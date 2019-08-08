До окончания приема заявок в Urban Awards остался месяц

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Через месяц мы все будем грустить об окончании лета, но
одним поводом для грусти может стать меньше, если успеть подать заявку на
участие в Urban Awards.
И сделать это стоит.
У объекта, подавшего такую заявку, появляются возможности:
1) победить и, получив признание главных экспертов рынка недвижимости, заявить об этом своим клиентам, ведь ничего так не привлекает в застройщике, как его положительная репутация и лидерские позиции;
2) получить объективную оценку своего проекта и определить векторы развития на будущее;
3) изучить конкурентов и, познакомившись с их объектами, сделать выводы о состоянии отрасли.
Также участник получит
· PR-продвижение объекта (среди информационных партнеров премии крупнейшие российские СМИ);
· карточку объекта на сайте премии с подробным описанием проекта;
· в случае победы – автоматическое попадаете в каталог "100 лучших жилых комплексов России", который распространяется с журналом Forbes.
Прием заявок на участие продлится до 9 сентября. В настоящий момент оргкомитет премии активно получает подтверждения об участии членов жюри и может утверждать, что это настоящие профессионалы отрасли.
Не стоит упускать возможность принять участие в Urban Awards.
Подать заявку тут.
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