В Москве пройдет четвертый Фестиваль Индонезии

Атмосфера экзотической страны будет ощущаться на каждом шагу

Со 2 по 4 августа в парке "Красная Пресня" пройдет четвертый Фестиваль Индонезии, организованный по инициативе посольства Республики Индонезия в России и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 1 августа, в отеле The Ritz-Carlton состоится третий Российско-индонезийский бизнес-форум по теме "На пути к стратегическому партнерству Индонезии и России: активизация плодотворного сотрудничества в туризме, торговле и инвестициях".

На оба мероприятия приедут более тысячи гостей из Индонезии, в том числе глава Агентства по креативной экономике Триаван Мунаф, заместитель министра туризма Индонезии Ния Нисчая, замминистра кооперации, малого и среднего бизнеса Индонезии Виктория Пистоон Артина Писо, а также губернаторы провинций Индонезии.

Индонезия – одна из самых популярных и экзотических стран Юго-Восточной Азии, привлекающая туристов со всего мира своей невероятной по красоте природой, разнообразной культурой и яркими традициями. Почувствовав однажды эту особенную расслабляющую атмосферу настоящего тропического рая, хочется возвращаться сюда снова и снова.

"Посетите прекрасную Индонезию. Oткройте тропический рай (Visit Wonderful Indonesia. Enjoy Our Tropical Paradise)" – так звучит слоган Фестиваля Индонезии 2019 года. Мастера из разных городов Индонезии привезут на фестиваль диковинные ремесленные изделия и предметы искусства, а артисты со всех уголков страны превратят парк в невообразимый тропический карнавал и будут удивлять гостей невероятными костюмами и красочным представлениями.

Атмосфера экзотической страны будет ощущаться на каждом шагу – красочные декорации из Индонезии и колоритные фотозоны подарят посетителям фестиваля множество ярких фотографий. На фестивале представято большое количество регионов Индонезии – от провинции Ачех до Папуа. Свои двери для гостей откроют выставочные павильоны Джокьякарты, Джакарты, Центральной Явы, Западной Явы, Восточной Явы и другие.

Официальное открытие фестиваля состоится 2 августа в 17:00 на главной сцене фестиваля. С приветственной речью выступит посол Республики Индонезия в Российской Федерации М. Вахид Суприяди, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин и другие.

В течение трех дней там же можно будет увидеть национальные танцы и театрализованные музыкальные представления в исполнении более 200 артистов, которые прилетят на фестиваль прямо из Индонезии. Обязательными элементами программы уже стали выступления яванского оркестра "Гамелан" и полюбившийся многим популярный индонезийский танец Почо-Почо (Poco-Poco), который с огромным удовольствием исполняют не только артисты, но и зрители.

Будут разыгрываться призы для финалистов суперквеста, главными из которых станут туры в Индонезию. Зарегистрироваться на квест можно заранее на сайте фестиваля.

Представления кукольного театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождении традиционного индонезийского оркестра "Гамелан" расскажут посетителям о героях знаменитого эпоса Махабхараты. А в Музее индонезийского искусства гости смогут увидеть уникальные экспонаты – картины, деревянные скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии, которые являются артефактами индонезийской истории и настоящими произведениями искусства.

По традиции, одной из самых посещаемых станет гастрономическая зона фестиваля. У посетителей будет возможность познакомиться с аутентичной кухней страны от шеф-поваров из Индонезии и России и женской ассоциации "Дармаванита", действующей при посольстве Республики Индонезия в Москве.

Любителей активного отдыха ждет 15-метровый бассейн для занятия серфингом под руководством опытных инструкторов и семиметровый погружной бассейн для обучения дайвингу. В программе запланированы показательные выступления, мастер-классы, детская школа скимбординга и многое другое.

В субботу, 3 августа, гости фестиваля смогут увидеть fashion-показы современных дизайнеров из Индонезии. А в воскресенье, 4 августа, в 17:00, знаменитый индонезийский дизайнер Ferry Sunarto представит грандиозное модное шоу – показ своей новой коллекции национальных платьев кебайя, которую можно будет увидеть в России только в рамках Фестиваля Индонезии. Принять участие в показе в качестве моделей смогут и москвичи, для этого необходимо отправить заявку на кастинг на сайте фестиваля.

На выставке индонезийских товаров будут представлены изделия ручной работы, специально привезенные на фестиваль из разных уголков Индонезии: необычные сувениры, ювелирные украшения, аксессуары, батик, предметы декора и многое другое.

В огромном шатре зоны "Искусство и ремесла" можно будет научиться индонезийскому батику, росписи традиционных зонтиков и масок, лепке и живописи.

Одной из самых впечатляющих и востребованных на фестивале является символическая свадебная церемония в индонезийском стиле. Принять в ней участие, облачившись в яркие национальные наряды, в окружении экзотических декораций мечтают многие гости фестиваля. Количество регистрируемых пар ограничено, участие только по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.

В зоне "Таинственная Индонезия" можно будет познакомиться с известными менторами и коучами, которые расскажут о местах силы в экзотической стране, поделятся секретами обретения гармонии, научат правильно формировать намерение, преодолевать кризисы и увеличивать жизненную энергию. А предсказатели, астрологи, нумерологи, тарологи, звукотерапевты с поющими чашами и другие мистические помощники приоткроют завесу будущего.

Еще одной из новинок фестиваля станет зона в популярном формате Public Talks, где пройдут встречи с известными блогерами и travel-гуру, которые долгое время жили или живут в Индонезии, и специально приедут на фестиваль поделиться своим опытом и впечатлениями о стране. У зрителей будет возможность задать вопросы и побеседовать со спикерами.

В Зоне путешествий гости смогут посетить павильоны Министерства по туризму Республики Индонезия и авиакомпании "Россия", узнать о прямом авиаперелете из Москвы на остров Бали и выиграть призы.

Парусная школа SportFlot и Московская федерация парусного спорта все три дня с 11:00 до 18:00 организуют для детей в возрасте от 5 до 12 лет их первое путешествие на яхтах. Сопровождать участников будут спортсмены юношеской сборной и их тренеры.

Маленьких гостей фестиваля ждет веселая и познавательная зона "Индонезия для детей". Там можно будет познакомиться с драконами, научиться рисовать древний индонезийский храм Боробудур в технике 3D, делать "кетупат" – корзиночки для варки риса, и многое другое.

Помимо этого, гостей ждет йога для взрослых и детей, традиционный массаж, индонезийская борьба пенчак силат, лекторий и школа индонезийского языка. Государственный музей Востока представит на фестивале фотовыставку Сергея Ковальчука "Индонезия. Территория вековых традиций", основанную на материалах многочисленных путешествий фотографа по различным регионам Индонезии.

Первые три Фестиваля Индонезии с огромным успехом прошли в 2016-м, 2017-м и 2018 году. В прошлом году мероприятие посетили более 135 тысяч человек. В этом году ожидается больше 140 тысяч гостей.

Организатор фестиваля – коммуникационное агентство Amarcom.

Сайт фестиваля - http://indonesiafest.ru/

Сайт бизнес-форума - https://forum.indonesiafest.ru/