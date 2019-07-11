Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве прошел уникальный гастрономический фестиваль

Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фестивальная площадь Лужников превратилась в настоящий праздник вкуса, объединивший самые лучшие ресторанные проекты и компании, представляющие последние новинки рынка, а также гурманов

В основной зоне фестиваля собрались одновременно 20 ресторанов Москвы, представившие посетителям свои фирменные блюда. Каждый ресторан постарался удивить посетителей взрывными вкусовыми сочетаниями, оригинальной подачей блюд и неповторимой атмосферой. При этом можно было пообщаться с шеф-поварами, которые охотно рассказывали о специфике своих заведений и особенностях кухни.

Искушенные поклонники высокой кухни могли заглянуть в гости к известному ресторатору, шеф-повару и телеведущей Гаяне Бреиовой в Gayane's на ее бесподобную долму, армянский кофе и свежую пахлаву или попробовать в ресторане Vegaнутые бургер BBQ, авокадо тост и лазанью из свеклы, разрушившие все стереотипы о вегетарианской еде, к президенту российского отборочного тура Bocuse d’Or, шеф-повару ресторана "Честная кухня" Сергею Ерошенко за нежным шашлыком из лося и шикарным мясным супом шулюм, в охотничий ресторан Cacciatore к шеф-повару Виталию Тихонову за лучшим в городе бургером с муфлоном, маринованными огурчиками и пикантным соусом, в ресторан "Мясо&Рыба" за хрустящей барабулькой и стейком Мироноff с перечным соусом и картофелем в золе от шеф-повара Сергея Лобачева, посетить ресторан "Ухват" во главе с Виктором Белеем и попробовать карпаччо из белых грибов со снегом из сметаны и хрустящими крокетами, посмотреть в ресторане Stories на огненное шоу по приготовлению устриц с копченой клубникой от Владислава Корпусова, отведать фирменных раков в молоке или пикантном рассоле от ресторана "Поплавок", насладиться мурманскими креветками и горячим сэндвичем с пастрами в ресторане "Ян Примус".

Впервые в этом году делать и оплачивать заказы в ресторанах можно было через мобильное приложение Foodmap – кэшбэк и скидки. Помимо этого, посетители могли видеть схему площадок фестиваля и расписание всех мастер-классов.

Фото: Пресс-служба

На главной сцене фестиваля Taste Theatre в режиме нон-стоп проходили кулинарные шоу звездных шеф-поваров. Бренд-шеф ТМ "Bunge" Роман Степаненко приготовил говядину в азиатском стиле с овощами и продемонстрировал техники обжарки во фритюре на масле "Bunge Pro Cuisine". На совместном мастер-классе известный бельгийский шеф-повар, призер Золотого Бокюза Ролан Дебюс и шеф-амбассадор проекта "Deli Chef" Константин Жбаков готовили пастрами "Deli Chef". Ролан приготовил стейк с лисичками, карамелизированной черешней и бэби-картофелем, добавив микс из оливок и маслин от бренда "Ideal", чтобы сбалансировать сладкий вкус ягодного соуса. Константин сделал два блюда – необычный вейдж-салат с пастрами из индейки "Deli Chef" и соусом на основе сливок и голубого сыра и классический Рубен-салат с пастрами из говядины. 

Вкусными и быстрыми рецептами приготовления вегетарианских блюд поделились шеф-повар Гаяне Бреиова и главный веган-шеф России Ольга Суздалкина. Гаяне научила готовить гостей фестиваля вегетарианский ролл в лаваше, а Ольга - свеклу и крем из жареного лука. Специально для фестиваля Taste Moscow шеф-повар ресторана Nobu Эрве Курту представил свое дебютное блюдо – мраморную японскую говядину с фуа-гра кольраби и картофелем. На ярком и познавательном мастер-классе от бренд-шефа компании "Коралл" гости смогли оценить нежнейшую свиную вырезку под сливочным соусом с шафраном и рулет из свиной шейки под соусом песто в азиатской глазури бренда "Образцово". Победитель национального отборочного тура конкурса Bocuse d’Or Виктор Белей вместе с ведущими утреннего шоу "Красавцы" на Love Radio презентовали диетический салат из российских морепродуктов и меренговое пирожное с фисташковым снегом. 

Помощником на всех кулинарных мастер-классах выступил бренд Veiro Professional. В ходе мероприятий были задействованы бумажные полотенца в стандартных и больших рулонах, протирочные материалы и салфетки. А приготовление кулинарных шедевров без потери их вкусовых качеств нельзя было себе представить без пароконвектоматов от компании MKN.

Фото: Пресс-служба

В этом году для гостей фестиваля телеканал "Еда Премиум" - генеральный ТВ-партнер фестиваля подготовил собственную кулинарную школу Taste School, где прошло более 20 мастер-классов от популярных ведущих и шеф-поваров. На специально оборудованных станциях гости фестиваля научились разнообразить привычные блюда новыми заманчивыми нотками. Гастрономическими менторами на площадке Taste School стали ведущие и профессиональные шеф-повара Владимир Павлов, Максим Творогов и Евгений Ермолаев. Ведущие удивили участников мастер-классов самыми необычными сочетаниями ингредиентов: радужные спринг-ролы с креветками и овощами в соусе понзу, курица донбури с древесными грибами моэр, тако с креветками и соусом пико-де-гайо и манговым айоли. А для маленьких посетителей кулинарной зоны шеф-повара приготовили увлекательные уроки, где дети приготовили веселые кейк-попсы в "королевской" глазури.

Узнать все секреты высокой кухни можно было и на площадке Кулинарной студии Вкусотеррия. За одним столом с шеф-поварами участники мастер-классов научились готовить холодный суп гаспачо, пасту фунги, тирамису и спринг роллы. На кухне журнала "Гастрономъ" молодые и прогрессивные московские шеф-повара готовили блюда из пищевых отходов. Например, шеф-повар ресторана Buro TSUM Владимир Чистяков сделал роллы из нескольких видов капусты с трюфельным соусом.

На Gourmet Market гостей встречали различные компании-участницы фестиваля – от кулинарных аксессуаров и кухонной утвари до грандиозного фуд-маркета с редкими деликатесами и полезными продуктами из разных уголков страны и мира. 

Фото: Пресс-служба

Все желающие могли приобрести уникальные разделочные доски "Epicurean", продуманные аксессуары для быстрого приготовления различных блюд от "Fiskars". ТМ "Деликатес-Дичь" приятно удивил истинных охотников и настоящих ценителей не просто мясными изделиями высшего качества, а настоящими экологически чистыми деликатесами из лося, оленины, бобра, кабана, медведя, рябчика и страуса. КПК "Деликатес74" приготовила уникальное гастрономическое меню из морских деликатесов – бесподобные мидии, крабы, устрицы и гребешки. Не меньшим интересом пользовалась свежая охлажденная рыба со Шри-Ланки от компании "Фрукты Моря". Любители икры смогли насладиться изысканным вкусом продукции ГК "Русский икорный дом" и компании "Золото Каспия".

Все четыре дня на Taste Moscow гурманы могли узнать о гастрономических традициях разных стран. Ведь исследование любой страны начинается с изучения ее кухни. На двух красочно оформленных стендах Бюро по туризму Азербайджана представило гастрономические и винные туры, знаменитые азербайджанские блюда и вина. Гости не только отведали лепешки-кутабы, долму, плов и национальные сладости из солнечного Азербайджана, но и сами приготовили эти блюда на мастер-классах. Нельзя было пройти и мимо витрины с французскими кондитерскими шедеврами от Patisserie Francois Bodrero – аппетитные сендвичи, слойки, эклеры и, конечно, круассаны. Знакомство с Грузией происходило в привычном формате: угощали винами "Genatsvale" и коньяками "Sarajishvili", а также готовили вкуснейшие хинкали и говорили красивые тосты. 1-ый туроператор по аутентичной Армении "Бабушка Вартануш" знакомил всех посетителей фестиваля с индивидуальными гастро и винными турами в Армению. Специально на фестиваль Taste из солнечного Еревана прилетел су-шеф ресторана Шереп из сети проектов "Yeremyan Projects" – Геворг Степанян. Многочисленные гости самого яркого праздника вкуса в Москве готовили кофе по-армянски, помидоры дзвадзех, дегустировали сыры, выдержанные в вине и в коньяке, изучали ароматику и вкус винной Армении, научились здороваться и танцевать по-армянски и будто перенеслись на все 4 дня фестиваля в страну абрикосового лета. А некоторым посчастливилось выиграть гастротур на двоих в Армению. Кулинарными шедеврами итальянской кухни баловали в корнере компании "Сердекс". Здесь можно было попробовать отменную домашнюю пасту с креветками Easy Peel. Бренд премиум-класса De Cecco представил на фестивале высококачественные итальянские продукты – оливковое масло, пасту, соусы.

Традиционно на территории фестиваля распахнул свои двери Pop-Up Restaurant. Лучшие шеф-повара международного класса презентовали гурманам уникальные гастрономические сеты в сочетании с лучшими винами, подобранными профессиональными сомелье.

Фото: Пресс-служба

Серию изысканных ужинов открыли шеф-повар Андрей Савенков и креативный шеф-повар Артур Видинш ресторана Doctor Whisky. Они отправили гостей в гастрономическое путешествие по Имперской Русской Кухне, представив гастрономический сет из 5 подач – тартар из крымской оленины с копченым фермерским салом и грибами, копченую осетрину с яйцом в четырех текстурах с черной икрой, филе горбыля с цветной капустой в трех текстурах и соусом "Вермут". Настоящий скандинавский минимализм отразился в сете от шеф-повара ресторана Bjorn Никиты Подерягина и редактора журнала Eatweek.ru Патрисии Колари. Гости вечера попробовали молодые ростки и зелень с пикантной заправкой, гравлакс из свеклы и традиционный финский десерт "мямми". Оригинальный гастрономический дуэт шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго и шеф-повара Umi Oysters Евгения Мещерякова предложил насладиться лучшими блюдами японской и итальянской кухни – устрица умэ-боши и тартар суши гребешок, мясной тартар канолло болоньезе. На финальном ужине Владислав Корпусов Stories и Сергей Лобачев "Мясо&Рыба" познакомили гостей с интересной концепцией, объединившей дары земли и моря в неповторимые вкусовые сочетания. Они приготовили сахалинский гребешок с чёрной смородиной и молодыми побегами елки, вяленую говядину с черемшой и сморчками, дикую форель с копченой морковью в биске.

 Аккомпанементом к блюдам шли игристые от "Лев Голицын", армянские вина от винодельни "VanArdi" и российские вина от "Кубань-Вино" и "Golubitskoe Estate". Сервировочную и кухонную посуду для площадки Pop-Up Restaurant в этом году предоставила компания "Звезды Общепита".  

Все дни работы фестиваля в винной зоне Wine&Spirits Academy также проходили многочисленные дегустации и презентации винной продукции различных регионов Италии, Испании, Германии, Грузии, Армении, Азербайджана и России.

 Винные энтузиасты получили возможность познакомиться с винами небольшого итальянского региона Альто Адидже. На дегустации была представлена целая гамма исключительных вин, чьи вкусы и ароматы характерны для самого северного винодельческого региона Италии – Альто Адидже или Южный Тироль, расположенного на севере страны между Австрией и Швейцарией и известного своими традициями, почерпнутыми из двух разных культур. Посетители фестиваля совершили виртуальное путешествие по терруарам и открыли для себя не только маленькие независимые винодельни, но и большие хозяйства и кооперативы.

Фото: Пресс-служба

Гости фестиваля смогли продегустировать лучшие вина из портфеля виноторговой компании AST и ТД "Арома", крафтовое пиво от Лаборатории экспериментального пивоварения. "Лев Голицын" порадовал посетителей новой премиальной линейкой игристого – коронационное. "Южная Винная Компания" провела дегустацию лучших таманских вин, выдержанных в бочке из кавказского дуба, а также представила гостям линейку "Автохтоные вина России", которые запомнились не только яркими вкусоароматическими качествами, но и сочной этикеткой. Напитки от ГК "КиН" пользовались на фестивале заслуженным успехом и удачно дополняли впечатление от вкусной еды. Новинкой этого года стали тихие и игристые вина из сортов рислинг и пино-нуар от не­мец­кой ви­но­дель­ни пре­ми­ум-клас­са "Weingut Meine Freiheit". Компания "Мистраль алко" предложила вспомнить вкус всеми любимого сербского вина Броjаница и попробовать новые вина, а также удивила своими мастер-классами по приготовлению коктейлей и познакомила всех желающих с основами молекулярной кухни.

Пространство Wine & Spirits Academy зарекомендовала себя и как уникальный образовательный проект. Здесь каждый день проходили различные винные мастер-классы от экспертов и виноделов, благодаря которым ценители узнали больше о лучших итальянских винах, получивших в гидах Gambero Rosso "Vini d’Italia" высшую оценку Tre Bicchieri, о бургундских сортах итальянского региона Альто Адидже, об игристых с русским характером, об истории и культуре виноделия Армении и Азербайджана. Ни один винный мастер-класс не прошел без бутилированной воды Smartwater. А компания "Lamberta Ice" – партнер фестиваля по льду позаботилась о том, чтобы напитки в бокалах гостей Taste Moscow всегда оставались холодными.

Особая программа была организована и для гостей VIP Lounge. Эту зону креативно оформил информационный партнер фестиваля – газета "На Рублевке Life". Здесь гости могли насладиться томатным супом со свежим огурцом, брускеттами с паштетом из печени зайца и картофелем, печеным в золе с лисичками и сметаной от ресторана Lesnoy или же попробовать блюда традиционной бакинской кухни в авторской интерпретации в ресторане Zafferano, согреться за чашечкой элитного чая "Newby" или кофе, сделанного мастерами "Melitta", посмотреть настоящее бар-шоу под зажигательные диджей-сеты и попробовать бодрящие коктейли от Red Bull. Приятным бонусом для всех гостей зоны стали сеансы массажа в креслах от "Yamaguchi".

Фото: Пресс-служба

 Специально для маленьких гостей в Kids Zone развернулся игровой городок с огромной железной дорогой, конструкторами, водными играми, тематическими и обучающими мастер-классами. Также на протяжении всех дней фестиваля для детей была подготовлена веселая анимационная программа.

Фестиваль завершился, обогатив тысячи людей новыми гастрономическими впечатлениями и познаниями. С каждым годом фестиваль Taste Moscow становится всё более содержательным, творческим, и самое главное, гастрономичным, объединяя единомышленников, гурманов и ценителей кулинарных шедевров в едином желании получить больше позитива, оригинальных идей и приятных открытий.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей