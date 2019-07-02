Лауреатов XI федеральной премии назвали в Санкт-Петербурге

Местом проведения торжественной церемонии вручения Urban Awards 2019 был выбран исторический особняк в самом сердце Невского проспекта "Дом Беггровых". Премия вновь собрала блестящий пул гостей и участников – всех тех, с кем принято ассоциировать сферу строительства и недвижимости Северной столицы и других российских регионов.

Партнерами премии выступили ведущий мировой бренд в сфере производства лифтов OTIS, один из лидеров по финансированию ипотеки и девелоперских проектов Группа ВТБ, портал объявлений "Avito Недвижимость", крупные девелоперские компании Glorax Development и ГК "Атлас Девелопмент", производитель электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric, сервис "Медиалогия", а также администрация "Дома Беггровых". Организатор премии – информационный портал Urbanus.ru.

Каждый год сценарий Urban Awards выстраивается вокруг определенной тематики. XI церемония прошла в стилистике вечернего телешоу. Этот формат получил широкую популярность во многом благодаря остроумным ведущим – таким, например, как Иван Ургант или Джимми Киммел. Такое шоу – отличный способ подвести итоги года в атмосфере интересного и позитивного общения.

Еще одна особенность Urban Awards – участие celebrities. В этом году организаторами были приглашены известный актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, а сценарий мероприятия подготовил один из авторов телепрограммы "Вечерний Ургант" Владимир Маркони.

Церемонию посетили главные лица ключевых девелоперских компаний, таких как "ЛСР-Недвижимость Северо-Запад", "Кортрос", EKE Group, Glorax Development, RBI, "Строительный трест", "Ленстройтрест", "Атлас Девелопмент", VALO, Bonava, ГК "Эталон", "Охта Групп", VEREN GROUP, "Арсенал Недвижимость" и еще 250 экспертов рынка недвижимости из разных регионов РФ.

В welcome-зоне гости познакомились с яркими "Премьерами года" – ЖК "Петровская доминанта" от Группы "Эталон", ЖК Nobelius от "Петербургской Строительной Компании" и Grand House от Glorax Development.

Всего награды присуждались в 33 номинациях. Звания "Девелопер года", "Риелтор года", "Персона года", а также Гран-при Санкт-Петербурга среди жилых проектов определялись голосованием участников церемонии. Первенство в остальных позициях присуждалось по итогам многоэтапной экспертизы, проведенной членами жюри премии. В качестве независимого консультанта свои услуги любезно предоставила международная фирма PwC.

Информационную поддержку Urban Awards оказывают ИА "ТАСС", РИА "Недвижимость", "Федеральное агентство новостей", "РБК Петербург", "Business FM Санкт-Петербург", NSP.RU, "МОЙКА 78", "Yтро.ру", "ЦИАН", N1, Arendator.ru, Cottage.ru, "Строительный еженедельник", BSN.ru, Архи.ru, Новострой.su, BN.ru, "Ярмарка недвижимости", Urban look, REPA, РГУД, "Вести Недвижимость", "Разумная Недвижимость", "Объединение строителей Санкт-Петербурга", "Комсомольская правда в Петербурге", "Новострой-СПб", "Дайджест недвижимости", "Честный дом", "Жилая среда", "Недвижимость и строительство Петербурга", "Мир квартир", Tatre.ru, Realty.ru, "Строительная газета", Life Deluxe, и многие другие.