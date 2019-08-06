Россиянам покажут интеллектуальные фильмы

KONIK Film Festival 2019 представит 41 отобранную работу

С 7 по 11 августа в Москве состоится VIII Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK при поддержке правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы, Союза кинематографистов РФ, Министерства культуры России и РОСИЗО.

На этот раз площадками проведения фестиваля в Москве станут Сад имени Н.Э. Баумана (ул. Старая Басманная, д. 15, ст. м. "Курская"), ПКиО "Бабушкинский" (ул. Менжинского, д. 6, стр. 3, ст. м. "Бабушкинская"), ПКиО "Фили" (ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 8, ст. м. "Багратионовская"), сквер Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" (Петроверигский переулок, д. 4, стр. 1, ст. м. "Китай-город").

Короткометражное кино – интеллектуальный продакшн нового поколения – перспективный формат кинематографа, набирающий популярность среди современной аудитории. Оно требует особого мастерства со стороны авторов, задача которых – передать зрителям глубокий смысл за считанные минуты.

Миссия фестиваля – привлечь к короткометражному кино нового интеллигентного и креативного зрителя, а также популяризовать это направление среди людей разного возраста, независимо от интересов и взглядов.

Открытие фестиваля состоится 7 августа в 19:30 в сквере Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

Фестиваль поддерживают многие профессионалы российского кинематографа. В этом году в составе жюри российский кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, советский и российский кинооператор, народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР Вадим Алисов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Михаил Богдасаров, продюсер и режиссер Илья Шерстобитов, художник-постановщик Сергей Тырин.

"Для меня выбор жюри – это один из самых ответственных моментов в работе над организацией кинофестиваля. Очень важно получить максимально объективные оценки и выявить победителей среди полутора десятков сильнейших работ. С такой не простой задачей могут справиться только настоящие профессионалы кинематографа", – отметил продюсер и основатель фестиваля Андрей Золотуха.

В этом году участники будут бороться за победу в номинациях "Главный приз", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший монтаж".

Ознакомиться с полной программой и перечнем работ можно по ссылке - kinofestkonik.com/programma

Каждый год фестиваль набирает все больше заявок на участие, большее количество единомышленников и зрителей. Успех предыдущих лет позволил расширить географию проведения мероприятия и проводить конкурс не только в Москве. Так, в этом году к проекту присоединились Севастополь, Благовещенск и Кишинев (с датами и местами проведения можно ознакомиться на официальном сайте kinofestkonik.com.



Среди партнеров Кинофестиваля KONIK – российский бренд женской одежды Victoria Kuksina. 17 августа в 16:00 марка приглашает всех желающих на дайджест-просмотр призовых лент этого года, который состоится в лектории модного универмага Trend Island.

А также киноклуб Kinolibre, который каждый четверг круглый год на своей площадке в Люлька Lounge делится со своими зрителями лучшими премьерами короткого метра.

В призовом фонде KONIK Film Festival :

– сертификаты на субтитрование и фестивальное продвижение от российской компании CinePromo

– два сертификата на полный цикл пост-продакшн звука от команды профессионалов студии Flysound

– услуги студии монтажа, 35 часов

– услуги студии речевого озвучания,14 часов

– услуги студии шумового оформления, 14 часов

– услуги студии перезаписи, 21 час

– два сертификата на юридическую поддержку номиналом 30 тыс. руб. от компании Sheters

– подарочные наборы от российского производителя косметических продуктов LIBREDERM

– победительница в номинации "Лучшая женская роль" получит любой образ на выбор от российского бренда женской одежды Victoria Kuksina

– победитель в номинации "Лучшая мужская роль" получит любой образ на выбор от магазина мужской одежды Signor Basilio

– сертификат на аренду техники с 50% скидкой от компании "Первое кино"

и другие призы от партнеров.