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Международный автопробег ДОСААФ финишировал у стен Брестской крепости

Фото: пресс-служба
Участники марафона проехали 2,5 тысячи километров

Колонна международного автопробега ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, финишировала у стен Брестской крепости-героя. Участники автоэкспедиции оборонных обществ России и Белоруссии торжественно передали гильзы с землей городов-героев и городов воинской славы в Музей обороны Брестской крепости.

Покинув гостеприимный Кобрин, автоколонна с флагами автопробега, России и Белоруссии, а также ДОСААФ обеих стран, генерального партнера Uremont и информационного партнера "Московский комсомолец" проехала по улицам Бреста и остановилась у главного входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Участники марафона проехали 2,5 тыс. км, посетили шесть регионов России и памятные места Белоруссии, где проходили самые известные битвы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба

Маршрут автопробега был составлен в соответствии с ходом стратегической наступательной операции "Багратион", в результате которой Красная армия освободила Белоруссию от немецко-фашистских захватчиков. Экипаж Центра патриотического воспитания и школьного спорта Москвы участвовал в автопробеге под именем Героя Советского Союза О.А. Лосика, танковая бригада под командованием которого 3 июля 1944 г. в числе первых ворвалась в оккупированный немцами Минск.

Старший автоколонны от белорусской стороны – председатель Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Николай Арсенович – доложил председателю ДОСААФ Республики Беларусь, генерал-майору Ивану Дырману о том, что автопробег по маршруту "Москва – Брест" успешно завершен.

Фото: пресс-служба

Статс-секретарю – заместителю председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенанту Николаю Стаськову – отрапортовал руководитель российской колонны, начальник отдела организации военно-патриотических мероприятий оборонного общества страны Владимир Рыжов.

Затем участники автопробега построились в колонну, во главе которой стали воспитанники центра гражданско-патриотического воспитания имени Героя России И.В. Марьенкова "Вятичи" Московской области. Им предстояло выполнить почетную миссию – передать гильзы с землей городов-героев и городов воинской славы РФ на вечное хранение в Музей обороны Брестской крепости.

Фото: пресс-служба

Пешая колонна прошла через главный вход в мемориальный комплекс – железобетонный параллелепипед с высеченной в нем пятиконечной звездой. Конструкция опирается на земляной вал и казематы крепости. Особый эффект произвели песня композитора Александра Александрова "Священная война", звуки разрывов бомб и снарядов.

На площади Церемониалов после традиционного возложения венков и цветов к Вечному огню и минуты молчания прошел торжественный митинг с участием более тысячи человек, по окончанию которого были вручены свидетельства участника международного автопробега.

Фото: пресс-служба

"Акция во многом была направлена на внимание подрастающего поколения. Мы хотели показать молодежи, что Победа – это великая заслуга советского народа, который боролся за то, чтобы мы были свободными людьми. В Белоруссии погиб каждый третий житель. У моего отца погибли трое братьев. Мы и следующие поколения должны сделать всё, чтобы не допустить новой войны", – отметил в своем выступлении председатель ДОСААФ Белоруссии Иван Дырман.

Со своей стороны заместитель председателя российского оборонного общества Александр Усков сообщил, что организаторы пытались максимально разнообразить мероприятия и продемонстрировать различные направления деятельности оборонных организаций. "Через мероприятия по ходу движения международного автопробега мы старались показать россиянам и белорусам различные направления деятельности ДОСААФ: поисковую работу, авиационный спорт, проведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, подготовку юношей и девушек к защите Отечества в рамках проекта "Юнармейский десант", – пояснил он.

Фото: пресс-служба

Руководитель российской колонны автопробега ДОСААФ Владимир Рыжов проехал весь маршрут от Москвы до Бреста. Он признался, что был особо впечатлен работой поисковой экспедиции под Ржевом и мемориальным комплексом партизанской славы "Хованщина".

"Время идет, ветеранов становится меньше, поэтому из первых уст узнать правду о той войне молодежи сложно. Книги не все читают, советские фильмы не пользуются популярностью. Нужно вызвать у подрастающего поколения интерес к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Такой познавательный автопробег – одна из отличных форм военно-патриотической работы", – сказал он.

Фото: пресс-служба

В заключение на площади Церемониалов торжественным маршем прошли военнослужащие Брестского гарнизона.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, страховал от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont. 

Фото: пресс-служба

Специалисты Uremont участвовали в автопробеге наравне с другими в колонне и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств через свою онлайн-платформу оперативно запрашивали помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16 тыс. СТО). Uremont представлял автомобиль Bentley Continental GT. 

Информационные партнеры: телеканалы "Звезда", РЕН ТВ и "Авто Плюс", федеральное информационное агентство ТАСС, информационное агентство "Ветеранские вести", газеты "Московский комсомолец", "Военно-промышленный курьер", "Московская правда", "Вестник Героев", "Вести ДОСААФ", интернет-порталы "Yтро.ру" и "Русская весна", радиостанция "Авторадио", журнал "Военные знания".

Отдел информации
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