В Москве откроется выставка "Космос объединяет: Время и пространство"

Свои работы представят известный автор и коллекционер кукол, а также признанный художник-дизайнер

"Космос объединяет: Время и Пространство"– новый проект известного российского художника, автора и коллекционера кукол, президента Международного объединения авторов кукол Светланы Пчельниковой, а также члена Парламента Асгардии. Проект посвящен популяризации идей и целей первой космической нации Асгадии и юбилею инаугурации Игоря Ашубейли на должность Главы Нации, которая прошла в Вене ровно год назад.



В 2016 г. Игорем Ашурбейли, известным ученым в области воздушно-космической сферы была основана первая космическая нация Асгардия. Сейчас она набирает все больше популярности, а ее численность составляет более миллиона людей из 200 стран мира. "Идеи Асгардии лучше всего отвечают моим мечтам, чтобы у всех людей были равные права, возможности и мирное небо над головой", – отметила Светлана Пчельникова.

Космическую тему представит фантастическая по своей красоте дизайн-мистерия "Музей бессонницы" признанного художника-дизайнера и скульптора Леонтия Владимировича Озерникова. Впервые будет представлена инсталяция, которую мастер создавал на протяжении последних 20 лет.

До сих пор, как рассказал автор, он продолжает видоизменять и улучшать ее. В экспозицию войдут 30 скульптур, выполненных в смешанной технике, в которых каждая деталь имеет свой тайный смысл и сакральное значение. Загадочные, сложные и глубокие образы, воплощенные в работах автора, прекрасно передают внутренний мир человека, который думает, творит, страдает, радуется и любит.

Путешествуя по вселенной, созданной Леонитием Озерниковым, зритель окажется один на один с прекрасным, сможет задуматься о вечном, о смысле жизни, добре и зле. Именно это и привлекает такое большое внимание публики к выставкам мастера.

В России Леонтий Владимирович с успехом провел более 25 выставок. Также его работы получили признание в Нью-Йорке, Гамбурге, Дюссельдорфе, Берлине. Посетителей так же ждет книжный магазин полный уникальных книг на тему космоса с красочными иллюстрациями.

Торжественное открытие проекта "Космос объединяет: Время и Пространство" состоится 10 июля в 17:00. Приглашены министр информации и коммуникации Асгардии Лена Де Винне, российский космонавт Роман Романенко, актер Давид Цалаев и резиденты Comedy Club.

В дни проведения выставки на площадке будут работать волонтеры Асгардии и регистрировать желающих в ряды Космического королевства. Мы даем шанс всем мечтавшим оказаться в открытом космосе.

Место проведения: Москва, Выставочный комплекс "Т-Модуль" в торговом центре на Тишинской площади, дом 1, 3-й этаж. Ближайшие станции метро: "Краснопресненская" и "Белорусская". Сайт - http://dollsalon.ru/.

Работа выставки и стоимость билетов: 10 – 25 июля с 12:00 до 20:00.

Стоимость входного билета – 300 руб., льготного – 200 руб (для подростков, студентов и пенсионеров), для детей до семи лет – вход бесплатный.