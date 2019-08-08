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До окончания приема заявок в Urban Awards остался месяц

Фото: Пресс-служба
Участие в премии открывает много возможностей

Через месяц мы все будем грустить об окончании лета, но одним поводом для грусти может стать меньше, если успеть подать заявку на участие в Urban Awards. И сделать это стоит.

У объекта, подавшего такую заявку, появляются возможности:

1) победить и, получив признание главных экспертов рынка недвижимости, заявить об этом своим клиентам, ведь ничего так не привлекает в застройщике, как его положительная репутация и лидерские позиции;

2) получить объективную оценку своего проекта и определить векторы развития на будущее;

3) изучить конкурентов и, познакомившись с их объектами, сделать выводы о состоянии отрасли.

Также участник получит

· PR-продвижение объекта (среди информационных партнеров премии крупнейшие российские СМИ);

· карточку объекта на сайте премии с подробным описанием проекта;

· в случае победы – автоматическое попадаете в каталог "100 лучших жилых комплексов России", который распространяется с журналом Forbes.

Прием заявок на участие продлится до 9 сентября. В настоящий момент оргкомитет премии активно получает подтверждения об участии членов жюри и может утверждать, что это настоящие профессионалы отрасли.

Не стоит упускать возможность принять участие в Urban Awards.

Подать заявку тут.

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