Во Владимире пройдет выставка работ молодых художников

В экспозиции будут представлены полотна мастеров из разных уголков нашей страны

В выставочном комплексе города Владимира 6 августа откроется выставка "Природа бинарности". На ней покажут работы молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI".

Посетители смогут ознакомиться с картинами, выполненными в самых разных жанрах изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (руководитель Е. Семёнов); "Свобода и Вседозволенность" (Д. Бабаян); "За и Против" (Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (А. Артамонов).

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов. У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене", – рассказал президент ТСХР – заслуженный художник РФ К.В. Худяков.

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого союза художников России при финансовой поддержке Министерства культуры России. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов нашей страны попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были отобраны произведения, которые и будут представлены публике во Владимире.

Вернисаж состоится в 16:00 по адресу: ул. Большая Московская, д. 59.

Часы работы выставки :

Вторник – воскресенье с 10:00 до 17:00 без перерыва, понедельник – выходной день.

Ранее выставка с большим успехом прошла в Санкт-Петербурге. До конца 2019 г. "Природа бинарности" будет показана еще в четырех городах России: Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве. На выставочных площадках в рамках проекта пройдут круглые столы и лекции.



Кураторы проекта "АРТ-Мастерская XXI":



Они были отобраны из числа членов ТСХР, обладающих большим успешным опытом кураторских проектов различного масштаба в государственных музеях и частных галереях:

· "Правда и Ложь" – российский художник-концептуалист, теоретик искусства, почетный академик Российской академии художеств, номинант Премии Кандинского, лауреат премии имени К.С. Петрова-Водкина в сфере современного изобразительного искусства Е. Семёнов;

· "Свобода и Вседозволенность" – почетный член Российской академии художеств, председатель секции "Абстрактное искусство" и вице-президент Творческого союза художников России Д. Бабаян (Давид Ру);

· "За и Против" – один из инициаторов создания центра современного искусства "Винзавод" и Пермского музея современного искусства, руководитель факультета "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" в бизнес-школе RMA, куратор и продюсер форума "Коллекции России" и масштабного цикла выставок "Прощание с вечной молодостью", посвященного новому поколению в российском современном искусстве Н. Палажченко;

· "Созидание и Разрушение" – российский художник, теоретик искусства, лауреат премии Российской академии художеств имени И. Репина А.Жерноклюев

· "Самость и Безликость" – почетный член Российской академии художеств, руководитель студии "Графком Казанский" А. Артамонов.

Сайт проекта - http://www.tcxp.ru/



Справка:

Творческий союз художников России (ТСХР) – общероссийская общественная организация, объединяющая около 15 тысяч профессиональных художников по всей России. ТСХР проводит выставки, издает каталоги и книги по искусству, а также занятия и мастер-классы по живописи, рисунку и скульптуре для профессионалов и любителей, организует конференции, симпозиумы, аукционы, благотворительные мероприятия, реализует масштабные международные проекты с участием художников и кураторов из разных стран, и в первую очередь из бывшего СССР.

История ТСХР восходит к началу прошлого века. В апреле 1917 г. был образован Профессиональный союз художников-живописцев Москвы, в который вошли такие выдающиеся художники, как Константин Коровин, Павел Кузнецов, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и другие.

В задачи союза, в частности, входило устройство выставок, аукционов и лекций. Летом 1918 г. из этого союза вышли художники-авангардисты. Они организовали свое собственное объединение – Профессиональный союз художников-живописцев нового искусства.

Но вскоре эти два союза вновь стали единым целым. В 1919 г. состоялся Первый Всероссийский съезд работников искусств, учредивший свой профсоюз – РАБИС ("РАБотники ИСкусства"). Эта организация стала первым творческим объединением страны. В разные годы его членами были мастера мирового уровня: К. Малевич, М. Шагал, А. Родченко, К. Чуковский Б. Иогансон, В. Серов, И. Грабарь, Кукрыниксы.

С 1924-м РАБИС стал называться "Всесоюзным профессиональным союзом работников искусств", а в 1953 г. он влился в единый профессиональный союз работников культуры, образовав в нем Объединенный комитет профсоюза художников-графиков.

В 1974-м, после печально знаменитой "Бульдозерной" выставки, власть вынуждена была изменить отношение к неформальному искусству. Художникам-нонконформистам разрешили вступить в секцию живописи при Объединенном комитете профсоюза художников-графиков. В подвале дома №28 на Малой Грузинской улице был оборудован выставочный зал, где демонстрировались работы О. Рабина, Э. Неизвестного, В. Немухина, О. Целкова, И. Кабакова, А. Зверева, Д. Краснопевцева, А. Харитонова, Д. Плавинского, К. Худякова, С. Симакова, Э. Дробицкого, Е. Евтушенко и др. мастеров. "Семерки", "Двадцатки" и другие выставки, проведенные Объединенным комитетом профсоюза художников-графиков, вошли в историю отечественного искусства.

В 1990-е гг. профсоюз художников и графиков, объединявший мастеров изобразительного искусства, книжной графики, плаката, фотохудожников, дизайнеров, архитекторов, картографов и т.д., преобразовался в профессиональный творческий союз, а затем в Творческий союз художников России, впоследствии вошедший в Международную федерацию художников ЮНЕСКО.

В настоящее время Творческий союз художников России объединяет около 15 тысяч живописцев, графиков, скульпторов иллюстраторов, оформителей книжной продукции, фотохудожников, дизайнеров, архитекторов, мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, художественной куклы, актуального искусства из 47 регионов России. Произведения членов ТСХР находятся в Государственной Третьяковской галерее, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Русском музее, других музеях России и зарубежных стран.