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Известные китайские бренды представили в Москве новинки электроники

Фото: пресс-служба
Была организована специальная экспозиция China Innovation Brand Zone

В столичном Экспоцентре в конце июня прошла крупнейшая выставка потребительских товаров International Commodity Fair 2019. На ее площадке функционировала зона умных технологий Smart Home Display Zone, хедлайнером которой стала Tuya Smart – один из крупнейших разработчиков "AI + IoT".

Представители компаний проводили презентации новых продуктов и сервисов для дома, офиса и предприятий. Все три дня работы выставки группа блогеров Shaking Tech проводили презентации высокотехнологичных продуктов из Китая, среди которых представили наушник-переводчик, автономный дрон, управляемый силой мысли, робот-трансформер.

Кроме того, была организована специальная экспозиция China Innovation Brand Zone. Все три дня каждый желающий смог прикоснуться к новинкам бытовой техники и электроники, а также провести переговоры с представителями ведущих китайских брендов. Была представлена платформа российских экспортеров Russian Export Platform, экспозиции компаний из Сербии, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов, ориентированных на экспорт.

В International Commodity Fair 2019 приняли участие 450 компаний: производители бытовой техники, товаров для дома и сада, детских товаров и игрушек, подарков и сувениров, товаров для здоровья и красоты, изделий народного промысла, продуктов питания, а также сервисные компании, специализирующихся на обеспечении внешнеэкономической деятельности.

Фото: пресс-служба

На выставке работали три формата B2B переговоров: "Центр закупок сетей™", "Клуб деловых контактов" и "Круг успеха". На трех площадках состоялось более 1,5 тыс. прямых переговоров поставщиков и закупщиков потребительских товаров.

На встречи к производителям и поставщикам потребительских товаров и сервисным компаниям пришли 9410 представителей деловых кругов и государственных учреждений из 33 стран и 80 регионов России.

Развитие экспортно-импортных отношений несырьевых товаров активно обсуждали 18 июня в рамках совместного заседания Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве, и Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве Российской Федерации.

В заседании приняли участие представители посольств 37 иностранных государств и 35 представительств субъектов Российской Федерации. В рамках мероприятия состоялось торжественное подписание меморандума между Международным Советом экономического сотрудничества регионов и представительством Китайского комитета содействия международной торговле в Российской Федерации.

Фото: пресс-служба

В рамках ICF 2019 прошел Международный форум "Практика торгового сотрудничества". Представители российского и зарубежного бизнеса обсудили актуальные вопросы импорта и экспорта потребительских товаров: выход на зарубежные рынки, логистику и сертификацию товаров, риски работы с зарубежными поставщиками, защиту интеллектуальной собственности, меры государственной поддержки и другие аспекты ВЭД.

В последний день выставки и форума на площадке Экспоцентра прошел Фестиваль культуры и традиций Китая. Для гостей фестиваля работала специальная зона чайных церемоний с дегустацией лучших сортов китайского чая.

Организаторы – Министерство коммерции Китайской Народной Республики (MOFCOM),  Мессе Франкфурт РУС.

Отдел информации
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