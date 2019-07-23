Экология бизнеса: подведены итоги премии ECO BEST AWARD 2019

В Измайловском парке 13 июля состоялся ежегодный фестиваль ECO LIFE FEST

Во время его проведения каждый желающий смог в доступной и увлекательной форме узнать много нового об искусстве взаимодействия человека с окружающим миром. На лектории фестиваля профессиональные экологи, общественные деятели, активисты и экологически ответственные компании поделились опытом по минимизации экологического следа, осознанному потреблению и сохранению природы.

В рамках площадки "Дискуссия", в которой участвовали представители профессионального сообщества и компаний Гринворкстулс Евразия, Mankiewicz, ЭкоЛайн, Вики Восток, состоялось обсуждение различных аспектов и перспектив экологической ответственности бизнеса.

Для самых маленьких гостей фестиваля и их родителей была подготовлена большая и увлекательная игротека от сети магазинов настольных игр "Игровед", представление "Мобильного театра сказок" МТС, обучающие и творческие занятия.

Самые активные посетители насладились танцевальной фитнес-программой Zumba и занятиями по йоге. В течение всего дня гости ECO LIFE FEST принимали участие в благотворительных экологических акциях "Эковывоз", "Добрые вещи" и "Добрые крышечки". Завершился фестиваль запоминающимися выступлениями восходящих звезд российского шоу-бизнеса.

Главным событием ECO LIFE FEST стало награждение лауреатов премии ECO BEST AWARD 2019 – независимой общественной награды, вручаемой за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения. По данным исследований, в России стремительно увеличивается доля ответственных потребителей, именно поэтому качество и безопасность продуктов становятся основополагающими факторами успеха на рынке.

Лауреаты премии ECO BEST AWARD – это именно те компании, которые не боятся брать на себя добровольные обязательства по обеспечению высочайших стандартов качества и безопасности продукции. В этом году экспертным советом премии были отмечены компании Planeta Organica, FABERLIC, PAROC, Pranamat ECO, Мирра-М, Кухонный двор, ГринКосметик Групп, LUNDENILONA, FIBOS, Алтария, Тимекс Про, Ecomarket.ru, ANNA GALE.

Директор по маркетингу и коммуникациям Paroc Таисия Селедкова рассказала, за что компания была удостоена своей заслуженной награды. "Мы гордимся тем фактом, что получили премию "Продукт года" в категории "Строительные материалы". Вся продукция бренда имеет "зеленую" сертификацию EcoMaterial, которая подтверждает ее экологичность и безопасность для человека и окружающей среды. Paroc, будучи экологически ответственным производителем, придерживается принципов устойчивого развития. Эта политика нацелена на оптимизацию производства, максимальную переработку отходов, экономию энергии, сокращение выбросов углекислого газа, создание более сбалансированной окружающей среды и заботу о благополучии людей", – отметила она.

"FABERLIC – экологически ответственная компания, которая осознает важность заботы об окружающей среде. Поэтому мы думаем о снижении воздействия нашей деятельности на природу на всех этапах: от разработки и производства продукции до ее использования. Средства бытовой химии обычно оказывают наибольшее воздействие на окружающую среду, но при создании серии "Дом Faberlic" мы сразу фокусировались на максимальной безопасности, удобстве и эффективности продуктов. Вся линия состоит из концентрированных средств с эффективными, но при этом бережными рецептурами с использованием сырья растительного происхождения и не содержащих целого ряда нежелательных компонентов – фосфатов, хлора, аллергенных отдушек", - назвала преимущества новой линии бренд-директор категории "Бытовая химия FABERLIC" Екатерина Лобасова.

"Нам очень приятно, что мы стали победителем в номинации "Продукт года". Компания "Фибос" занимается производством фильтров для воды, позволяющих либо полностью отказаться от использования сменных картриджей, либо значительно снизить их использование. Сменные картриджи – вред экологии. Они сделаны из не разлагающихся в окружающей среде материалов и регулярно выбрасываются. Фильтры для воды Fibos – разумная и проверенная альтернатива для тех, кто заботится о природе и своем бюджете", – подчеркнул вклад компании в сохранение окружающей среды генеральный директор Денис Крапивин.

Современный мир живет в условиях обострения социальных проблем, и именно поэтому корпоративная социальная ответственность является необходимым атрибутом любого успешного бизнеса. Достижение коммерческого успеха средствами, основанными на этических нормах и уважении к окружающему миру, – актуальная тенденция современного глобального общества.

Экологические проекты лауреатов премии – это отличный пример того, как эффективно реализовывать экологические инициативы, взаимодействовать с обществом, развивать бизнес, снижая при этом негативное воздействие на окружающую среду. В числе лауреатов ECO BEST AWARD система Coca-Cola в России, МТС, СУЭК-Красноярск, Essity, ФОРЭС, Бэст Прайс, компания "Свеза", Департамент здравоохранения города Москвы, Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе, Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Наталия Толоченко, менеджер по устойчивому развитию Coca-Cola HBC Россия, поделилась успехами компании в области сохранения экологии: "Снижение объема отходов на планете – приоритет устойчивого развития для Системы Coca-Cola. За 2,5 года программы "Разделяй с нами" мы установили 5 тысяч контейнеров в 55 городах, собрали и переработали 60 тысяч тонн упаковки, и в просветительских мероприятиях приняли участие больше 1,3 миллиона россиян. Мы год от года совершенствуем как инфраструктурную, так и образовательную части программы, и рады высокой ее оценке".

"Мы рады представлять наш проект по внедрению эффективной системы экологической безопасности на производстве на премии ECO BEST AWARD. Сегодня тема устойчивого развития особо остро обсуждается в мире и в России. Эта премия – отличный инструмент для продолжения открытого диалога на тему между обществом, бизнесом, государством и другими структурами", – подтвердил важность участия в премии Артем Лебедев, директор подразделения по производству потребительской бумаги в России компании Essity.

В состав экспертного совета премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Мероприятие проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения г. Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор – Фонд "Социальные проекты и программы".