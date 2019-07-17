Рубль ожидает спокойная неделя

После того, как российская валюта несколько сдала свои позиции по отношению к доллару, аналитики ожидают период относительного спокойствия

Доллар укрепляется



Опубликованные в пятницу отчеты о состоянии экономики в США укрепили уверенность инвесторов в долларе. В первую очередь, речь идет об отчетах о занятости в сферах, не связанных с сельской хозяйственностью. При ожидании роста 150 тысяч рабочих мест, в отчетах говорится о расширении занятости почти на 225 тысяч мест.

Кроме того, аналитики почти с полной уверенностью ожидают понижение ставки ФРС. Если после последнего заседание в последующее снижение ставки на пол процента верил каждый второй аналитик, то теперь их число снизилось до 5%. Зато в снижении в 0,25% уверены подавляющее большинство.

Эти факторы оказали поддержку американскому доллару, который укрепил свои позиции по отношению ко многим валютам. В том числе, к рублю.

Факторы для рубля

Понедельник начался для российской валюты неплохо, особенно после пятничного понижения в паре с долларом. Впервые за неделю рубль начал расти.

На движении вверх сказались отчеты, опубликованные Росстатом. По данным государственного агентства статистики, инфляция потребительских цен в последнем месяце приблизилась к нулевой отметке, а годовой снизился на 0,5%.

Негативно сказался на рубле отчет об оттоке капитала из страны – это связано с деятельностью банков. Во вторник стало известно, что этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что в рамках полугодия отток капитала в целом уменьшился, рубль среагировал на отчет негативно.

Цены на нефть продолжают "качели". В понедельник цена на марку Brent упала почти на 1% после отчетов об апрельской добыче черного золота в США – о новом историческом рекорде по объемам добычи. Однако эта новость была отыграна, и цены начали движение в обратном направлении. Стимулировали рынок сообщения о том, что длительное удержание низких цен на нефть может разрушить сланцевую отрасль в Штатах, а также новость о падении добычи нефти в Азербайджане.

Курс доллара сегодня начал расти буквально с первых минут торгов, почти добравшись до отметки в 64 рубля за доллар. Подробнее следить за развитием валютной ситуации в паре доллар-рубль вы можете на сайте компании "Инстафорекс".