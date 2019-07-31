"STAR Wings - город будущего" стартует в Краснодарском крае

Первый культурный фестиваль пройдет на одном из курортов

На первый молодежный культурный фестиваль "STAR Wings – город будущего", который состоится 20 – 21 августа на побережье Черного моря, в Геленджике Краснодарского края, гостей ждут пирожки из нано-теста, арт-объекты из пластика и бытовых отходов, мастер-классы, нетворкинги, творческие встречи и автограф-сессии с представителями культурного сообщества, признанными мэтрами искусства, знаменитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами.

Талантливые молодые люди со всей России в течение двух дней представят на городском форуме свои творческие работы, навыки и умения. Планируется, что в фестивале примут участие более 100 человек из Геленджика, Москвы, Самары и других российских городов. Это будут дизайнеры, художники, режиссеры, спортсмены. Цель форума – объединение и поддержка начинающих талантов.

Построить город будущего, город мечты с улицами развлечений, проспектами обучений, город, в котором хочется развиваться, отдыхать и жить – именно это хотят воплотить организаторы нового молодежного фестиваля, возводя в Геленджике STAR Wings.

"Создать площадку для общения и обмена опытом, где каждый сможет научиться чему-то новому, открыть для себя творчество молодых дизайнеров, художников, продегустировать блюда различных кухонь мира, посмотреть подборку короткометражных фильмов-победителей различных кинофестивалей, попробовать себя в новом амплуа и, возможно, дать старт новому увлечению, – вот основные задачи, которые мы ставим перед собой, создавая город будущего", – рассказали организаторы фестиваля.

Планируется, что гостями городского праздника станут более пяти тысяч человек.

Территорию фестиваля составят тематические бульвары и улицы, где каждый сможет найти себе занятие по душе, принять участие в интересном мастер-классе или сфотографироваться на память с участниками. К слову, курировать арт-бульвары будут знаменитые деятели спорта, искусства и шоу-бизнеса.

К примеру, куратором Спортивного бульвара станет популярный фитнес-блогер Соня Солдатова, а его почетными гостями – советский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1974) Виктор Шалимов, советский и российский боксер, чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю и мастер боевых искусств, воспитавший 54 чемпиона, Левон Габриелян.

На Спортивном бульваре гости фестиваля узнают о новых направлениях в йоге, зумбе, стрейчинге и кроссфите, а также смогут принять участие в соответствующих мастер-классах.

Продолжить прогулку и узнать больше о здоровом образе жизни и здоровом питании можно будет на Summer street – улице, которая представит собой фестивальный фудкорт. Здесь гости смогут попробовать пирожки из нано-теста от кулинаров школы Сколково, насладиться шедеврами от поваров ведущих ресторанов Краснодарского края, увидеть бармен-шоу и стать свидетелем состязания барменов под руководством чемпиона мира по флейрингу Александра Родомана. Дегустации и миксология, школа блогеров, популярные диджеи и MC – все это ждет посетителей Summer street.

Для любителей современных модных луков на фестивале будет работать Модный квартал, где пройдут показы молодых дизайнеров. Здесь же расположится выставка картин и скульптур из бытового и промышленного мусора.

"Модный в Европе тренд все больше набирает популярность и у наших российских художников. Это наглядный пример того, как пластик и отслужившие вещи могут быть использованы для создания арт-объектов и произведений современного искусства. Это учит людей экологической ответственности и сознательному обращению с отходами", – пояснили организаторы фестиваля.

Познакомиться с творчеством современных художников можно будет, прогулявшись по Аллее искусств. Здесь расположится городской вернисаж. Куратором "Аллеи искусств" выступит знаменитый российский художник Никас Сафронов. Для тех, кто захочет научиться новой технике в живописи, известный казахстанский художник Марат Бакеев проведет творческий мастер-класс.

Посмотреть работы молодых режиссеров – короткометражные и документальные фильмы, победившие на известных кинофорумах, – можно будет, посетив Киноквартал. Здесь же пройдут лекции по киноискусству. Специальными гостями, а также членами жюри, которым предстоит определить победителя среди молодых режиссеров, станут режиссер Евгений Ховаев, директор Дома кино, член Союза кинематографистов РФ Елена Цуканова, кинорежиссер, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, актеры Елена Захарова и Дмитрий Миллер.

Открытие фестиваля состоится 20 августа. В рамках официального открытия пройдет конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, который определит "Мисс STAR Wings". Во второй день пройдет вручение премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума.

Концертную программу фестиваля представят артисты театра танца Аллы Духовой TODES, а также Мари Краймбрери, Алексей Воробьев, MARUV, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, группа "Мохито" и Вива Скрипка. Среди жюри и звездных гостей – Оксана Федорова, Галина Данелия, Анна Семенович, Анастасия Стоцкая, продюсер Владимир Ильичев и другие.

Специальными гостями STAR Wings станут чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ господин Ли Сок Пэ, чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации господин Ли Хуэй, чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Мань, первые лица города Геленджика, меценаты и партнеры проекта.

Место проведения фестиваля: Краснодарский край, город Геленджик, курорт Кабардинка, улица Мира, дом 3.

Официальный аккаунт фестиваля в Instagram - https://www.instagram.com/star_wings_fest/