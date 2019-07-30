ЖК "Композиция №24" стал "Премьерой года"

Назван финалист в одной из номинаций премии "Рекорды рынка недвижимости 2019"

Торжественная церемония вручения наград состоялась 6 июня. Главная премия отрасли прошла в новом роскошном пространстве – Triumph Event Hall. Вели мероприятие Ксения Собчак и Александр Пряников. С приветственным словом выступила генеральный директор московского бизнес-клуба Анна Маркина.

"ЖК "Композиция №24" стал финалистом премии в номинации "Премьера года", в которой в этом году было представлено рекордные 15 претендентов. Нам было очень важно познакомить профессиональную аудиторию с проектом, понять, как нас оценивает рынок. Стать финалистом для нового игрока отрасли жилой недвижимости, с неординарным ярким проектом – это хороший показатель", – отметила она.

И добавила: "ЖК "Композиция №24" – эта новая достопримечательность, дополняющая облик района Шаболовки, – реверанс истории места и шедеврам русского конструктивизма одновременно. Яркий, нестандартный жилой дом, построенный на фундаменте русского авангарда 1920-х годов. Вдохновением к созданию форм и фасадов проекта для архитекторов "Цимайло, Ляшенко и партнеры" стала "Последняя футуристическая выставка картин "0,10", на которой был представлен "Черный квадрат" Малевича".

Архитектурный образ "Композиции №24" – это три дома, соединенные единым арт-лобби и красным порт-кошером над главным входом. Отделка фасадов выполнена из черного глянцевого и золотого кирпича. Своеобразный триптих дизайнерских домов проекта составлен из имен ярких представителей авангарда: Александры Экстер, Наума Габо и Сони Делоне. А объединяющее их Арт-лобби – это пространство, лаконично вписавшее в свои интерьеры базовые каноны русского авангарда.