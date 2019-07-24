На МАКС-2019 пройдет День студента

Мероприятие проведет ОАО "Авиасалон"

День студента, или Татьянин день, состоится в рамках МАКС-2019 в пятницу, 30 августа. Его проведет официальный устроитель Международных авиационно-космических салонов – "ОАО "Авиасалон". Учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений очной формы обучения смогут бесплатно посетить выставку и принять участие в мероприятиях деловой программы.

Предприятия аэрокосмической отрасли, принимающие участие в МАКС-2019, запланировали провести в День студента профориентационные мероприятия. Это будут открытые лекции ведущих конструкторов, конференции молодых специалистов, ярмарки вакансий и другие.

Для бесплатного посещения МАКС-2019 студенты должны зарегистрироваться на официальном сайте авиасалона и получить именной электронный билет. Регистрация открыта.

Чтобы пройти на территорию выставочного комплекса, нужно предъявить распечатку электронного билета, действующий студенческий билет или заменяющий его документ, а также паспорт.

Впервые Татьянин день в рамках салона МАКС проводился в 2015 году. Потом мероприятие прошло в 2017-м.

Инициатива получила поддержку на высшем уровне. Так, президент России Владимир Путин назвал День студента хорошей, нужной инициативой. "Впервые на авиасалоне пройдет День студента… Считаю, что это очень хорошая, нужная инициатива", – сказал он.

Справка

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019будет проведен в период с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском Московской области согласно распоряжению правительства РФ от 20 ноября 2018 г. №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли России и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".

Во время первого проведения Дня студента в рамках МАКС-2015 28 августа учащиеся вузов смогли бесплатно посетить салон, увидеть самые современные образцы авиатехники, узнать об актуальных тенденциях науки и техники, принять участие в профориентационных мероприятиях. Возможностью бесплатно посетить выставку воспользовались более семи тысяч студентов.