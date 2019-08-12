Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промсвязьбанк организует на МАКС-2019 коллективный стенд

Промсвязьбанк организует на МАКС-2019 коллективный стенд
Фото: aviasalon.com
На щите поместят информацию от компаний малого и среднего бизнеса

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) впервые в истории Международных авиационно-космических салонов организуетколлективный стенд. Новое выставочное пространство на МАКС-2019 будет создано с целью оказать предпринимателям содействие в развитии сотрудничества с предприятиями авиационной промышленности.  

Свои продукцию и услуги на мини-стендах в рамках коллективной экспозиции представят несколько десятков компаний-клиентов банка, являющихся производителями приборов и электроники для авиации, синтетических материалов, средств связи, спецодежды, питания. Многие из них участвуют в кооперационных цепочках поставок в рамках государственного оборонного заказа.

Фото: пресс-служба

Помимо демонстрации продукции на мини-стендах, выставочное пространство позволит проводить деловые мероприятия, семинары для участников тендеров государственных компаний, встречи партнёров и подписания соглашений.

Частью коллективного стенда станет фотовыставка "Бизнес в объективе", посвященная тому, как военнослужащие приходят в бизнес. Ее героями будут 15 предпринимателей, которые в прошлом были кадровыми военными, а теперь успешно развивают свое дело.

Фото: пресс-служба

Справка

ПАО "Промсвязьбанк" – стратегический банк-партнер МАКС-2019. Входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием. ПСБ выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в период с 27 августа по 1 сентября в г.ороде Жуковском Московской области, согласно распоряжению правительства России от 20 ноября 2018 г. №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Отдавшие Крым Москве немцы взбесили Киев

Карта Незалежной лишилась полуострова

Европа предпочла российский СПГ

Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей