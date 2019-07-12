За неделю до фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в гостях УТ «Подъёмники» на НАШЕм Радио побывал руководитель "Росгидромета" Максим Яковенко

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 17 июля готовит прогнозы погоды с шагом 3 часа для "Главного приключения года". В гостях у "Подъёмников" Максим Яковенко поделился важной для гостей фестиваля информацией.

В первую очередь, руководитель "Росгидромета" пообещал хорошую погоду на "НАШЕСТВИИ" 2019 с незначительными осадками: в четверг, 18 июля средняя дневная температура будет +20-22 градусов тепла, периодами поднимется до +24-26 градусов, ожидается кратковременный моросящий дождь ближе к вечеру; ночь обещает быть комфортной до +12-14 градусов. В пятницу в районе 17.00-18.00 возможна небольшая гроза, которая, существенно не повлияет на температурный режим. В субботу кардинальных изменений ситуации с осадками не будет, по словам Максима Яковенко, температура повысится до отметки +22-24 градусов. Подробные прогнозы "Росгидромет" выдает с 94-96% точностью и заблаговременностью 3-5 суток.



С фестивалем "НАШЕСТВИЕ" гидрометеослужба сотрудничает второй год и дает точный прогноз погоды с интервалом 3 часа. "Нам интересно совершенствовать прогностическую работу по определенным локациям. Одно дело, когда вы прогнозируете атмосферные явления по региону, другое дело, когда нужен точный прогноз для определенного района. Росгидромет готовит точные прогнозы атмосферных явлений со времен "Олимпиады-80". В прошлом году был позитивный опыт сотрудничества с фестивалем, нашим специалистам очень понравилось", – отметил Яковенко.

Рассказал гость и о вычислительных мощностях "Росгидромета": за происходящим в НАШЕй атмосфере по всей России следят более 10 000 пунктов наблюдения различного типа – от метеостанций до спутников, сетка метеорологических измерений по международным стандартам составляет 50×50 км на равнине, 20×20 км в горных областях, в районах мегаполисов 3×5 км. "Росгидромет" сегодня имеет статус Мирового метеорологического центра, который входит в "тройку" ведущих метеорологических центров Всемирной метеорологической организации, объединяющей 196 стран.



"Сейчас активно развиваются численные методы прогноза – это, фактически, супервычисления. В ноябре 2018 года Росгидромет запустил свой суперкомпьютер, мощностью 2 петафлопса. В ближайшие 5 лет запланировано модернизировать инфраструктуру получения, хранения и передачи данных наблюдательной сети Росгидромета", – подчеркнул глава "Росгидромета" Максим Яковенко.

Информацию о погоде на фестивале можно найти на сайте с 17 июля.



Все подробности о фестивале "НАШЕСТВИЕ" 2019 – на сайте, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.



