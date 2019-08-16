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Знаменитости выйдут на красную дорожку Star Wings

Знаменитости выйдут на красную дорожку Star Wings
Фото: пресс-служба
Первый международный молодежный арт-фестиваль посетят больше 5 тысяч человек

Оксана Федорова, Галина Данелия, Анна Семенович, Елена Цуканова, Анастасия Стоцкая, Елена Захарова, Михаил Богдасаров, Борис Грачевский и другие представители культуры и шоу-бизнеса 20 и 21 августа прилетят в Геленджик на Star Wings. На два дня город-курорт превратится в место притяжения талантливой молодежи, представителей культурного сообщества, спортсменов, поваров, певцов и актеров.

Фото: пресс-служба

Цель форума – объединение и поддержка молодых талантов. Ожидается, что мероприятие посетят более пяти тысяч человек – участников и гостей из разных городов России. Зрителями фестиваля станут жители 12 стран: в режиме реального времени будет организована прямая трансляция фестиваля. Специальными гостями Star Wings будут представители Китая, Кореи, Казахстана, Вьетнама, Украины и других стран мира.

Фото: пресс-служба

Территорию фестиваля составят тематические бульвары и улицы. На "Улице еды", можно будет попробовать национальную китайскую, вьетнамскую и корейскую кухню, "Спортивный бульвар" соберет спортсменов на мастер-классы и тренировки по новым спортивным направлениям, а на Summer street состоится бармен-шоу и состязание барменов.

Fashion show молодых и знаменитых дизайнеров, танцевальный флешмоб и выставка арт-объектов пройдут в "Модном квартале". "Кинобульвар" порадует подборкой короткометражных фильмов известных режиссеров.

Фото: пресс-служба

В Геленджике уверены, что фестиваль станет не только новой площадкой, объединяющей творческую молодежь, но и прекрасным местом развлечения и досуга для всей семьи. Выступление известных артистов, Fire show, дискотека и грандиозный фейерверк – это далеко не все сюрпризы, которые приготовил гостям Star Wings.

Организаторы обещают поразить воображение посетителей фестиваля масштабным голографическим представлением. Анимированная лазерная проекция развернется на стенах конгресс-холла "Югорский" в сопровождении мощных световых и звуковых эффектов.

Фото: пресс-служба

Открытие международного фестиваля состоится 20 августа. В этот же день пройдет конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, который определит обладательницу титула "Мисс STAR Wings". А 21 августа состоится вручение премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума.

Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом с участием театра танца Аллы Духовой TODES, Мари Краймбрери, Алексея Воробьева, группы MARUV, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, группы "Мохито" и виртуозной скрипачки Вива Скрипки.

Фото: пресс-служба

Посмотреть прямую трансляцию первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings можно будет на ресурсах:

https://vk.com/starwings2019

https://www.facebook.com/starwingsfest2019

https://www.youtube.com/channel/UCJW-uXEFEQlIZ9pLScHKA8A

Periscope: @MariVayt

-https://www.instagram.com/star_wings_fest/

По блокам "Кинобульвар", "Аллея искусств" трансляция будет идти через портал культура.рф и их сообщество в ОК.

Будет проходить SMS-голосование за участников по каждой номинации. Официальный сайт фестиваля http://starwings.ru/

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