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"Главное приключение года" начнется с музыкального препати

Фото: пресс-служба
Вечером состоится «препати» самого крупного в России музыкального «оупен-эйра» - «НАШЕСТВИЕ» 2019!

Праздник в честь 20-летнего юбилея "НАШЕСТВИЯ" начнётся за день до официального открытия, в четверг: в 21:00 на Главную сцену выйдет хитмейкер Сергей Шнуров. Грандиозный четырёхдневный музыкальный марафон стартует с выступления суперпопулярной группировки "Ленинград", которая грянет на "НАШЕСТВИИ" с "финальным" сэтом из самых ярких и хлёстких треков. Выступление питерцев в 23:00 продолжит "повелитель" рок-нуара Глеб Самойлов со своей группой "The Matrixx" в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис". Завершит музыкальную программу дня брутальный коллектив с берегов Невы "Северный Флот", который выйдет в 00.00 на новую сцену "УЛЬТРА".

Ждём всех НАШих на поле Большого Завидова Тверской области  – входные гейты откроются 18 июля в 17:00, а парковки уже начали принимать первых гостей. До встречи на "НАШЕСТВИИ" 2019!

Все подробности, участники, схема проезда, меню и другая важная информация – на сайте nashestvie.ru!  

Информация о фестивале:

"НАШЕСТВИЕ" – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "НАШЕ Радио".

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области "НАШЕСТВИЕ" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты."НАШЕСТВИЕ" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в живописных местах Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".  

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объёму инфраструктуры. Каждый год организаторы делают всё, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразней и интереснее.

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru

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