на очень высоких этажах. Такого предложения нет ни в одном другом проекте в Сити", – назвал гендиректор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов уникальные особенности комплекса, благодаря которым он победил в номинации "Небоскреб №1".

На вопросы журналистов коммерческий директор компании "Колди" Елена Орешкина ответила: "Слияние компаний продолжится. Подтверждает этот факт и заявления некоторых крупных девелоперов, намеренных уйти с рынка несмотря на наличие большого количества проектов, реализуемых в Москве. В целом рынок готов к новым правилам игры. Укрупнение бизнеса в сочетании с маркетинговой историей проектов под сегментированнную целевую аудиторию – вот залог успеха работы в новых условиях".

Виктория Григорьева, генеральный директор и партнер компании "БЕСТ-Новострой" (лауреат в номинации "Риэлтор №1") отметила, что компании в этом году исполняется десять лет. "Сейчас у нас на реализации более 50 жилых комплексов с квартирами и апартаментами в Москве, Подмосковье и Новой Москве. Мы горды тем, что два наших проекта стали победителями премии: ЖК "Малаховский квартал" выиграл в номинации "Жилой квартал Подмосковья №1", а ЖК TWIN HOUSE стал "Семейным объектом №1", – призналась она.

Вадим Фадеев, генеральный директор "Эссет Менеджмент" (инвестор-застройщик Chkalov) рассказал, что в Москве становится более востребованной концепция Residential + Retail. Такой формат жилья помогает минимизировать временные издержки жителей, которые могут работать, заниматься спортом, отдыхать и даже устраивать шопинг, не покидая территории проекта. Сегодня строятся единичные московские проекты с подобной концепцией. Дом Chkalov – один из первых.

Сегодня в премии "Рекорды рынка недвижимости" представлены не только российские, но и зарубежные компании. Так, одним из финалистов премии стала компания Colliers International. Направление жилой недвижимости компании возглавляет Региональный директор департамента жилой недвижимости Екатерина Фонарева. Победителем в номинации "Инвестиционный объект №1" стал ЖК "Рихард" от ГК ФСК (ранее ФСК "Лидер").

В рамках премии был представлен "Кемпински Гранд Отель Геленджик" – пятизвездочный курортный отель, расположенный на первой линии побережья Черного моря – Толстом мысу Геленджикской бухты

