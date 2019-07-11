В Москве прошел уникальный гастрономический фестиваль

Фестивальная площадь Лужников превратилась в настоящий праздник вкуса, объединивший самые лучшие ресторанные проекты и компании, представляющие последние новинки рынка, а также гурманов

В основной зоне фестиваля собрались одновременно 20 ресторанов Москвы, представившие посетителям свои фирменные блюда. Каждый ресторан постарался удивить посетителей взрывными вкусовыми сочетаниями, оригинальной подачей блюд и неповторимой атмосферой. При этом можно было пообщаться с шеф-поварами, которые охотно рассказывали о специфике своих заведений и особенностях кухни.



Искушенные поклонники высокой кухни могли заглянуть в гости к известному ресторатору, шеф-повару и телеведущей Гаяне Бреиовой в Gayane's на ее бесподобную долму, армянский кофе и свежую пахлаву или попробовать в ресторане Vegaнутые бургер BBQ, авокадо тост и лазанью из свеклы, разрушившие все стереотипы о вегетарианской еде, к президенту российского отборочного тура Bocuse d’Or, шеф-повару ресторана "Честная кухня" Сергею Ерошенко за нежным шашлыком из лося и шикарным мясным супом шулюм, в охотничий ресторан Cacciatore к шеф-повару Виталию Тихонову за лучшим в городе бургером с муфлоном, маринованными огурчиками и пикантным соусом, в ресторан "Мясо&Рыба" за хрустящей барабулькой и стейком Мироноff с перечным соусом и картофелем в золе от шеф-повара Сергея Лобачева, посетить ресторан "Ухват" во главе с Виктором Белеем и попробовать карпаччо из белых грибов со снегом из сметаны и хрустящими крокетами, посмотреть в ресторане Stories на огненное шоу по приготовлению устриц с копченой клубникой от Владислава Корпусова, отведать фирменных раков в молоке или пикантном рассоле от ресторана "Поплавок", насладиться мурманскими креветками и горячим сэндвичем с пастрами в ресторане "Ян Примус".

Впервые в этом году делать и оплачивать заказы в ресторанах можно было через мобильное приложение Foodmap – кэшбэк и скидки. Помимо этого, посетители могли видеть схему площадок фестиваля и расписание всех мастер-классов.

На главной сцене фестиваля Taste Theatre в режиме нон-стоп проходили кулинарные шоу звездных шеф-поваров. Бренд-шеф ТМ "Bunge" Роман Степаненко приготовил говядину в азиатском стиле с овощами и продемонстрировал техники обжарки во фритюре на масле "Bunge Pro Cuisine". На совместном мастер-классе известный бельгийский шеф-повар, призер Золотого Бокюза Ролан Дебюс и шеф-амбассадор проекта "Deli Chef" Константин Жбаков готовили пастрами "Deli Chef". Ролан приготовил стейк с лисичками, карамелизированной черешней и бэби-картофелем, добавив микс из оливок и маслин от бренда "Ideal", чтобы сбалансировать сладкий вкус ягодного соуса. Константин сделал два блюда – необычный вейдж-салат с пастрами из индейки "Deli Chef" и соусом на основе сливок и голубого сыра и классический Рубен-салат с пастрами из говядины.

Вкусными и быстрыми рецептами приготовления вегетарианских блюд поделились шеф-повар Гаяне Бреиова и главный веган-шеф России Ольга Суздалкина. Гаяне научила готовить гостей фестиваля вегетарианский ролл в лаваше, а Ольга - свеклу и крем из жареного лука. Специально для фестиваля Taste Moscow шеф-повар ресторана Nobu Эрве Курту представил свое дебютное блюдо – мраморную японскую говядину с фуа-гра кольраби и картофелем. На ярком и познавательном мастер-классе от бренд-шефа компании "Коралл" гости смогли оценить нежнейшую свиную вырезку под сливочным соусом с шафраном и рулет из свиной шейки под соусом песто в азиатской глазури бренда "Образцово". Победитель национального отборочного тура конкурса Bocuse d’Or Виктор Белей вместе с ведущими утреннего шоу "Красавцы" на Love Radio презентовали диетический салат из российских морепродуктов и меренговое пирожное с фисташковым снегом.

Помощником на всех кулинарных мастер-классах выступил бренд Veiro Professional. В ходе мероприятий были задействованы бумажные полотенца в стандартных и больших рулонах, протирочные материалы и салфетки. А приготовление кулинарных шедевров без потери их вкусовых качеств нельзя было себе представить без пароконвектоматов от компании MKN.

В этом году для гостей фестиваля телеканал "Еда Премиум" - генеральный ТВ-партнер фестиваля подготовил собственную кулинарную школу Taste School, где прошло более 20 мастер-классов от популярных ведущих и шеф-поваров. На специально оборудованных станциях гости фестиваля научились разнообразить привычные блюда новыми заманчивыми нотками. Гастрономическими менторами на площадке Taste School стали ведущие и профессиональные шеф-повара Владимир Павлов, Максим Творогов и Евгений Ермолаев. Ведущие удивили участников мастер-классов самыми необычными сочетаниями ингредиентов: радужные спринг-ролы с креветками и овощами в соусе понзу, курица донбури с древесными грибами моэр, тако с креветками и соусом пико-де-гайо и манговым айоли. А для маленьких посетителей кулинарной зоны шеф-повара приготовили увлекательные уроки, где дети приготовили веселые кейк-попсы в "королевской" глазури.

Узнать все секреты высокой кухни можно было и на площадке Кулинарной студии Вкусотеррия. За одним столом с шеф-поварами участники мастер-классов научились готовить холодный суп гаспачо, пасту фунги, тирамису и спринг роллы. На кухне журнала "Гастрономъ" молодые и прогрессивные московские шеф-повара готовили блюда из пищевых отходов. Например, шеф-повар ресторана Buro TSUM Владимир Чистяков сделал роллы из нескольких видов капусты с трюфельным соусом.

На Gourmet Market гостей встречали различные компании-участницы фестиваля – от кулинарных аксессуаров и кухонной утвари до грандиозного фуд-маркета с редкими деликатесами и полезными продуктами из разных уголков страны и мира.

Все желающие могли приобрести уникальные разделочные доски "Epicurean", продуманные аксессуары для быстрого приготовления различных блюд от "Fiskars". ТМ "Деликатес-Дичь" приятно удивил истинных охотников и настоящих ценителей не просто мясными изделиями высшего качества, а настоящими экологически чистыми деликатесами из лося, оленины, бобра, кабана, медведя, рябчика и страуса. КПК "Деликатес74" приготовила уникальное гастрономическое меню из морских деликатесов – бесподобные мидии, крабы, устрицы и гребешки. Не меньшим интересом пользовалась свежая охлажденная рыба со Шри-Ланки от компании "Фрукты Моря". Любители икры смогли насладиться изысканным вкусом продукции ГК "Русский икорный дом" и компании "Золото Каспия".

Все четыре дня на Taste Moscow гурманы могли узнать о гастрономических традициях разных стран. Ведь исследование любой страны начинается с изучения ее кухни. На двух красочно оформленных стендах Бюро по туризму Азербайджана представило гастрономические и винные туры, знаменитые азербайджанские блюда и вина. Гости не только отведали лепешки-кутабы, долму, плов и национальные сладости из солнечного Азербайджана, но и сами приготовили эти блюда на мастер-классах. Нельзя было пройти и мимо витрины с французскими кондитерскими шедеврами от Patisserie Francois Bodrero – аппетитные сендвичи, слойки, эклеры и, конечно, круассаны. Знакомство с Грузией происходило в привычном формате: угощали винами "Genatsvale" и коньяками "Sarajishvili", а также готовили вкуснейшие хинкали и говорили красивые тосты. 1-ый туроператор по аутентичной Армении "Бабушка Вартануш" знакомил всех посетителей фестиваля с индивидуальными гастро и винными турами в Армению. Специально на фестиваль Taste из солнечного Еревана прилетел су-шеф ресторана Шереп из сети проектов "Yeremyan Projects" – Геворг Степанян. Многочисленные гости самого яркого праздника вкуса в Москве готовили кофе по-армянски, помидоры дзвадзех, дегустировали сыры, выдержанные в вине и в коньяке, изучали ароматику и вкус винной Армении, научились здороваться и танцевать по-армянски и будто перенеслись на все 4 дня фестиваля в страну абрикосового лета. А некоторым посчастливилось выиграть гастротур на двоих в Армению. Кулинарными шедеврами итальянской кухни баловали в корнере компании "Сердекс". Здесь можно было попробовать отменную домашнюю пасту с креветками Easy Peel. Бренд премиум-класса De Cecco представил на фестивале высококачественные итальянские продукты – оливковое масло, пасту, соусы.

Традиционно на территории фестиваля распахнул свои двери Pop-Up Restaurant. Лучшие шеф-повара международного класса презентовали гурманам уникальные гастрономические сеты в сочетании с лучшими винами, подобранными профессиональными сомелье.

Серию изысканных ужинов открыли шеф-повар Андрей Савенков и креативный шеф-повар Артур Видинш ресторана Doctor Whisky. Они отправили гостей в гастрономическое путешествие по Имперской Русской Кухне, представив гастрономический сет из 5 подач – тартар из крымской оленины с копченым фермерским салом и грибами, копченую осетрину с яйцом в четырех текстурах с черной икрой, филе горбыля с цветной капустой в трех текстурах и соусом "Вермут". Настоящий скандинавский минимализм отразился в сете от шеф-повара ресторана Bjorn Никиты Подерягина и редактора журнала Eatweek.ru Патрисии Колари. Гости вечера попробовали молодые ростки и зелень с пикантной заправкой, гравлакс из свеклы и традиционный финский десерт "мямми". Оригинальный гастрономический дуэт шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго и шеф-повара Umi Oysters Евгения Мещерякова предложил насладиться лучшими блюдами японской и итальянской кухни – устрица умэ-боши и тартар суши гребешок, мясной тартар канолло болоньезе. На финальном ужине Владислав Корпусов Stories и Сергей Лобачев "Мясо&Рыба" познакомили гостей с интересной концепцией, объединившей дары земли и моря в неповторимые вкусовые сочетания. Они приготовили сахалинский гребешок с чёрной смородиной и молодыми побегами елки, вяленую говядину с черемшой и сморчками, дикую форель с копченой морковью в биске.

Аккомпанементом к блюдам шли игристые от "Лев Голицын", армянские вина от винодельни "VanArdi" и российские вина от "Кубань-Вино" и "Golubitskoe Estate". Сервировочную и кухонную посуду для площадки Pop-Up Restaurant в этом году предоставила компания "Звезды Общепита".

Все дни работы фестиваля в винной зоне Wine&Spirits Academy также проходили многочисленные дегустации и презентации винной продукции различных регионов Италии, Испании, Германии, Грузии, Армении, Азербайджана и России.

Винные энтузиасты получили возможность познакомиться с винами небольшого итальянского региона Альто Адидже. На дегустации была представлена целая гамма исключительных вин, чьи вкусы и ароматы характерны для самого северного винодельческого региона Италии – Альто Адидже или Южный Тироль, расположенного на севере страны между Австрией и Швейцарией и известного своими традициями, почерпнутыми из двух разных культур. Посетители фестиваля совершили виртуальное путешествие по терруарам и открыли для себя не только маленькие независимые винодельни, но и большие хозяйства и кооперативы.

Гости фестиваля смогли продегустировать лучшие вина из портфеля виноторговой компании AST и ТД "Арома", крафтовое пиво от Лаборатории экспериментального пивоварения. "Лев Голицын" порадовал посетителей новой премиальной линейкой игристого – коронационное. "Южная Винная Компания" провела дегустацию лучших таманских вин, выдержанных в бочке из кавказского дуба, а также представила гостям линейку "Автохтоные вина России", которые запомнились не только яркими вкусоароматическими качествами, но и сочной этикеткой. Напитки от ГК "КиН" пользовались на фестивале заслуженным успехом и удачно дополняли впечатление от вкусной еды. Новинкой этого года стали тихие и игристые вина из сортов рислинг и пино-нуар от не­мец­кой ви­но­дель­ни пре­ми­ум-клас­са "Weingut Meine Freiheit". Компания "Мистраль алко" предложила вспомнить вкус всеми любимого сербского вина Броjаница и попробовать новые вина, а также удивила своими мастер-классами по приготовлению коктейлей и познакомила всех желающих с основами молекулярной кухни.

Пространство Wine & Spirits Academy зарекомендовала себя и как уникальный образовательный проект. Здесь каждый день проходили различные винные мастер-классы от экспертов и виноделов, благодаря которым ценители узнали больше о лучших итальянских винах, получивших в гидах Gambero Rosso "Vini d’Italia" высшую оценку Tre Bicchieri, о бургундских сортах итальянского региона Альто Адидже, об игристых с русским характером, об истории и культуре виноделия Армении и Азербайджана. Ни один винный мастер-класс не прошел без бутилированной воды Smartwater. А компания "Lamberta Ice" – партнер фестиваля по льду позаботилась о том, чтобы напитки в бокалах гостей Taste Moscow всегда оставались холодными.

Особая программа была организована и для гостей VIP Lounge. Эту зону креативно оформил информационный партнер фестиваля – газета "На Рублевке Life". Здесь гости могли насладиться томатным супом со свежим огурцом, брускеттами с паштетом из печени зайца и картофелем, печеным в золе с лисичками и сметаной от ресторана Lesnoy или же попробовать блюда традиционной бакинской кухни в авторской интерпретации в ресторане Zafferano, согреться за чашечкой элитного чая "Newby" или кофе, сделанного мастерами "Melitta", посмотреть настоящее бар-шоу под зажигательные диджей-сеты и попробовать бодрящие коктейли от Red Bull. Приятным бонусом для всех гостей зоны стали сеансы массажа в креслах от "Yamaguchi".

Специально для маленьких гостей в Kids Zone развернулся игровой городок с огромной железной дорогой, конструкторами, водными играми, тематическими и обучающими мастер-классами. Также на протяжении всех дней фестиваля для детей была подготовлена веселая анимационная программа.

Фестиваль завершился, обогатив тысячи людей новыми гастрономическими впечатлениями и познаниями. С каждым годом фестиваль Taste Moscow становится всё более содержательным, творческим, и самое главное, гастрономичным, объединяя единомышленников, гурманов и ценителей кулинарных шедевров в едином желании получить больше позитива, оригинальных идей и приятных открытий.