Автопробег ДОСААФ прошел через Оршу, Борисов и Минск

Впереди – Брест

Колонна международного автопробега ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, проехала Оршу, Борисов и город-герой Минск.

В Орше у Кургана бессмертия в Парке героев митинг открыл заместитель председателя Оршанского горисполкома Виктор Калачев. Мастер производственного обучения Оршанской городской организационной структуры ДОСААФ Республики Беларусь Игорь Крыштахович исполнил песню военных лет.

27 июня город Орша отмечал свое второе рождение – день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Он награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".

Заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области Юрий Дианов отметил, что автопробег послужит делу дальнейшего укрепления дружбы между братскими славянскими народами, будет содействовать военно-патриотическому воспитанию защитников Отечества, сохранению памяти о подвиге советского народа и противодействию фальсификации истории.

Участники митинга почтили минутой молчания память защитников Отечества и возложили цветы к подножию Кургана.

В теплой и дружественной обстановке прошла передача эстафеты международного автопробега на границе Витебской и Минской областей. Со словами благодарности за гостеприимство пышный каравай принял заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Смоленской области Юрий Дианов. Штандарт автопробега председатель Витебской объединенной организационной структуры ДОСААФ Василий Коробов передал своему коллеге Сергею Лучине, который возглавляет организационную структуру оборонного общества города Минска и Минской области.

Дальнейшим пунктом автопробега стал город Борисов, награжденный в числе 22 населенных пунктов Белоруссии вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войне" и Почетной грамотой.

У памятника "Жертвам фашизма" состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, в которой приняли участие представители районного Совета депутатов, ветераны Вооруженных сил Белоруссии, руководство и члены Борисовской оргструктуры ДОСААФ, а также военнослужащие Борисовского гарнизона, трудящиеся и учащаяся молодежь. Вместе с десятками горожан участники автопробега почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания и возложили алые цветы к Вечному огню.

По дороге к городу-герою Минску автопробег сделал остановку у знаменитого мемориала страны Кургана Славы – 71-метрового сооружения, которое венчает мемориал из четырех штыков. Они символы четырех фронтов, освободивших Белоруссию: 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 4-го Прибалтийского. Штыки стоят в центре кольца, на котором изображены семь мужских лиц – защитников Отечества. С двух сторон курган опоясывают бетонные лестницы.

После фотосессии на фоне выставленной грозной боевой техники времен минувшей войны участники автопробега возложили цветы к основанию кургана.

По завершению ритуала заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Белоруссии Владимир Сероштан обсудил с начальником отдела организации военно-патриотических мероприятий аппарата ЦС оборонного общества России Владимиром Рыжовым организационные вопросы дальнейшего проведения автопробега.

Командир звена Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца, летчик-инструктор 1-го класса авиации ДОСААФ Александр Курилов выполнил сложные фигуры высшего пилотажа на спортивном самолете "Як-52" и заслужил аплодисменты от участников автопробега.

Следующую остановку автоколонна ДОСААФ сделала в деревне Житлин Ивацевичского района. Здесь участники пробега встретились с местной молодежью, а также возложили венки и гвоздики к братской могиле воинов и партизан. Здесь похоронены 72 бойца бригады имени Ф.Э. Дзержинского. Среди них – один из организаторов партизанского движения на Брестчине, командир партизанского отряда бригады имени Ф.Э. Дзержинского Алексей Чертков.

Далее автомобилисты оборонных обществ России и Белоруссии посетили мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина". Этот мемориал – страница живой истории боевых подвигов отцов и дедов, дань памяти тем партизанам, которые сложили головы в жестоких боях за свободу Отечества. Он расположен в лесной гуще на клочке земли, окруженном болотами и канавами. Комплекс включает в себя две землянки и четыре домика: штаб партизанского соединения, редакцию газеты "Заря", обком комсомола, санитарную часть и "лесную школу".

На основе хроники, фотографий и воспоминаний здесь детально воссоздан антураж и быт партизанского лагеря. Сразу бросается в глаза стенд с текстом присяги белорусского партизана. Присягу обязаны были принять все, пожелавшие вступить в партизанские отряды.

С теплотой и радушием участников автопробега встретила директор Ивацевичского историко-краеведческого музея Раиса Горбач. Она рассказала, что в одном из домиков лагеря находилась редакция газеты "Заря". Это издание выпускалось тиражом 200 – 500 экземпляров и составляло лишь одну восьмую часть своего довоенного формата. Но здесь, в глубоком тылу противника, где люди в значительной степени были дезинформированы лживой немецкой пропагандой и хотели услышать слово правды, партизанская "Заря" была поистине бесценной. Она содержала информацию, которую партизаны получали с большой земли.

"Партизаны много курили, но никогда не использовали страницы газеты "Заря" на самокрутки. Ее зачитывали до дыр, бережно хранили и передавали из рук в руки", – отметила Раиса Горбач.

Еще одна интересная история, по словам директора Ивацевичского музея, связана с санчастью. Однажды в деревню с ранением и гангреной ноги попал партизан. "В лагере находился врач Владимир Толкачев, который на дощатом столе под светом керосиновой лампы с помощью прокаленной на костре ножовки провел операцию по ампутации ноги. В качестве анестезии использовался самогон. В результате партизан выжил и прожил долгих 95 лет. Позже он приезжал сюда и встречался со своим спасителем", – сообщила директор Ивацевичского историко-краеведческого музея .

В "лесной школе" учились примерно 30 ребят разного возраста. Тетрадей не было, поэтому молодежь училась писать на немецких листовках, обрывках бумаги, угольками на бересте, а также на уникальных для этого места песчаных тетрадях. Чернила делали из черники или винограда. "Песчаные тетради делались из дощечек, по периметру прикреплялись бортики из веточек. На саму дощечку насыпали влажный песок и остро заточенной палочкой писали цифры и буквы", – пояснила Раиса Горбач.

После мемориального комплекса партизанской славы "Хованщина" участники автопробега направились в город Берёзу, где посетили мемориал воинам-интернационалистам, погибшим во время Афганской войны, и храм Архангела Михаила. Завершился день встречей автомобилистов ДОСААФ с молодежью и трудящимися Кобрина, возложением венков к памятнику захороненным советским воинам и партизанам, погибшим при освобождении Кобринщины от фашистских захватчиков в 1944 году. Память павших за Родину почтили минутой молчания.

Финальной точкой на карте автопробега ДОСААФ станет крепость-герой Брест. Туда на вечное хранение будут переданы гильзы с землей из российских городов-героев и городов воинской славы, которые передавали по ходу движения колонны.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, страхует от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.

Специалисты Uremont участвуют в автопробеге наравне с другими в колонне и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств через свою онлайн-платформу оперативно запрашивают помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО). Uremont представляет автомобиль Bentley Continental GT.



Информационные партнеры: телеканалы "Звезда", РЕН ТВ и "Авто Плюс", федеральное информационное агентство ТАСС, информационное агентство "Ветеранские вести", газеты "Московский комсомолец", "Военно-промышленный курьер", "Московская правда", "Вестник героев", "Вести ДОСААФ", интернет-порталы "Yтро.ру" и "Русская весна", радиостанция "Авторадио", журнал "Военные знания".

ДОСААФ России – одна из старейших общественно-государственных организаций, ведущая свою историю с 1927 г., года образования Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР. В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, прославленные авиаконструкторы, известные летчики-испытатели, парашютисты и космонавты.

ДОСААФ России выполняет важнейшие государственные задачи, такие как военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка их по военно-учетным специальностям, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, развитие технического творчества и овладение навыками работы с транспортной техникой, подготовка специалистов массовых технических профессий. Председатель ДОСААФ России – генерал-полковник Александр Петрович Колмаков.

Uremont.com – это крупнейший в России онлайн-автосервис (к платформе подключено более 16 тыс. станций технического обслуживания, ей воспользовалось более 1 млн россиян). Ежедневно компания получает около 1,5 тыс. заявок на ремонт, техническое обслуживание и тюнинг автомобилей. Основная цель онлайн-автосервиса – сделать быстрыми, комфортными и безопасными услуги по обслуживанию личного транспорта. При этом в ближайшее время у клиентов Uremont.com появится возможность покупать с помощью платформы полис ОСАГО и автозапчасти.

По всем вопросам обращаться в пресс-службу ДОСААФ России.

Тел.: 8965-272-2275. E-mail: pressa.dosaaf@mail.ru