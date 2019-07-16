На "НАШЕСТВИИ" откроется рестроспективная фотовыставка!

Посетить ретроспективную экспозицию, расположенную в специальном шатре в общей зоне, сможет любой желающий

На поле "НАШЕСТВИЯ" 2019, которое пройдет с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области, развернется юбилейная фотовыставка из собранных за 20 лет существования фестиваля снимков. Среди представленных фотографий – кадры, сделанные во время выступлений музыкантов, и закулисные съёмки, которыми поделились мастера фотографии Игорь Верещагин, Сергей Рогозин, Юлия Комарова, Иван Кобяков и Евгений Рудницкий.

Любопытно, что во время фестиваля на фотографиях формата А0 появятся и автографы изображенных на них артистов. Именно эти снимки будут представлены на благотворительном аукционе, средства с которого организаторы перечислят в пользу "Конаковского специализированного Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики". Аукцион стартует 19 июля в 12.00 на краудфандинговой платформе Planeta.ru и продлится до 1 августа. Там же можно будет приобрести и другие фотографии, но в меньшем формате.

Идею поддержал один из хэдлайнеров "НАШЕСТВИЯ" 2019, Гарик Сукачёв. Чтобы привлечь внимание к проекту, артист предоставил в качестве экспоната свой кастом-байк "Hobo" (англ. – "Бродяга"), сделанный на базе мотоцикла Harley-Davidson Softail Slim дилерским центром легендарной американской марки в Новосибирске. Зрители смогут сделать с ним эксклюзивные фото и увидеть фотографии Гарика со съемок фильма "То, что во мне".

Информация об организаторе акции, условиях проведения аукциона, сроках, месте и порядке получения аукционных работ будет доступна с 19 июля на сайте.

"НАШЕСТВИЕ" – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "НАШЕ Радио".

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области "НАШЕСТВИЕ" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. "НАШЕСТВИЕ" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на сайте.