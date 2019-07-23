В Москве выбрали королеву plus size

"Мисс Melon Rich XXL" прошел 11 июля в столичном театре "Русской песни" под руководством Надежды Бабкиной. Победительницей международного конкурса красоты plus size стала 38-летняя Татьяна Магидова из Москвы.

В скором времени фото мамы очаровательных мальчишек-тройняшек украсит обложку журнала Melon Rich.

"Мисс" получила ценные подарки и контракты от партнеров и спонсоров проекта международного конкурса. Ей подарили восхитительную корону, которую несколько месяцев создавали мастера ювелирного ателье "Бронницкий ювелир".

Всем участницам проекта "Мисс Melon Rich XXL" вручили дипломы, ленты и диадемы. Среди подарков и контракты с различными брендами, в том числе и с телеканалом Shop 24, фотосессии для глянцевых европейских журналов и путешествия. А еще все они смогут стать участницами международного женского клуба Smooth Lifestyle, представленного в 25 странах мира, и принять участие в съемках международного глянцевого каталога.

Первой вице-мисс стала бизнесвумен и профессиональная модель plus size москвичка Оксана Чиркова. Титула "2-я вице-мисс" в категории "Элегантный возраст" удостоена 52-летняя жительница Балашихи Елена Добрянская.

Задача проекта – совершить масштабный сдвиг в истории моды и навсегда стереть границу между "стандартами красоты" и размерами plus size. Он преследует цели представить мировой fashion-индустрии русских красавиц и развенчать миф о привлекательности худощавых девушек, помочь женщинам с пышными формами понять, что они прекрасны, и у них большое будущее.

В состав жюри вошли известные представители индустрии моды, шоу-бизнеса, продюсеры телевизионных каналов, представители общественных движений и бизнес-структур: поэт и продюсер канала НТВ Андрей Гвалевич, продюсер телеканала Shop24 Светлана Орлова, певица и актриса Анжелика Агурбаш, дизайнер Андрей Пономарев, ex-солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова, известный блогер Катя Новикова, певец и актер Александр Песков, "золотой голос России" Юлия Лебеда, российская певица, легенда группы "Пропаганда" BUKATARA, руководитель проекта SmoothLifeStyle, директор Smooth Radio Анна Мелешко, Оксана Анатольевна Сергеева, заместитель генерального директора НКО "Союз женских Сил". А также член комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, победительницы конкурса успешных леди "Miss Melon Rich 2019" Наталья Бахурина и Светлана Шершнева.

По инициативе участниц проекта все средства, собранные с пригласительных билетов, будут отправлены в Фонд по работе с детьми-отказниками.

Следующий сезон проекта стартует в марте 2020 года.