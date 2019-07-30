Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ЖК "Композиция №24" стал "Премьерой года"

Фото: пресс-служба
Назван финалист в одной из номинаций премии "Рекорды рынка недвижимости 2019"

Торжественная церемония вручения наград состоялась 6 июня. Главная премия отрасли прошла в новом роскошном пространстве – Triumph Event Hall. Вели мероприятие Ксения Собчак и Александр Пряников. С приветственным словом выступила генеральный директор московского бизнес-клуба Анна Маркина.

"ЖК "Композиция №24" стал финалистом премии в номинации "Премьера года", в которой в этом году было представлено рекордные 15 претендентов. Нам было очень важно познакомить профессиональную аудиторию с проектом, понять, как нас оценивает рынок. Стать финалистом для нового игрока отрасли жилой недвижимости, с неординарным ярким проектом – это хороший показатель", – отметила она. 

И добавила: "ЖК "Композиция №24" – эта новая достопримечательность, дополняющая облик района Шаболовки, – реверанс истории места и шедеврам русского конструктивизма одновременно. Яркий, нестандартный жилой дом, построенный на фундаменте русского авангарда 1920-х годов. Вдохновением к созданию форм и фасадов проекта для архитекторов "Цимайло, Ляшенко и партнеры" стала "Последняя футуристическая выставка картин "0,10", на которой был представлен "Черный квадрат" Малевича".

Архитектурный образ "Композиции №24" – это три дома, соединенные единым арт-лобби и красным порт-кошером над главным входом. Отделка фасадов выполнена из черного глянцевого и золотого кирпича. Своеобразный триптих дизайнерских домов проекта составлен из имен ярких представителей авангарда: Александры Экстер, Наума Габо и Сони Делоне. А объединяющее их Арт-лобби – это пространство, лаконично вписавшее в свои интерьеры базовые каноны русского авангарда. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

"Черный август": доллар неожиданно подорожает

Судьба рубля зависит от Вашингтона

Без России: Команда Зеленского придумала план возвращения Крыма

Новые украинские специалисты решили обратиться за помощью к туркам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей